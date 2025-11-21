“Regular o no regular”: el debate cripto que sacudió Devconnect

“Regular o no regular, esa es la cuestión”. Así se podría sintetizar una de las discusiones centrales que tuvo lugar ayer en la feria mundial de Ethereum. Varios paneles de la Devconnect giraron en torno a la regulación del ecosistema cripto: su utilidad, cómo pueden ayudar a que la industria siga creciendo, casos de legislaciones en otros países y las necesidades que detectan jugadores claves, como los fondos de venture capital.

Entre los oradores que abordaron la conversación alrededor de las políticas públicas participaron referentes como el diputado nacional Damián Arabia -LLA-, quien señaló que los legisladores “tenemos tendencia natural a legislar cosas, pero eso es algo que tenemos que invertir. Primero tenemos que sacarnos el chip de «previamente y por las dudas regulemos»”. Otro de los diputados nacionales presentes en el conversatorio, Martín Tetaz -UCR-, opinó que la mejor política pública es la estabilidad, no solo de la macroeconomía, sino de las reglas de juego. “Aseguremos estabilidad política, macroeconómica y vamos a tener un montón de oportunidades en la Argentina”, apuntó.

Devconnect

Una de las preguntas clave que estuvieron en el aire este día fue la cuestión de qué regular en un ecosistema en el que el valor principal detrás de su filosofía es la descentralización. Darío Nieto, diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, justamente aseguró que “mi respuesta ideológica sería que no hay que regular, pero creo que hay que llevar la discusión a qué regulás. En ese contexto, surgen los deepfakes, algo que considero que se debe controlar”. También animó a trasladar el planteo a la importancia de formar a las personas en estas cuestiones: “Mientras más educada esté la gente en estos temas, menos posibilidades de que caigan en estafas, en deepfakes. Creo que hay que hablar más de educación y menos de regulación”. Por último, apuntó que las soluciones deberían salir de las mismas personas involucradas en la industria, “ellos deberían ser quienes propongan una promoción que ayude al ecosistema”.

Al conversar sobre modelos regulatorios que existen en otros países, el español David Ruidor, cofundador de GenLayer, fue contundente: “Europa a nivel innovación es una mierda”. Explicó que emprende desde los 13 años, pero tanto él como sus amigos tienen sus empresas afuera del país. “Hay mucho talento, el sistema educativo es muy bueno, pero se está dando una fuga de talento increíble. El exceso de regulación impide la innovación, está rompiéndolo todo. Por eso soy partidario de minimizar la intervención, para lograr que la regulación potencie”, agregó.

Devconnect

Fabio Budris, miembro del directorio de SAIA (Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial), señaló que estamos frente a una nueva revolución industrial, “un cambio tan disruptivo que va a cambiar completamente a la sociedad humana”. En ese sentido, señaló que hay que empezar a ver las cosas desde otras perspectivas y colocó en el centro de la cuestión la identidad digital: “Todo está creciendo de manera tan rápida y acelerada, que se está perdiendo la confianza en el otro, en quién está del otro lado, quién es la empresa, la persona con la que estamos hablando, los agentes que están trabajando. La base de esta nueva revolución industrial es generar un ecosistema de confianza”.

En línea con eso, Lorena Buzón, responsable de políticas para América Latina en Tools for Humanity, habló del lado oscuro de la inteligencia artificial, esos grandes problemas que generan los deepfakes, los bots, entre otros, y del trabajo que están haciendo desde World, la plataforma de la compañía Tools for Humanity, de Sam Altman, CEO de OpenAI, para lidiar con esos problemas. “Hay identidades en internet que solicitan tarjetas de crédito, que compran entradas para recitales. Podés crear una identidad de alguien que no exista, por lo que desde World trabajamos haciendo estas pruebas de humanidad”.

Devconnect

¿Qué están buscando los fondos de inversión en esta industria?

Un espacio importante del día estuvo abocado a la discusión entre los fondos de venture capital. ¿Qué está ocurriendo en esta industria? “La gran revolución es la inteligencia artificial. Lo que está pasando no tiene precedentes y hay una gran oportunidad si se repiensan cada una de las interfaces de usabilidad que genera esto”, señaló Ariel Arrieta, cofundador y socio general de NXTP, firma de capital de riesgo que opera en América Latina, quien explicó que Bill Gates publicó recientemente que hubo tres revoluciones importantes en el mundo de la computación y la IA es una de ellas.

Mariano Mayer, cofundador y socio gerente de Newtopia, coincidió con Arrieta y apuntó que hay mucho talento que, si se une con la IA, “en una región que tiene todo por hacer, es una combinación increíble”. En ese contexto, al preguntarle por las aptitudes que priorizan en emprendedores, señaló: “Nos gusta mirar gente que esté obsesionada con resolver un problema. Nos pasa que nos encontramos con emprendedores con mucho conocimiento técnico, que llegan con una gran solución, pero el riesgo es enamorarse de una propuesta que no va a tener aplicación práctica”.

Hanna Schiuma, de Lucero Ventures, aprovechó para contar sobre cómo surgió el VC que cofundó desde Crecimiento. “Lucero nace para capitalizar el valor de Crecimiento, para impulsar a los proyectos que venimos acelerando, entre ellos, 1000 startups y a los más de 10.000 miembros de Aleph”, explicó y señaló que fue una convergencia natural. Luego de preguntarle a los emprendedores qué les hacía falta para seguir creciendo, las respuestas coincidían en un mismo lugar: capital. “Desde el VC hacemos una curaduría de los proyectos para que los inversores puedan conocer dónde invertir; confían en nuestro criterio, por haber construido esa comunidad antes. Podemos ofrecer ese valor agregado y atraer atención de otros inversores”, agregó.

Devconnect

No faltó la visión de especialistas de Estados Unidos, en materia de regulación. Christian Narváez, fundador y socio gerente de Rayo Capital, explicó que cuentan con la ley GENIUS, “que permite que haya innovación sin que emprendedores tengan miedo y se vayan a la cárcel, por lo que es un avance muy fuerte. Cuando hay un marco regulatorio empresas, regulaciones, instituciones financieras, pueden implementar tecnología enterprise”.

“Hoy, dos de los lugares más interesantes del mundo para emprender en este tema son la Argentina y Brasil, donde además los dos tienen probablemente los dos bancos centrales más modernos del mundo, más a la vanguardia, los organismos como la CNV que están en diálogo, que implementan regulación proinnovación, que están experimentando. Hay que aprovechar estos dos mercados, es interesantísimo lo que está pasando, hay que prestarle atención”, concluyó Mayer.