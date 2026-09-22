Roblox va por todo: el ambicioso plan con IA que busca transformar los videojuegos

Roblox cumple 20 años y prepara una nueva etapa de expansión. La plataforma de videojuegos anunció una batería de novedades que incluyen herramientas de inteligencia artificial para crear juegos, la posibilidad de jugar directamente desde el navegador y sin conexión, y nuevas alternativas para que los desarrolladores moneticen sus creaciones.

Los anuncios fueron realizados durante la Roblox Developers Conference (RDC) 2026, el encuentro anual de la compañía con su comunidad de desarrolladores y creadores. La edición coincidió con el vigésimo aniversario de Roblox y cerró con los Roblox Innovation Awards, que distinguieron a los principales juegos, estudios y creadores de la plataforma.

La escala alcanzada por Roblox ayuda a explicar la magnitud de la apuesta. Solo durante el último trimestre, sus usuarios pasaron 29.000 millones de horas dentro de la plataforma en más de 180 países, según informó la compañía.

Uno de los principales focos de la nueva etapa estará puesto en la inteligencia artificial aplicada a la creación de videojuegos. Roblox asegura que está construyendo una capa de herramientas de IA sobre su infraestructura para facilitar el desarrollo de experiencias y ampliar la cantidad de personas capaces de producirlas.

Entre las novedades aparece Build, una herramienta que permite crear un juego mediante instrucciones escritas desde la propia aplicación

Entre las novedades aparece Build, una herramienta que permite crear un juego mediante instrucciones escritas desde la propia aplicación. Durante su fase alfa en Nueva Zelanda se publicaron alrededor de 9000 juegos y, según Roblox, el 71% de quienes utilizaron la herramienta nunca había trabajado antes con Roblox Studio. La prueba comenzó a expandirse a Serbia y Singapur.

A esto se sumará Scene Generator, una herramienta que permitirá generar una escena funcional a partir de una instrucción de texto y una imagen de referencia. Los usuarios podrán después modificar y perfeccionar el resultado dentro de Studio. Su lanzamiento está previsto para finales de este año.

Jugar sin instalar nada

La compañía también quiere reducir las barreras para acceder a sus juegos. Con la iniciativa Roblox Everywhere, los desarrolladores podrán ofrecer sus experiencias como aplicaciones independientes para dispositivos móviles, computadoras y consolas, mientras Roblox seguirá funcionando como la infraestructura tecnológica detrás de ellas.

Otra de las novedades llegará a Chrome. Antes de fin de año será posible entrar a determinados juegos directamente desde el navegador, sin descargar ni instalar la aplicación de Roblox. La idea es que un usuario pueda hacer clic en un enlace encontrado en una búsqueda, YouTube, X o un correo electrónico y comenzar a jugar. La compañía anticipó que luego ampliará la función a otros navegadores.

Roblox también busca ampliar los tipos de videojuegos disponibles dentro de su ecosistema

También llegará el juego sin conexión a Internet. Los desarrolladores podrán habilitar versiones individuales de sus experiencias para que funcionen, por ejemplo, durante un viaje en avión o en lugares con mala conectividad. El modo estará disponible de manera general a mediados de 2027.

Roblox también busca ampliar los tipos de videojuegos disponibles dentro de su ecosistema. Aunque históricamente estuvo asociada a mundos multijugador en 3D, la empresa incorporará nuevas herramientas para facilitar el desarrollo de títulos en 2D, juegos de rompecabezas y experiencias multijugador por turnos.

Un negocio cada vez mayor para los creadores

El otro frente de expansión es económico. Desde el lanzamiento de su programa Developer Exchange (DevEx), en 2013, los creadores obtuvieron más de US$5000 millones a través de Roblox. Solo durante los últimos 12 meses, los ingresos rondaron los US$1700 millones, de acuerdo con cifras difundidas por la compañía.

El RDC26 dejó una batería de anuncios

Para profundizar ese modelo, Roblox anunció Wallet y Roblox Card. Wallet funcionará como una cuenta desde la cual los desarrolladores podrán recibir sus ingresos en moneda real durante los días hábiles. Inicialmente estará disponible para creadores independientes mayores de 18 años residentes en Estados Unidos y la expansión internacional está prevista para el próximo año.

La Roblox Card, prevista para 2027, estará vinculada a esa cuenta y permitirá utilizar directamente el saldo disponible sin necesidad de transferir previamente el dinero a una cuenta bancaria.

Los juegos que marcaron el año

La conferencia terminó con los Roblox Innovation Awards 2026, los premios con los que la compañía reconoce a juegos, desarrolladores, estudios y creadores de su ecosistema. Entre los ganadores estuvieron RIVALS, elegido mejor shooter; DOORS, premiado por el uso del audio; FIFA Super Soccer, como mejor juego deportivo; y 99 Nights in the Forest, como mejor título de supervivencia.

Animal Hospital se llevó el galardón al preferido del público

Uno de los grandes protagonistas fue Animal Hospital, desarrollado por Animal Anomaly, del desarrollador argentino conocido como Roytt. El título, ambientado en un hospital veterinario en el que los jugadores deben atender pacientes y detectar anomalías durante el turno nocturno, ganó las categorías Best New Game, People’s Choice, Best Innovation in Creative Direction y Builderman Award.

Los premios también reflejaron la variedad de experiencias que Roblox busca potenciar. Hubo reconocimientos para juegos de estrategia, acción, puzzles, deportes y rol, además de categorías específicas para innovación tecnológica, contenido generado por usuarios y desarrollos vinculados con marcas.