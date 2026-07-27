“Un completo disparate”: el CEO de Nvidia cuestionó el discurso apocalíptico sobre la IA

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, quiere que otros líderes del sector de la inteligencia artificial dejen de difundir visiones catastrofistas.

“La idea de que la IA va a significar el fin de la humanidad es un completo disparate”, dijo Huang a Axios en una entrevista publicada el jueves. “La idea de que esto va a destruir la mitad de los empleos en Estados Unidos también es un completo disparate”.

Durante la entrevista, Huang sostuvo que algunos de sus colegas al frente de empresas tecnológicas están generando miedo en la población al poner el foco en los riesgos catastróficos potenciales de la IA. Enfatizó que desalentar a los trabajadores y a las empresas a utilizar esta tecnología es perjudicial.

“La idea de que esto va a destruir la mitad de los empleos en Estados Unidos es un completo disparate”, dijo Huang BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Lo más importante que tenemos que hacer con la IA es no asustar a nuestras industrias ni a nuestra sociedad para que no la utilicen”, afirmó. “La IA no va a destruir todos nuestros empleos”.

“Todos tenemos que actuar con responsabilidad y cuidado”, agregó. “Están asustando a la gente, y de forma equivocada”.

Huang también instó a los responsables de diseñar políticas públicas a consultar a más de “uno o dos” CEOs y a evitar imponer restricciones a la tecnología basándose en escenarios hipotéticos.

“Creo que deberíamos ser mucho más entusiastas con esta tecnología y ayudar a que Estados Unidos comprenda que la única forma de quedarse atrás es no aplicarla”, señaló.

“No construyan una historia inventada”, añadió. “Es inventado que va a haber una singularidad. Es inventado que, de alguna manera, vivimos en una simulación. Todo eso son invenciones. Me parece una historia entretenida. No me molesta escucharla e incluso disfruto esa narrativa cuando la cuentan muchos de esos líderes, que además son amigos míos”.

Si bien Huang no mencionó a ningún líder o empresa en particular, una de las figuras que más ha advertido sobre los riesgos de la IA es Dario Amodei, CEO de Anthropic. El año pasado, Amodei afirmó que la IA podría eliminar el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial. Por su parte, aunque anteriormente Sam Altman había advertido que la IA haría desaparecer puestos de trabajo, recientemente reconoció que se había equivocado en sus predicciones y en el plazo en que eso ocurriría.

"Deberíamos ser mucho más entusiastas con esta tecnología", apuntó Huang PATRICK T. FALLON - AFP

En el pasado, Huang también desestimó el uso de la IA como una excusa “perezosa” para justificar despidos. Y, al igual que él, otros ejecutivos se muestran más optimistas respecto del futuro del trabajo con IA. Por ejemplo, Jeff Bezos ha sostenido públicamente que la IA producirá el efecto contrario a la pérdida de empleos y que, en cambio, provocará una escasez de mano de obra humana. En mayo afirmó que quienes pronostican escenarios apocalípticos sobre la IA estaban “completamente equivocados” y agregó que la tecnología “potenciará” a los trabajadores jóvenes y permitirá que las personas realicen tareas “a un nivel superior”.

Aun así, el pesimismo sobre la IA y el futuro del trabajo sigue creciendo entre la población. Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos reveló que el 53% de los 4531 participantes manifestó estar preocupado porque ellos mismos —o alguien de su hogar— pudiera perder su empleo a causa de la IA.

Pese a ello, Huang se mantiene firme en su postura de que la IA, en realidad, generará más puestos de trabajo.

“Aunque estamos automatizando muchas tareas diferentes, en realidad estamos aumentando la cantidad de empleos que el mundo necesita”, concluyó Huang.