Sin bancos ni historial crediticio: Lemon lanzó una tarjeta inédita en la Argentina

La billetera virtual Lemon, con más de 5,5 millones de usuarios en la región, anunció el lanzamiento de la primera tarjeta de crédito VISA respaldada en bitcoin de la Argentina. El nuevo producto apunta a permitir el acceso a financiamiento en pesos sin necesidad de vender los ahorros en BTC.

Según informó la compañía, la tarjeta funciona bajo un esquema simple y con montos fijos en su primera etapa. El usuario deja como respaldo 0,01 bitcoin —equivalente ahora a unos 900 dólares— y recibe una tarjeta de crédito en pesos con un límite asignado de $1.000.000. De esta manera, el bitcoin queda inmovilizado como garantía, pero no se vende ni se convierte a moneda local.

Lemon lanzó una tarjeta de crédito respaldada en bitcoin

“Creamos una forma simple de acceder a crédito en pesos con bitcoin como respaldo, sin necesidad de historial crediticio”, afirmó Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO de Lemon, en un comunicado. En la misma línea, sostuvo que “Bitcoin es la mejor reserva de valor creada en la historia de la humanidad y la pieza fundamental para la nueva economía digital”.

La empresa adelantó que este esquema es solo el primer paso del producto. En una etapa posterior, los montos de respaldo y los límites de crédito podrán ser configurables por los propios usuarios. Además, la empresa trabaja en una solución para que los consumos en dólares puedan cancelarse directamente en dólar digital, mediante stablecoins como USDC o USDT.

El lanzamiento incluye una serie de beneficios exclusivos para quienes soliciten la tarjeta de crédito VISA de Lemon: compras sin comisión de dólares digitales, bitcoin, ethereum y más de 30 criptomonedas —aplicable solo a compras, no a intercambios ni ventas—; acceso anticipado a nuevos productos y funcionalidades de la app; atención personalizada vía Telegram y un newsletter con información de mercado y un resumen del portfolio con P&L.

Durante los primeros tres meses desde el lanzamiento, el costo de mantenimiento de la tarjeta estará bonificado por Rootstock, el protocolo que permite crear aplicaciones sobre la red Bitcoin. Finalizado ese período, el mantenimiento será de aproximadamente $7500 mensuales y se bonificará para aquellos usuarios que compren más de 150 dólares mensuales en criptomonedas.

En cuanto a la operatoria dentro de la plataforma, Lemon recordó que los usuarios pueden comprar Bitcoin desde $100 depositando pesos por CBU o CVU y accediendo a la sección “Cambiar” en la aplicación. También es posible depositar BTC desde otras billeteras a través de Lightning Network, la red nativa de Bitcoin, Rootstock y BNB Chain (BEP-20). Además, quienes ya utilizan Lemon pueden gastar pesos en su vida cotidiana mediante pagos QR o con la VISA Lemon Card y recibir bitcoin por cada compra.

Desde la compañía destacaron que, en la Argentina, Bitcoin es el activo más “holdeado” —es decir, mantenido como ahorro— por los usuarios de Lemon, por encima del dólar cripto y del peso. Con esta nueva tarjeta, el objetivo es transformar ese ahorro en una herramienta financiera de uso cotidiano.

“La idea es que el usuario pueda mantener su bitcoin como ahorro a largo plazo y, al mismo tiempo, acceder a crédito en pesos para cubrir sus gastos diarios”, señalaron desde la empresa.