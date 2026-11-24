Para Tao Lin, investigador de Anthropic, “prácticamente todos los humanos se volverán permanentemente inempleables” en cuestión de meses. “Quiero decirles a las personas que la inteligencia artificial (IA) será más capaz que ustedes, personalmente, muy pronto. Será capaz de vencerlos”, disparó Lin en una entrevista publicada por Palisade Research, una organización sin fines de lucro que estudia las capacidades de la IA para evitar la pérdida de control.

Bajo esa línea, sostuvo que la superinteligencia llegará “muy rápido”. “Tengo plazos de aproximadamente 1,3 años para lograr una IA ampliamente sobrehumana... a finales de 2027″, aventuró Lin, quien trabaja en el área de salvaguardas, donde analiza y bloquea solicitudes a Claude que involucran ciberataques, armas biológicas o uso militar.

A su vez, aseguró que muchos sistemas de IA, como Claude Mythos 5 o Claude Opus 5, violarán las restricciones de seguridad “si eso les ayuda a lograr algún objetivo asignado”, incluso cuando el humano priorice la seguridad.

Y agregó: “La película Wall-E es un ejemplo de humanos viviendo en este sistema creado por la IA donde los humanos están en cierto sentido felices pero no tienen control sobre el mundo. Eso podría pasarnos a nosotros”.

El escenario plantea, a su vez, que exista un “20% de probabilidad” de que esta tecnología “elimine por completo a la humanidad”. Al respecto, Lin consideró que las gigantes tecnológicas deberían reducir su ritmo de investigación y desarrollo de la IA. “Creo que mucha gente piensa que es probable que la IA mate a todos y, aun así, siguen trabajando en el desarrollo de capacidades”, reflexionó.

Más allá de la autonomía de la IA, Lin también se refirió a la creciente cantidad de hackeos. “Hubo una investigación reciente de Epoch AI sobre cómo lograron usar un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) de código abierto para acceder a la computadora de cualquiera que use Firefox. Hoy cualquier persona puede hackear a cualquier usuario de Firefox”, ilustró.

Lin estimó que la "superinteligencia" llegará a fines de 2027 Shutterstock - Shutterstock

En este contexto, subrayó la importancia de reforzar las medidas de seguridad, aunque destacó una paradoja: “Me preocupa que el trabajo en salvaguardas o control sea realmente perjudicial porque está evitando que más personas sientan la necesidad de involucrarse en la seguridad de la IA, en el sentido de que sí, podemos tener un equipo pequeño manejando varios de estos problemas, pero eventualmente esta estructura organizacional no es sostenible en general y necesitaremos una acción social mucho mayor, y trabajar en salvaguardas podría retrasar la percepción de esa necesidad”.

IPO de Anthropic

Los dichos de Lin surgieron apenas unos días antes de la salida a la Bolsa de Anthropic. La empresa recaudó US$81.300 millones, siendo la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia, según informó Reuters.

Sus acciones se dispararon en el debut, abriendo a US$111,50 -muy por encima de su precio de oferta de US$83 - lo que le otorgó una capitalización de mercado de US$2 billones.

Sin embargo, la primera media hora resultó no ser tan buena e incluso supuso el peor comienzo para una gran salida a bolsa desde 2008, según un análisis de Yahoo Finance.

Dario Amodei, co-founder and CEO of Anthropic, center, celebrates with Daniela Amodei, co-founder and president, center left, and other colleagues during the opening bell ceremony at Nasdaq MarketSite as part of the Anthropic IPO in New York, Thursday, Nov. 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

La empresa había informado en un comunicado que fijó el precio de su oferta pública inicial de acciones ordinarias Clase A en US$83 por acción. Detallaron que la oferta constaba de 980.000.000 de acciones ordinarias Clase A, de las cuales 956.351.354 son vendidas por Anthropic y 23.648.646 por ciertos accionistas vendedores.

Las acciones terminaron abriendo a US$111,50, un 34% por encima de su precio de salida a bolsa de US$83, pero cayeron hasta aproximadamente US$97 al minuto 30 de negociación, una baja del 13%. Según el medio citado, basado en datos de negociación de 21 de estas grandes IPO estadounidenses desde 2008, ninguna había caído más por debajo de su precio de salida a bolsa a los 30 minutos. Coupang (CPNG) fue la que más se acercó, con una caída de casi el 13%. SpaceX (SPCX) subió casi un 10% en el mismo punto de su debut en junio.

La operación de base de Anthropic de US$81.300 millones era una cifra que ya superaba el récord inicial de US$75.000 millones recaudados en junio en la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que alcanzó una valoración de US$1,77 billones.