Los centros de datos para IA llegará al espacio en menos de 36 meses, según Elon Musk

Elon Musk cree que el mejor lugar para llevar los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) es el espacio, donde ve un despliegue más eficiente y económico, e incluso vaticina que esto ocurrirá en menos de 36 meses.

El magnate tecnológico planea poner en órbita un teravatio de GPU. La razón se encuentra en la disponibilidad energética, es decir, la producción de energía necesaria para poner en funcionamiento los centros de datos.

Según ha explicado en el podcast Cheeky Pint, de Dwarkesh Patel, se obtendría “una eficacia cinco veces mayor de los paneles solares en el espacio que en el suelo, y no se necesitan baterías”.

Ello se debe a que en el espacio no hay problemas con la disponibilidad de la energía solar porque siempre hay sol, es decir, “no hay ciclo de día y noche, ni estacionalidad, ni nubes, ni atmósfera”. “La atmósfera por sí sola produce una pérdida de energía de aproximadamente el 30%”, ha asegurado.

Qué pasa si algo falla en órbita

Para Musk, además, el espacio es “el único lugar donde realmente se puede escalar”. Este plan, sin embargo, plantea un problema con el mantenimiento de las GPU, ya que no sería tan sencillo repararlas o sustituirlas allí arriba si fallan en el entrenamiento de la IA. Sin embargo, ha descartado que sea realmente un problema, especialmente si se instalan GPU recientes.

“Una vez que empiezan a funcionar y se supera el ciclo de depuración inicial de Nvidia o de quienquiera que fabrique los chips (podrían ser chips Tesla AI6 o similares, o TPU, Trainiums, etc.), son bastante fiables pasado cierto punto. Así que no creo que el mantenimiento sea un problema”, ha dicho.

Musk está tan convencido de este plan que afirma que el espacio será “el lugar económicamente más atractivo para implementar la IA”, e incluso vaticina que ocurrirá en 36 meses o menos.

También asegura que es más asequible fabricar las células solares de los paneles que se instalarán en el espacio porque no necesitan una estructura pesada, ni baterías ni vidrio. Y al ser preguntado por las dificultades de ingeniería que plantearía el nuevo escenario, como la resistencia a la radiación o el reemplazo del ancho de banda infinito con láseres en órbita, simplemente ha cambiado el enfoque hacia la escasez actual de las turbinas para los sistemas de enfriamiento.

Musk pretende lanzar al espacio hasta un millón de satélites para generar una órbita para centros de datos espaciales enfocados a impulsar las capacidades de inteligencia artificial (IA) actuales, utilizando energía solar.

Defiende que será “la forma más eficiente de satisfacer la creciente demanda de potencia de procesamiento de IA”, dado que estarán impulsados por energía solar para su funcionamiento", y ya ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos el permiso para hacerlo.

Este plan está respaldado por la reciente adquisición de xAI por parte de SpaceX, con la que Musk no solo avanza en la unificación de su imperio sino que fusiona la carrera espacial con la inteligencia artificial.