Una decisión controversial: con inteligencia artificial, “reviven” a Val Kilmer para protagonizar una película

En pleno auge de la Inteligencia Artificial, el debate por su uso sigue generando opiniones enfrentadas. Mientras que algunos temen que esta tecnología provoque la pérdida de empleos o que utilice la imagen de una persona sin su consentimiento, otros aseguran que se pueden lograr grandes logros. Entre ellos, “revivir” a un actor y convertirlo en protagonista de un film. Tal es el caso de As Deep as the Grave, la película escrita y dirigida por Coerte Voorhees que narra la historia real de dos arqueólogos y sus excavaciones en el Cañón de Chelly (Arizona) para rastrear la historia del pueblo navajo. En ella, Val Kilmer, que falleció en 2025 debido a un cáncer de garganta, aparece como parte del elenco para “reencontrarse” con sus fans una vez más.

“Él era el actor que yo quería para este papel", señaló el director Coerte Voorhees GROSBY GROUP

Cinco años antes de su muerte, el actor fue elegido para interpretar al Padre Fintan en esta trama. Su tarea era encarnar a un sacerdote católico y espiritualista americano. Sin embargo, por ese entonces Kilmer ya luchaba contra su enfermedad y no podía encarar un rodaje de tal magnitud. “Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste”, reveló Voorhees. Sin embargo, su deseo no pudo concretarse en aquel momento. “El otro día estaba viendo la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo”, contó.

Aunque Kilmer no rodó ni una sola escena, el director pudo cumplir su sueño de tenerlo entre su elenco, gracias a una inteligencia artificial de última generación y el consentimiento de sus herederos. “Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: ‘De acuerdo, hagámoslo’. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto era lo que Val quería”, aseguró Coerte.

Se usaron imágenes de la juventud del actor y más actuales para crear esta versión con IA PARAMOUNT

La versión del actor generada por IA fue creada gracias a imágenes de Kilmer de joven (muchas de ellas proporcionadas por su familia), y de sus últimos años para mostrar a su personaje en diversas etapas de su vida. Respecto al audio, también se utilizó su voz aunque, en sus últimos años, ésta se vio afectada por sus tratamientos e intervenciones que incluyeron una traqueotomía. “El personaje de la película también padece tuberculosis. Este personaje histórico reflejaba la condición real de Val cuando sufría de cáncer de garganta. Por lo tanto, en lo que respecta a la voz, se trata de una oportunidad única para que el personaje refleje la enfermedad que padecía el actor, creando así una especie de conexión”, advirtió John Voorhees, productor del film y hermano de Coerte.

“Normalmente, simplemente reemplazaríamos al actor. Me encanta trabajar con nuestros actores, y tenemos interpretaciones brillantes a lo largo de toda la película. Pero no podemos volver a rodar. No tenemos el presupuesto. No somos una gran producción de estudio. Así que tuvimos que pensar en formas innovadoras de hacerlo. Y nos dimos cuenta de que la tecnología estaba ahí para ayudarnos”, agregó el director sobre esta producción independiente -protagonizada por Abigail Lawrie y Tom Felton- que no solo se enfrentó a la enfermedad de Kilmer, sino a las interrupciones causadas por la pandemia de Covid-19; lo que prolongó su producción durante seis años.

A raíz de esta iniciativa, Mercedes Kilmer (hija del actor) expresó su apoyo a la película y destacó que su padre era “un hombre profundamente espiritual” que se sentía identificado con una “historia de descubrimiento e iluminación” ambientada en el suroeste estadounidense. De hecho, estableció su hogar en Nuevo México. “Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades narrativas. Este espíritu es algo que todos honramos en esta película, de la cual él fue parte fundamental”, dijo en un comunicado.

Kilmer recurrió a la IA antes de morir para recrear su voz; afectada por su enfermedad Mark Humphrey - AP

De hecho, el propio Kilmer ya había coqueteado con la IA en 2022 cuando retomó su papel de Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun: Maverick y necesitó volver a recrear su voz. “Como seres humanos, la capacidad de comunicarnos es fundamental para nuestra existencia, y los efectos secundarios del cáncer de garganta han dificultado que los demás me entiendan. La oportunidad de narrar mi historia, con una voz auténtica y cercana, es un regalo muy especial”, dijo en aquel momento mostrando su gratitud por esta posibilidad.