Se disparan las acciones de una firma de calzado de EE.UU. tras anunciar su giro hacia la IA

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) empuja a las organizaciones a tomar decisiones a mayor velocidad, redefinir sus estrategias y, en algunos casos, cambiar por completo su línea de negocio. Tal es el caso de Allbirds, compañía que esta semana anunció la venta de su marca de calzado por US$39 millones para incursionar en el desarrollo de infraestructuras de IA. NewBird AI será el nombre de esta nueva etapa de la firma.

Tras darse a conocer la noticia, las acciones de la empresa escalaron 148,4%: la acción abrió hoy a US$6,84 y cerró a US$16,99.

En detalle, NewBird AI será “un proveedor totalmente integrado de GPU como servicio y soluciones de nube nativas de IA”, según indica un comunicado publicado en su sitio oficial. A futuro, la empresa prevé expandir sus servicios a través de alianzas, fusiones y adquisiciones estratégicas.

Además, la compañía recibió una inversión de US$50 millones de un inversor institucional no revelado, informó TechCrunch.

Allbirds también está aprovechando su estructura ya listada en el Nasdaq para entrar de forma directa al mercado de la IA. El martes, antes del anuncio, su capitalización bursátil rondaba los US$22 millones, de acuerdo a Bloomberg,

Sin embargo, tanto la financiación como la venta de activos aún deben ser aprobadas por los accionistas. La reunión está programada para el próximo 18 de mayo. En caso de concretarse, los accionistas percibirán un dividendo en el tercer trimestre. A su vez, el nuevo dueño de la marca y los activos de Allbirds, American Exchange Group, seguirá produciendo artículos para los clientes de la firma.

No se trata de la primera vez que una compañía cambia su enfoque de negocio. De hecho, Core Scientific recurrió a una estrategia similar: abandonó la minería de bitcoin por el universo de la IA.

Burbujas de IA

Casos como el de Allbirds dejan entrever que la reconversión hacia la IA en el mundo empresarial es mucho más que una simple tendencia. En ese sentido, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, reconoció que el sector atraviesa una etapa de euforia, pero pidió no confundir el ruido del mercado con el verdadero alcance de la tecnología.

“Cuando las burbujas aparecen, lo primero que sucede es que todo se financia: las buenas ideas y las malas”, dijo el empresario en el marco de la Italian Tech Week 2025, que tuvo lugar en noviembre.

En esta línea, Bezos explicó que los inversionistas, en medio del entusiasmo, “tienen dificultades para distinguir entre ambas”. Aun así, aclaró que ese desorden no invalida el fenómeno: “La IA es real y va a cambiar cada industria”.

No obstante, separó lo que considera el ruido financiero de la verdadera revolución industrial que está en marcha. Admitió que hoy el mercado muestra comportamientos atípicos, como startups de seis personas valuadas en miles de millones de dólares sin un producto terminado. Sin embargo, pidió no perder de vista la diferencia esencial: “Esto es una burbuja industrial, no una burbuja financiera”.

El fundador de Amazon comparó el momento actual con otros episodios históricos. En los años noventa, recordó, hubo una burbuja biotecnológica: “Muchas compañías farmacéuticas emergentes perdieron dinero, pero de ese proceso surgieron medicamentos que salvaron vidas”.

“La IA es real y va a cambiar cada industria”, aseguró Jeff Bezos Shutterstock - Shutterstock

En cambio, una burbuja financiera, como la crisis bancaria de 2008, destruye valor y deja poco detrás. “Las burbujas industriales no son tan malas. Incluso pueden ser buenas, porque cuando el polvo se asienta y aparecen los ganadores, la sociedad se beneficia de esas invenciones”.

Para Bezos, la IA pertenece a esa categoría. Aunque parte del capital invertido se pierda, lo que quede será valioso para el progreso colectivo. “Los beneficios para la sociedad van a ser gigantescos”, afirmó con convicción.

La visión del magnate no niega el exceso de expectativas, pero intenta enmarcarlo dentro de un proceso que, según él, se repite con cada gran avance tecnológico. En su análisis, la efervescencia actual podría recordar a lo ocurrido durante el auge de internet en los noventa, cuando detrás del entusiasmo y las pérdidas también quedaron estructuras que impulsaron transformaciones duraderas. Bezos planteó que algo similar podría ocurrir con la IA aunque el verdadero alcance de ese impacto todavía está por verse.

Bezos describió esta etapa como “caótica y hermosa”: un momento en el que el entusiasmo lleva a financiar cada experimento posible. Algunos fracasarán, otros sentarán las bases del futuro. En su lectura, ese proceso es inevitable y necesario para que las grandes transiciones tecnológicas se materialicen.

“Lo que veremos es que, cuando todo se calme, quedará la infraestructura, las herramientas y los avances que harán que las industrias sean mejores”.

Por su parte, el inversor Michael Burry, conocido por haber anticipado la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, se ha mostrado crítico del sector. De hecho, calificó el auge de la IA como una “burbuja” inminente.

El 31 de octubre de 2025, tras dos años de silencio en redes, publicó en X un mensaje críptico: “A veces vemos burbujas”, acompañado de una imagen de la película The Big Short, película que se basa en su experiencia con la crisis financiera en 2008 y con la cual saltó a la fama.

No especificaba que se trataba de la IA explícitamente, pero el contexto apuntaba al sector tecnológico sobrevalorado. Especialmente, se empezó a entender en ese sentido por otros comentarios que hizo a través de esta red social, donde apuntó contra compañías emblemáticas del rubro.

Un mes después, Burry cuestionó a las empresas tecnológicas de pesos pesados, principalmente a Nvidia y Palantir Technologies. Acusó a los principales proveedores de infraestructura en la nube de usar contabilidad “agresiva” para inflar las ganancias de sus importantes inversiones en hardware.