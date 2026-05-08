Un vistazo al futuro: muestran cómo dos robots humanoides Helix-02 de Figure ordenan un dormitorio por su cuenta

En un anuncio que marca un antes y un después para la robótica asistencial, el fabricante de robots Figure publicó hoy una demostración sorprendente de sus nuevos modelos Helix-02. La empresa reveló cómo dos de estos robots humanoides son capaces de reajustar y ordenar un dormitorio completo en menos de dos minutos, realizando tareas que hasta ahora se consideraban extremadamente complejas para sistemas autónomos.

Una coreografía de tareas cotidianas

El video de demostración muestra a la pareja de robots Helix-02 ejecutando una secuencia fluida de acciones que incluyen abrir puertas con coordinación de cuerpo completo, colgar ropa en percheros, guardar auriculares reorientándolos en el aire y hasta cerrar un libro con control bimanual.

Dos robots Helix-02 de la firma Figure ordenan un dormitorio

Uno de los logros técnicos más destacados es la capacidad del robot para operar el pedal de un tacho de basura manteniendo el equilibrio en una sola pierna, mientras deposita los desechos en su interior. Además, los robots demostraron su fuerza y equilibrio al empujar una silla de oficina bajo un escritorio, utilizando su postura y el posicionamiento de los pies para generar fuerza, en lugar de depender únicamente del movimiento de los brazos.

Sin comunicación digital

Lo más notable del anuncio no es solo qué hacen los robots, sino cómo lo hacen. A diferencia de otros sistemas que dependen de un planificador centralizado o del intercambio de mensajes inalámbricos, los Helix-02 no tienen un coordinador central ni se envían mensajes entre sí.

Ambos robots ejecutan una única red neuronal entrenada, denominada política de Visión-Lenguaje-Acción (VLA). La coordinación entre ellos es puramente visual y reactiva: cada robot observa el entorno a través de sus propias cámaras e infiere la intención de su compañero basándose únicamente en su movimiento, de la misma manera que dos personas coordinan sus esfuerzos para doblar una sábana; por eso uno de ellos asiente para avisar al otro que deben iniciar una maniobra coordinada.

El desafío de los objetos deformables

Hacer la cama es, quizás, la prueba más difícil superada por estos humanoides. Según la compañía, este escenario presenta tres dificultades críticas: el problema de dos robots trabajando en paralelo (donde cada acción de uno cambia de inmediato la realidad del otro), el manejo de objetos deformables como el edredón —que no tiene una forma fija o puntos de agarre definidos— y la velocidad de ejecución.

Un robot Helix-02 de la firma Figure ordena un living

Durante el proceso, los robots deben tomar decisiones miles de veces por segundo, prediciendo qué hará el otro mientras el tejido se dobla, se desliza y genera tensión compartida. El sistema Helix-02 logra levantar, desplegar, extender y suavizar el edredón, corrigiendo arrugas en tiempo real a medida que el material se asienta.

Un futuro de robots colaborativos

Según la compañía, este avance representa la primera vez que una única red neuronal aprendida realiza locomanipulación colaborativa multihumanoide directamente desde píxeles a acciones. Para Figure, este es un paso esencial hacia un futuro donde los humanoides inteligentes colaboren de forma natural en entornos humanos compartidos, como hogares y fábricas.

La empresa destacó que este sistema es altamente generalizable; el mismo enfoque que hoy ordena un cuarto ya ha aprendido previamente tareas de lavandería, limpieza de cocinas y logística, expandiéndose simplemente mediante la adición de más datos de entrenamiento que le permitan una interacción más sofisticada con su entorno.