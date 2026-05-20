Para Elon Musk, la IA superará “la suma de toda la inteligencia humana”

No hay día en que la inteligencia artificial (IA) no ocupe titulares en portales y diarios de todo el mundo. Su acelerado avance plantea una pregunta clave: ¿cuál será el próximo paso de esta tecnología?

Para Elon Musk, el futuro es claro: en tan solo cinco años, la IA superará “la suma de toda la inteligencia humana”. “Cuando me voy a dormir, hay un avance en IA; cuando voy a almorzar, hay otro. Es bastante obvio que tendremos una IA mucho más inteligente que los humanos y, en cierto modo, ya lo es", disparó el fundador y CEO de SpaceX en el marco de una entrevista con Forbes. Y agregó: “Espero que sea benevolente con nosotros”.

En esta línea, aventuró que en cinco años podría haber “al menos 100 millones de robots humanoides, o incluso 1000 millones”. “Predigo que la economía probablemente duplicará su tamaño actual en cinco, o quizás seis, años. En cinco a siete años, se producirá un período de duplicación, y en unos pocos años, se verán cambios gigantescos”, precisó.

"Es bastante obvio que tendremos una IA mucho más inteligente que los humanos y, en cierto modo, ya lo es", dijo Musk Susan Walsh - AP

Por otro lado, Musk alentó a emprendedores a incursionar en la construcción de túneles y la creación de nuevos medicamentos sintéticos mediante tecnologías de ARN. “Animo a otros a crear empresas de túneles. Hay muchas oportunidades en este sector. Construir túneles es un trabajo bastante arduo”, dijo. También destacó el valor de la aviación eléctrica.

Además, el magnate mencionó a al inventor Nikola Tesla y a Jensen Huang, CEO de Nvidia, como sus emprendedores favoritos.

“No me levanto pensando: ‘¿Qué innovaré hoy?’. Simplemente se trata de crear las tecnologías necesarias para extender la vida más allá de la Tierra", señaló Musk. Y, tras ser consultado el motivo por el cual le gustaría ser recordado dentro de 250 años, respondió: “Por haber desempeñado un papel importante en el avance de la civilización”.

El juicio contra OpenAI

Musk atraviesa una semana crítica tras haber perdido el juicio contra OpenAI este lunes. El empresario demandó a OpenAI por supuestamente alejarse de su origen de compañía sin fines de lucro para convertirse en el gigante de 850.000 millones de dólares detrás de ChatGPT, y exigió 150.000 millones en reparaciones, pero todo quedará en la nada, al menos por ahora.

Es que Musk demandó a OpenAI en marzo de 2024, con una segunda demanda en noviembre de 2024. Pero durante los 11 días que duraron los testimonios quedó claro que la posición de Musk, contraria al camino comercial que tomó OpenAI (la empresa que desarrolla ChatGPT y de la que Musk es cofundador) ya era pública en 2021, y la ley estadounidense da un plazo de 3 años para hacer la demanda.

Elon Musk hace un gesto mientras camino por un pasillo del tribunal en Oakland, California, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Godofredo A. Vásquez) Godofredo A. Vásquez - AP

Como Musk inició acciones legales después del plazo, el jurado popular de 9 personas votó en contra de la demanda, porque se hizo después del plazo máximo establecido por la ley. La jueza Yvonne González Rogers convalidó luego la decisión. Los abogados de Musk ya dijeron que apelarán el fallo de la Justicia.

El fundador de SpaceX no perdió la oportunidad para hablar sobre lo ocurrido con Forbes: “Creo que esto sienta un precedente peligroso. Significa que si alguien puede convertir una organización sin fines de lucro en una empresa con fines de lucro, eso socava toda la filantropía en Estados Unidos“.