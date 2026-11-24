El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó el lunes a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur, en su lista negra comercial, mientras el país investiga al CEO de Nvidia, Jensen Huang, por una supuesta relación extramatrimonial con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, señalada como presunta espía de Pekín.

El Departamento de Comercio también incorporó a la Entity List (Lista de Entidades) a Apex Enterprise Solutions, filial de Alibaba en Singapur, que mantiene vínculos comerciales con Megaspeed.

A continuación, los detalles sobre Megaspeed, una empresa de computación en la nube sospechada de haber ayudado a China a acceder a chips avanzados de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, eludiendo los controles de exportación.

Alice Huang, señalada como presunta espía de Pekín, junto a Jensen Huang

¿Qué es Megaspeed?

Megaspeed fue constituida en 2015 bajo el nombre de 7Road International, antes de cambiar su denominación a Megaspeed International en marzo de 2023, según documentos societarios.

En noviembre de 2023, se convirtió en un socio oficial de servicios en la nube de Nvidia en la región de Asia-Pacífico, de acuerdo con una carta de la compañía estadounidense de chips publicada en el sitio web de Megaspeed.

Al año siguiente, las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación sobre Megaspeed por posibles violaciones de los controles de exportación, según un comunicado conjunto de los Departamentos de Justicia y Comercio.

En junio de 2025, las autoridades estadounidenses, en coordinación con las de Singapur, realizaron una inspección presencial en las instalaciones de Megaspeed en Singapur e interrogaron a la entonces CEO, Alice Huang. Al mismo tiempo, Nvidia incorporó a la compañía a su lista de empresas a las que no les vendería productos, según el comunicado.

Megaspeed afirmó que Alice Huang dejó formalmente la compañía en agosto de 2025 y que la empresa desarrolló actividades comerciales “legítimas y legales” - - CTI/AFPTV

En octubre de 2025, The New York Times informó que las autoridades estadounidenses investigaban si Megaspeed había ayudado a clientes chinos a obtener chips informáticos de Nvidia sujetos a los controles de exportación de Washington. China negó las acusaciones y no se ha determinado que Megaspeed haya infringido las normas.

La empresa volvió a quedar bajo el escrutinio de Estados Unidos luego de que el mes pasado trascendieran versiones sobre una supuesta relación extramatrimonial entre Jensen Huang, de Nvidia, y Alice Huang, sospechada de actuar en nombre de los servicios de inteligencia chinos. China negó que Alice Huang sea una espía.

Megaspeed afirmó que Alice Huang dejó formalmente la compañía en agosto de 2025 y que la empresa desarrolló actividades comerciales “legítimas y legales”.

Alice Huang tenía el control de Megaspeed antes de transferir su participación a Swiftdata, una entidad registrada en Singapur, a fines de 2023. Swiftdata también fue incorporada el lunes a la lista negra comercial de Estados Unidos.

Megaspeed tiene tres subsidiarias en Malasia y una en cada uno de los siguientes países: Tailandia, Estados Unidos, Australia e Indonesia. Sus filiales de Tailandia y Malasia también fueron incluidas en la lista negra estadounidense.

La conexión con Alibaba

El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que Megaspeed y Apex Enterprise fueron incorporadas a la lista negra debido al “riesgo significativo de que estas entidades estén o lleguen a estar involucradas en el desvío de productos informáticos avanzados hacia usos finales o usuarios finales no autorizados”.

Apex pagó alrededor de US$4200 millones por adelantado a Megaspeed y otras compañías para alquilar capacidad de computación en el sudeste asiático. A cambio, Apex obtuvo algunos de sus activos como garantía, según declaró a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

La fuente, que pidió no ser identificada públicamente porque no estaba autorizada a hablar con los medios, señaló que este tipo de acuerdos de pago anticipado son habituales entre empresas de centros de datos y sus clientes.

La filial malasia de Megaspeed, Speedmatrix, ofreció la totalidad de sus operaciones como garantía a Apex en el marco del acuerdo entre Megaspeed y el gigante tecnológico chino Alibaba, informó el Financial Times.

La compañía malasia tenía activos por unos 8800 millones de ringgit (US$2140 millones) a fines de 2024, y Apex posee derechos de garantía sobre una cantidad no revelada de esos activos, según documentos societarios.

“La inclusión de Apex Enterprise Solutions en la Entity List es un error, porque Apex nunca desvió chips de computación avanzada sujetos a las restricciones de exportación de Estados Unidos”, afirmó Alibaba en un comunicado difundido el martes. “Recurriremos a todas las vías legales disponibles para proteger nuestros derechos y nuestra reputación”.

El papel de Singapur

Singapur informó que investiga a Megaspeed desde febrero de 2025, junto con otras empresas y personas, por posibles declaraciones falsas relacionadas con la compra de servidores y otros delitos vinculados.

Alice Huang fue investigada por su presunta participación en las posibles infracciones, debido a su cargo como entonces CEO y presidenta de Megaspeed. Sin embargo, las autoridades de Singapur aclararon que no fue investigada por espionaje.

El país señaló que las investigaciones sobre Megaspeed y seis personas vinculadas con la compañía continúan en curso.

Las autoridades de Singapur aclararon que Alice Huang no fue investigada por espionaje

El escrutinio se produce luego de que Estados Unidos endureciera la semana pasada las restricciones destinadas a impedir que empresas chinas accedan de forma remota a chips avanzados de IA a través de Singapur y otros mercados del sudeste asiático.

Esta próspera ciudad-Estado se convirtió en los últimos años en un destino clave para que las empresas chinas establezcan oficinas en el extranjero, en parte para reducir su exposición a las tensiones entre Estados Unidos y China. Esta práctica es conocida en ocasiones como Singapore-washing.

El martes, el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, afirmó que su país no quiere ser utilizado ni abusado como canal por empresas que buscan eludir los controles de exportación estadounidenses.

A principios de este mes, Singapur informó que había recibido una asistencia “limitada” de Estados Unidos en su investigación sobre acuerdos vinculados con chips de IA, pese a haber realizado reiterados pedidos de colaboración al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia.

Reuters