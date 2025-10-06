OpenAI lanza un informe que identifica las 44 profesiones que podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial

Lo que parecía una amenaza a largo plazo, se convirtió en un hecho inminente. OpenAI publicó un informe llamado GDPval (Gross Domestic Product‑valued evaluation), con el objetivo de evaluar cuánto pueden reemplazar las actuales inteligencias artificiales el trabajo humano en tareas reales. Según ese estudio, los modelos más avanzados ya alcanzan un desempeño equivalente o superior al de profesionales humanos en decenas de tareas específicas, y exponen con claridad cuáles son las profesiones más vulnerables frente a la automatización.

GDPval se diseñó para reproducir entregables genuinos del mundo laboral: desde informes legales hasta presentaciones técnicas, desde planes de atención médica hasta reportes financieros. OpenAI construyó un conjunto de tareas distribuidas entre 44 ocupaciones pertenecientes a nueve sectores clave de Estados Unidos, entre ellos salud, finanzas, comercio, manufactura, gobierno, servicios profesionales e información. Cada tarea fue evaluada por expertos de la disciplina, con una metodología “ciega”: los encargados de revisar los resultados no sabían si el trabajo había sido realizado por una persona o por la IA.

En el resultado global, los modelos más avanzados fueron Claude Opus 4.1 de Anthropic, que destacó al superar a los profesionales humanos en un 47,6% de los casos, mientras que el modelo GPT5-high de OpenAI alcanzó una tasa de éxito del 38,8%. En términos de velocidad y costo, OpenAI señala que esos mismos modelos completan esas tareas aproximadamente 100 veces más rápido y 100 veces más barato que expertos humanos, aunque matiza que esas cifras solo consideran el tiempo de inferencia del modelo, no el costo de supervisión, correcciones o integración en entornos reales.

Los modelos más avanzados fueron Claude Opus 4.1 de Anthropic, que destacó al superar a los profesionales humanos en un 47,6% de los casos, mientras que el modelo GPT5-high de OpenAI alcanzó una tasa de éxito del 38,8% Shutterstock - Shutterstock

Los sectores más vulnerables

El informe no publica un ranking por “riesgo total”, pero sí reporta porcentajes de “victorias” de la IA frente a los humanos en tareas de cada profesión, interpretados por medios que analizaron el estudio. En empleados de mostrador y alquileres, la IA superó al humano en el 81% de las tareas; los gerentes de ventas registraron un 79%; y para funciones vinculadas a envíos, recepción e inventario, la tasa fue del 76%. Profesiones como editores y desarrolladores de software también mostraron alta vulnerabilidad, con un 75% y un 70%, respectivamente. Detectives privados e investigadores se ubicaron en 70%, y oficiales de cumplimiento normativo y supervisores de ventas no minoristas alcanzaron un 69%.

Otros roles, como representantes de ventas mayoristas (68%), gerentes generales de operaciones (67%) o gerentes de servicios médicos y de salud (65%), también están en el radar de la automatización. Incluso áreas consideradas tradicionalmente humanas, como asesores financieros personales (64%), gerentes de servicios administrativos (62%) y atención al cliente (59%), muestran porcentajes significativos de reemplazo. Enfermeros titulados o practicantes avanzados alcanzan un 56%, corredores inmobiliarios 54% y periodistas 53%. Abogados aparecen con un 46%, y especialistas en gestión de proyectos, trabajadores sociales y secretarios médicos rondan el 42%.

El impacto se extiende además a contadores y auditores (24%), ingenieros mecánicos (23%), ingenieros industriales (17%) y editores de cine y video (17%). En total, el informe evidencia que las capacidades de la IA para realizar tareas específicas ya rivalizan con las humanas en muchos campos, aunque no sustituyen por completo la experiencia, el juicio profesional y las competencias socioemocionales que siguen siendo exclusivas de las personas.

El listado de las 44 profesiones más afectadas:

En empleados de mostrador y alquileres —counter & rental clerks— la IA superó al humano en 81 % de los casos.

En gerentes de ventas, la tasa de victoria de la IA alcanza el 79 %.

Para tareas vinculadas a envíos, recepción e inventario, el porcentaje es del 76 %.

En editores, wins de la IA rondan el 75 %.

Desarrolladores de software: 70 %.

Detectives privados e investigadores: 70 %.

Oficiales de cumplimiento normativo (compliance officers): 69 %.

Supervisores de ventas no minoristas (primer nivel): 69 %.

Representantes de ventas mayoristas (no técnicos): 68 %.

Gerentes generales de operaciones: 67 %.

Gerentes de servicios médicos y de salud: 65 %.

Compradores y agentes de compras: 64 %.

Asesores financieros personales: 64 %.

Gerentes de servicios administrativos: 62 %.

Atención al cliente: 59 %.

Supervisores de ventas minoristas de primer nivel: 59 %.

Supervisores de producción u operaciones: 58 %.

Enfermeros titulados o practicantes avanzados: 56 %.

Corredores inmobiliarios: 54 %.

Periodistas y reporteros / analistas de noticias: 53 %.

Gerentes de sistemas informáticos / de información: 52 %.

Supervisores policiales y detectives de primer nivel: 49 %.

Representantes técnicos de ventas (productos técnicos o científicos): 47 %.

Abogados: 46 %.

Especialistas en gestión de proyectos: 42 %.

Trabajadores sociales (niños, familias, escuelas): 42 %.

Secretarios médicos / asistentes administrativos: 42 %.

Agentes de bienes y servicios financieros (ventas, seguros, productos): 42 %.

Supervisores de oficina / administrativos de apoyo: 41 %.

Analistas financieros / de inversiones: 41 %.

Animadores, profesionales recreativos: 37 %.

Enfermeros (registrados): 37 %.

Gestores de propiedades / comunidades inmobiliarias: 34 %.

Gerentes financieros: 32 %.

Productores y directores: 31 %.

Técnicos de audio y video: 30 %.

Recepcionistas / conserjes: 29 %.

Personal de gestión de pedidos: 28 %.

Agentes inmobiliarios de venta directa: 27 %.

Farmacéuticos: 26 %.

Contadores / auditores: 24 %.

Ingenieros mecánicos: 23 %.

Ingenieros industriales: 17 %.

Editores de cine y video: 17 %.

Estos porcentajes reflejan cuántas veces la IA fue considerada “mejor o igual” frente al humano en tareas representativas de cada ocupación, según interpretaciones periodísticas del estudio.