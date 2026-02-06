Cómo hizo Elon Musk para crear la empresa privada más valiosa del mundo

SpaceX, el fabricante de cohetes y satélites liderado por Elon Musk, ha adquirido xAI, la compañía de inteligencia artificial controlada por el multimillonario, según un memorando al que accedió The New York Times y tres personas familiarizadas con la operación. El acuerdo crea la empresa privada más valiosa del mundo, combinando una cartera que incluye cohetes, el chatbot Grok de xAI y la plataforma de redes sociales X. Aunque los términos financieros de la operación no fueron revelados, la empresa combinada tendría una valoración de US$1,25 billones, según la agencia Bloomberg.

“SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión”, escribió Musk en un memorando dirigido a algunos de sus empleados, obtenido por el Times. El multimillonario citó la necesidad de construir en el espacio centros de datos y centrales fotovoltaicas gigantes, más eficientes que en la Tierra, entre los principales motivos de la transacción.

La fusión se produce previo a la proyectada salida a bolsa de este año de SpaceX, anunciada como la más grande de la historia. Este inusual acuerdo demuestra cómo Musk, el hombre más rico del mundo, puede manipular diferentes aspectos de su imperio empresarial. Ya había realizado una maniobra similar en 2016 cuando utilizó acciones de su compañía de autos eléctricos, Tesla, para comprar SolarCity, una empresa de energía limpia de la que era el mayor accionista y cuyo CEO era su primo Lyndon Rive.

SpaceX, el fabricante de cohetes y satélites liderado por Elon Musk

El año pasado, Musk volvió a recurrir a esta lógica al utilizar xAI para adquirir su plataforma de redes sociales X, en una operación que valoró la entidad combinada en US$113.000 millones. Previamente, en octubre de 2022, el multimillonario había comprado la plataforma Twitter por US$44.00 millones.

SpaceX confirmó la adquisición en su sitio web y compartió el memorando de Musk. Representantes de SpaceX, xAI y X no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Musk Inc.

Si bien Tesla cotiza en bolsa y debe divulgar sus finanzas y demás información a los accionistas, la mayoría de las empresas de Musk son privadas y más opacas. Entre ellas se encuentran xAI, SpaceX, The Boring Co. -una startup de tunelización- y Neuralink, una firma de interfaces cerebrales. Musk suele transferir recursos y empleados entre sus empresas, desafiando las normas tradicionales de los negocios y operando sus diversas compañías como una sola gran corporación.

Elon Musk es CEO de Tesla Noah Berger - FR34727 AP

“En última instancia, es probable que al final solo quede una Musk Inc.”, afirmó Peter Diamandis, creador de la Fundación XPrize, una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el desarrollo tecnológico, quien también invierte en SpaceX y xAI. Diamandis apuntó que siempre creyó que la visión de Musk era fusionar sus empresas.

En diciembre, SpaceX anunció que permitiría a sus empleados vender acciones a un precio que valoraría la empresa en unos US$800.000 millones antes de su posible oferta pública de venta a finales de este año. En enero, xAI anunció la recaudación de US$20.000 millones, lo que valoró la compañía en más de US$230.000 millones. SpaceX invirtió 2000 millones en xAI el año pasado, la misma cantidad que Tesla anunció haber acordado invertir el mes pasado.