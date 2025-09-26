Un programa gratuito busca capacitar en inteligencia artificial a más de 20.000 personas

En un escenario en el que la inteligencia artificial avanza sobre distintas industrias y modifica las formas de trabajo, la capacitación en nuevas tecnologías se consolida como un requisito clave para acceder al mercado laboral. Con ese horizonte, Epidata, compañía dedicada al outsourcing de innovación y desarrollo de software, presentó el programa Aprender a Aprender con IA, que apunta a formar a más de 20.000 personas de manera gratuita y completamente online.

La propuesta está dirigida a un espectro amplio de participantes: desde estudiantes y jóvenes profesionales hasta emprendedores y la llamada generación silver, integrada por mayores de 50 años que buscan actualizarse o reinsertarse en el mercado laboral. La iniciativa se inscribe en un contexto de brechas de acceso al conocimiento tecnológico y en la necesidad de ampliar las oportunidades para perfiles que, en muchos casos, no cuentan con formación específica en IA.

El programa ofrece siete módulos dictados en sesiones correlativas, que se transmitirán en streaming privado y a través de plataformas de capacitación online. A diferencia de otros cursos abiertos y masivos, la propuesta incorpora un trabajo de curaduría de contenidos que busca garantizar la calidad del aprendizaje. En este sentido, Epidata estableció un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA), que aportará su experiencia académica para la construcción y validación de los materiales.

La compañía subraya que la formación no se limita a aspectos técnicos vinculados con la IA, sino que también incluye habilidades digitales blandas, con el objetivo de que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en contextos profesionales concretos. La lógica es acompañar tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes necesitan actualizarse para mejorar su empleabilidad.

Adrián Anacleto, CEO y fundador de Epidata, explicó que la iniciativa surgió a partir de su experiencia personal y de la convicción de que el conocimiento tecnológico puede generar transformaciones sociales. “Vemos a diario que la inteligencia artificial está impactando en todos los ámbitos, pero también que existe una gran brecha en el acceso a la formación sobre ella”, señaló al anunciar el lanzamiento.

Adrián Anacleto, CEO de Epidata, asegura que hay una brecha en la formación sobre la IA

El programa no solo contempla la capacitación, sino también la posibilidad de acceder a ofertas laborales. Epidata abrió un canal con su red de socios y clientes para que los egresados puedan aplicar a pasantías, prácticas remuneradas o posiciones de nivel inicial. Según la empresa, este componente es central para que la formación se traduzca en una oportunidad concreta de inserción.

De esta manera, la propuesta se posiciona como una alternativa para quienes buscan dar un primer paso en el ámbito laboral y también para aquellos que necesitan actualizar sus conocimientos frente a la incorporación de nuevas tecnologías en distintos sectores.