PlayStation canceló el nuevo juego de Hideo Kojima y Microsoft salió a su rescate

Una decisión reciente sacudió el mundo del entretenimiento interactivo cuando Sony Interactive Entertainment (SIE) canceló de forma unilateral su participación en Physint. Se trata de un videojuego en desarrollo por Hideo Kojima, el cual se esperaba que sea un sucesor espiritual a su clásica saga de acción y espionaje Metal Gear Solid. La maniobra de la empresa detrás de PlayStation fue aprovechada por su competidora Xbox, la cual acordó con Kojima Productions rescatar el juego.

La relación entre Kojima y Sony fue una de las alianzas más rentables e influyentes en el gaming de los últimos años. Nació a mediados de los años 90 con la mencionada serie de acción y espionaje para la PlayStation original (en aquel entonces a través de Konami) y continuó con la franquicia Death Stranding para la cuarta y quinta edición de la consola.

Sin embargo, la cúpula de PlayStation Studios notificó bajo reserva al estudio nipón del cese inmediato de su respaldo a mediados de junio. Públicamente, aunque en SIE la describieron como una “difícil decisión de dar un paso al costado” al asegurar que su vínculo con Kojima “se mantiene fuerte tras tres décadas”, el propio creativo reveló que su estudio “recibió de manera totalmente inesperada la notificación de cancelación”.

An update from PlayStation Studios: After careful consideration, we have made the difficult decision to step away from collaborating with KOJIMA PRODUCTIONS on its project PHYSINT. We continue to have great admiration for Hideo Kojima's vision for the game.



Our relationship… — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2026

“Determinados a mantener con vida el proyecto, pasamos los últimos tres meses buscando incansablemente un nuevo socio comercial”, precisó Kojima. Allí apareció la competencia: Microsoft, a través de su división Xbox Game Studios, cerró un acuerdo para continuar el desarrollo y asumir el rol de publisher del juego. “Encontramos en Xbox un socio con quien compartimos una visión común con el futuro, y decidimos formar equipo con ellos nuevamente”, agregó el desarrollador.

En una entrevista con The Washington Post, el creativo reveló que la cúpula de Sony le bajó el pulgar sin explicaciones a través de Zoom. “Estaba shockeado y sorprendido. Somos un estudio independiente. Si no nos financian, podríamos colapsar”, confesó al recordar que se negó a repetir otra mala experiencia: “No podía decirles que el proyecto se cancelaba, especialmente después de lo que pasamos con P.T. (Playable Teaser)”.

“Este es el título con más ventas que podría crear”, aseveró Kojima y agregó: “No creí que Physint estuviera en la lista de los cancelados”. Aunque reconoció que mantiene “una relación con Sony” y todavía usa sus productos, aclaró que no están en una “disputa”. De todos modos, advirtió: “Necesitamos estar firmes como industria de los videojuegos, de otro modo podemos estar al borde de la extinción. Yo quiero plantarme por los indies, entonces necesitaba encontrar un nuevo socio”.

El diálogo entre Microsoft y Kojima Productions ya estaba abierto por OD, un proyecto experimental de terror que el diseñador japonés viene desarrollando junto al cineasta Jordan Peele y Hunter Schafer desde 2023. “Los creadores pueden elegir dónde y cómo dar vida a sus ideas”, sentenció el comunicado Microsoft Game Studios y agregó: “Su ambición por desafiar las convenciones refleja el tipo de creatividad que queremos apoyar en Xbox”.

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

Por su parte, la flamante CEO de Xbox Asha Sharma viajó en las últimas horas a Japón para visitar el estudio en Tokio y participar en una sesión de trabajo donde posó con indumentaria de Xbox junto a Kojima. La ejecutiva describió el acuerdo como “un gran momento para Xbox” y firmó el muro de visitas con el mensaje “Por la invención y por la aventura juntos con Xbox”, lo que fue interpretado en el sector como un mensaje para la competencia.

Según medios especializados, la alianza va más allá de la exclusividad en consolas y PC, ya que Microsoft aseguró los derechos para una eventual expansión de la franquicia a adaptaciones cinematográficas y televisivas bajo su producción. Kojima anunció el elenco de Physint, encabezado por Bill Skarsgård y Charlee Fraser, que serán introducidos al juego a través de su sistema de motion capture (captura de movimiento), un trabajo por el cual el estudio es reconocido.

Una ruptura con antecedentes

De acuerdo con Bloomberg, Physint se habría transformado en un problema para Sony, ya que sus reportes señalaron reiterados plazos de entrega incumplidos y dudas sobre la rentabilidad del título, que recién saldría de cara a 2030 y cuya propiedad intelectual pertenece a Kojima Productions, impidiéndole a PlayStation un control a largo plazo.

En esa línea, otros medios especializados apuntaron a que Kojima pretende un desarrollo con captura fotorrealista con actores de Hollywood, tal como venía haciendo en Death Stranding. No obstante, el relativo bajo desempeño de Death Stranding 2: On the Beach y su presupuesto valuado en 200 millones de dólares entraron en conflicto con la expectativa de ganancias de Sony.

Asha also signed our signboard. Thank you so much 🙏🙇🏻🫶@asha_shar pic.twitter.com/d86tA31JkO — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 14, 2026

El desenlace se inscribe en un cambio de época dentro de SIE, que ya viene tomando medidas para maximizar sus márgenes y forzar la transición hacia un ecosistema de juegos enteramente digital.

Para los analistas esta ruptura no es una novedad, sino un episodio más de las tensiones históricas entre el desarrollo de autor de creativos como Hideo Kojima y los límites presupuestarios de las grandes empresas de videojuegos.

En 2015, la ruptura de Kojima fue con Konami, donde venía haciendo su carrera y llegó a ser vicepresidente. Según Nikkei, el fin del vínculo se desencadenó tras los sucesivos retrasos de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, cuyo presupuesto superó los 80 millones de dólares. Por ese quiebre también fue cancelado Silent Hills, otro proyecto de terror entre el japonés y el cineasta Guillermo del Toro.

The PHYSINT cast members I can currently announce. We have even more exciting additions to the cast lined up, so please look forward to them🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RxNPj6ieVh — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 17, 2026

En diciembre de aquel año Kojima refundó su estudio de manera independiente, ya que su división en Konami fue disuelta y su nombre fue retirado de los créditos de Metal Gear Solid. Más tarde fue la propia Sony la que lo respaldó para su nuevo proyecto de aquel entonces, que fue Death Stranding para PlayStation 4.

Dificultades técnicas

A pesar del salvataje de Xbox, el final de la colaboración entre PlayStation y Kojima viene con un revés para el estudio japonés. Como advirtieron medios especializados, la rescisión contractual implica la pérdida inmediata de acceso al Decima Engine, propiedad intelectual de Guerrilla Games, subsidiaria de SIE y detrás de títulos como Horizon y Killzone.

Es que el motor gráfico fue la estructura sobre la cual se programaron ambos juegos de Death Stranding y estaba previsto que le aporte fidelidad visual a Physint. Al perder esta herramienta, Kojima deberá migrar el desarrollo de su próximo juego a otra tecnología, por lo que en la industria ya se descarta el lanzamiento de un eventual Death Stranding 3.