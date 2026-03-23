Una senadora de EE.UU. presentó un proyecto de ley para limitar el uso de IA por parte del Pentágono

La senado Elissa Slotkin, demócrata de Michigan e integrante del Comité de Servicios Armados, presentó esta semana un proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte del Pentágono, informó NBC News.

“Como sistema político no estamos sanos, y por eso nos enfocamos más en cosas como Groenlandia que en el uso de la IA en cuestiones de fuerza letal. Y es nuestra responsabilidad legislar sobre esto”, señaló Slotkin a NBC News.

El proyecto, denominado AI Guardrails Act, cuenta con dos puntos clave: impedir que la IA decida matar a un objetivo de manera autónoma y que la tecnología no sea utilizada por el ejército para vigilar de manera masiva a los ciudadanos de Estados Unidos. A su vez, establece que siempre debe haber una persona al mando al momento de lanzar armas nucleares.

“Algunas decisiones de mando militar son demasiado riesgosas y demasiado trascendentales como para que las tomen las máquinas”, expresa el resumen del proyecto de ley.

La iniciativa se da tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cesar de manera inmediata el uso de la tecnología de Anthropic en todas las Agencias Federales. “Los locos de izquierda de Anthropic han cometido un error desastroso al intentar forzar al Departamento de Defensa y obligarlos a obedecer sus Términos de Servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo vidas estadounidenses en riesgo, a nuestras Tropas en peligro y a nuestra Seguridad Nacional en peligro”, escribió Trump en la red social Truth.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró a la empresa un riesgo para la cadena de suministro, aunque su tecnología ayudó a que Estados Unidos identifique objetivos militares en su actual conflicto con Irán.

This week, Anthropic delivered a master class in arrogance and betrayal as well as a textbook case of how not to do business with the United States Government or the Pentagon.



Our position has never wavered and will never waver: the Department of War must have full, unrestricted… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 27, 2026

En detalle, Anthropic había firmado en julio del año pasado un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa de EE. UU. para desarrollar “prototipos de capacidades de IA de vanguardia que impulsen la seguridad nacional de EE. UU.”, tal como describió el anuncio publicado en la página oficial de Anthropic en su momento.

“El Pentágono pudo apuntar contra Anthropic en este caso y va a pasar el próximo año, y Dios sabe cuántos millones de dólares, eliminando a Anthropic de todos los sistemas clasificados, algo que le costará al contribuyente una enorme cantidad de dinero por una disputa que podría haberse resuelto si simplemente tuviéramos una ley”, dijo Slotkin al respecto.

Por otro lado, la senadora indicó que el proyecto tiene como objetivo contribuir a las primeras conversaciones sobre la Ley de Autorización de Defensa Nacional -la principal ley anual de gasto en defensa-, que suele aprobarse a fin de año. “Nuestro proyecto tiene apenas cinco páginas. No es algo extenso ni elaborado. Y eso es intencional, porque entendemos que, como ocurre con cualquier herramienta jamás inventada, hay usos realmente buenos que ayudan y otros muy peligrosos”, profundizó.

Y concluyó: “La IA va a definir el futuro de la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero para ganar esa carrera, necesitamos actuar ahora y establecer reglas de sentido común”.