Galaxy Z TriFold: Samsung presenta su smartphone plegable de doble bisagra

Samsung anunció hoy un dispositivo del que se venía hablando hace largo rato: el Galaxy Z TriFold, el primer plegable de doble bisagra de la compañía. A diferencia de un plegable común, que se dobla en dos como un libro (en el caso del Galaxy Z Fold) para desplegar una pantalla de 8 pulgadas, este nuevo equipo tiene dos bisagras, y se abre como una tarjeta de fin de año, o una caja, como si fuera una G o una U, para mostrar una pantalla interna de 10 pulgadas con dos bisagras paralelas que dividen la pantalla en 3. Por supuesto, la pantalla flexible es un continuo: cuando el equipo está abierto de par en par, parece una tableta extremadamente delgada, de unos 4mm de grosor.

El Galaxy Z TriFold tiene dos pantallas: un panel externo de 6,5 pulgadas para usarlo cuando el teléfono está cerrado, y un panel interno plegable de 10 pulgadas cuando está abierto

Cerrado, visto de frente parece un celular convencional, con una pantalla frontal estándar de 6,5 pulgadas... aunque es bastante grueso (casi 13mm, contra los 8 o 9mm de un smartphone moderno; es más o menos el mismo grosor de los primeros Galaxy Fold) y pesado: 309 gramos, un 50% más que un smartphone moderno. Es el costo (físico) de tener un dispositivo que ofrece la versatilidad de un smartphone convencional que se despliega para transformarse en una tableta de tamaño estándar, con apps que se comportan como en una tableta, aprovechando mejor toda la superficie de la pantalla.

El reciente Galaxy Z Fold7 pesa lo mismo que un celular común, y tiene un grosor similar, pero ofrece una pantalla interna de 8 pulgadas, un tamaño que para mucha gente no es suficientemente amplio como para justificar la inversión.

Cuánto cuesta el plegable triple de Samsung

Hablando de precio: Samsung dijo que el Galaxy Z TriFold estará disponible en algunos mercados a partir del 12 de diciembre. No tenemos todos los precios, pero sí uno de referencia, el que tendrá en Corea del Sur: unos 2500 dólares.

El Galaxy Z TriFold muestra una pantalla de 10 pulgadas cuando está desplegado; se puede usar la pantalla externa como visor de la cámara

El número tiene sentido: por un lado, el Galaxy Z Fold7 fue presentado hace unos meses con un precio internacional en su debut de 2000 dólares; por otro, el Huawei Mate XT Ultimate, el primer smartphone de doble bisagra, que llegó al mercado hace algo más de un año con un precio de 3500 dólares. El de Huawei tiene un diseño diferente: en vez de tener dos pantallas es un único panel que se pliega como una Z, con dos bisagras orientadas en sentidos opuestos.

La ventaja del diseño de Huawei es que admite tres opciones de uso: totalmente plegado, cuando se comporta como un smartphone convencional; semi desplegado, donde se ven dos tercios de la pantalla, o totalmente abierto, con el panel de 10 pulgadas actuando como una tableta.

El Huawei Mate XT tiene un panel plegable de 10 pulgadas como el Galaxy Z TriFold, pero se pliega como una Z

El diseño de Samsung es menos flexible: o está completamente cerrado y solo se usa la pantalla externa de 6,5 pulgadas, o está completamente abierto para usar el panel flexible de 10 pulgadas. Según Samsung la virtud de este diseño es proteger esa pantalla flexible cuando no se está usando como tableta, ya que la pantalla externa convencional tiene un vidrio Gorilla Glass Ceramic 2.

Qué más trae el Galaxy Z TriFold

Más allá de la pantalla plegable rectangular de 10 pulgadas, y la pantalla frontal de 6,5 pulgadas, el Galaxy Z TriFold tiene un hardware muy estándar: un chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM, 512 GB o 1 TB de almacenamiento, y tres baterías distribuidas en los tres paneles (cada uno de unos 4mm de grosor) para un total de 5600mAh con carga rápida de 45 watts. El bloque de las cámaras es el mismo del Fold7: una lente normal con sensor de 200 megapixeles, un teleobjetivo 3x de 10 megapixeles y un gran angular de 12 megapixeles, además de una cámara frontal en la pantalla externa y otra en la pantalla interna.

El atractivo del Galaxy Z TriFold está en poder usar las aplicaciones en la pantalla de 10 pulgadas, que se comporta como una tableta convencional

La estructura del teléfono combina un marco de aluminio con bisagras de titanio y las tapas de la batería hechas de una mezcla de fibra de vidrio y cerámica, para darle la mayor resistencia posible al teléfono, al tiempo que reduce al máximo su peso.

El equipo corre Android 16 con OneUI 8.5 y el fuerte está en su doble vida, que le permite desplegar aplicaciones en la pantalla de 10 pulgadas como si fuera una tableta, usar el sistema de ventanas para transformar el equipo en una mini notebook con un teclado externo y un mouse, etcétera, y tener la ductilidad de transformarse en un smartphone convencional, algo grueso y pesado, cuando queremos llevarlo en el bolsillo.