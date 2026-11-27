La inteligencia artificial sigue expandiéndose a distintos terrenos y, aunque en algunos no pidió permiso para entrar, ya es una realidad y se encuentra generando cambios; entre ellos, las aulas de las escuelas. Ahora bien, son varios los gobiernos que están tomando medidas concretas para frenar su adopción, como el caso de la ciudad de Nueva York. Su alcalde, Zohran Mamdani, saltó a la fama recientemente por la prohibición que hizo en relación al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en las escuelas públicas. Pero no es la única ciudad que ha adoptado medidas de este estilo.

Tras conocerse la decisión de Mamdani, la agencia AFP informó que docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental. Ahora bien, varios expertos consultados coinciden en que estar a favor o en contra es una falsa dicotomía; explican que ninguno de los extremos es bueno y que lo mejor es avanzar con una adopción gradual.

“No creo que el caso de Noruega o Nueva York signifiquen necesariamente estar «en contra» de la tecnología. Más bien muestran que la discusión empieza a correrse de «tecnología sí o no» hacia una pregunta más concreta: qué tecnología, diseñada cómo, a qué edad, para qué, con qué acompañamiento, etc.“, explicó la Ing. Florencia Nucci, técnica del Equipo de Trabajo de GradualGuide del Observatorio de la Vida Tucumán.

“No se trata de una cosa o la otra, sino de las dos en simultáneo, dependiendo de a quién, cómo, cuándo y para qué se orienta el uso”, coincidió Santiago Bellomo, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. El especialista explicó que el uso de tecnologías con criterio y sentido pedagógico puede generar mucho fruto, pero se exige que sea supervisado y criterioso y que los docentes estén bien formados en su uso. Al mismo tiempo, señaló que hay indicios de que los usos prematuros impiden el desarrollo de las capacidades necesarias para poder usar la IA como potenciador.

Varios expertos consultados coinciden en que estar a favor o en contra del uso de la IA en las escuelas es una falsa dicotomía, que ninguno de los extremos es bueno Frame Stock Footage - Shutterstock

Diego García Francés, educador y asesor en educación, tecnología e inteligencia artificial, explicó que, aunque a primera vista puede verse un mejor resultado al incorporar IA y se puede asumir que hubo mayor aprendizaje, no necesariamente es así: “La educación no consiste solamente en llegar a una buena respuesta; implica también desarrollar las capacidades que nos permiten comprender cómo llegamos hasta ella”.

Ahora bien, ¿qué países o ciudades han implementado prohibiciones y en qué consisten cada una de ellas?

Noruega

Noruega se convirtió en el primer país europeo en prohibir explícitamente el uso de inteligencia artificial generativa en la educación primaria (alumnos de 6 a 13 años), con el objetivo de evitar que los niños dependan de herramientas automatizadas antes de dominar la lectura, la escritura a mano y las matemáticas fundamentales.

La medida se empezó a aplicar en el nuevo ciclo lectivo que comenzó a finales de agosto de este año. Ya en 2024, el gobierno de este país escandinavo prohibió los teléfonos inteligentes en las escuelas, dado el descenso generalizado de los resultados en las pruebas educativas.

“El gobierno tiene grandes expectativas sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, pero, al mismo tiempo, las investigaciones demuestran que el uso acrítico de la IA generativa en las escuelas aumenta el riesgo de que se salten etapas importantes del aprendizaje. Paralelamente, los resultados académicos y las habilidades de los estudiantes en las escuelas noruegas están disminuyendo”, detalló el primer ministro Jonas Gahr Støre, en el comunicado oficial.

En ese mismo mensaje el gobierno indicó que, por regla general, los alumnos de primero a séptimo grado, no deberían utilizar inteligencia artificial. Por otro lado, señala que los estudiantes de los grados 8 a 10 pueden adoptar estas herramientas gradualmente y con precaución, con el acompañamiento de sus profesores. En la educación superior, los alumnos deben aprender a utilizar la IA de forma adecuada para que estén preparados para la educación superior y el mundo laboral.

Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en septiembre de este año que las escuelas públicas de la ciudad prohibirían temporalmente a los alumnos de primaria y hasta octavo grado el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el ciclo lectivo 2026-2027. La decisión fue anunciada a través de un comunicado a principios de septiembre, con el cual Mamdani precisó que la moratoria se extenderá por un año y afectará a casi 600.000 estudiantes, lo que implica aproximadamente dos tercios de la matrícula pública.

El comunicado también detalla que la prohibición incluye cualquier programa con funciones de IA generativa e introduce “módulos de pensamiento crítico sobre la IA dos veces al año para estudiantes de preparatoria, programas piloto limitados en un número reducido de salones de preparatoria y restricciones de tiempo frente a la pantalla según la edad”. Por último, señala que los chatbots de compañía quedan prohibidos para todos los niveles educativos, incluso en la preparatoria.

El uso de chatbots y herramientas de AI ha cobrado fuerza en las aulas

“Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles”, aseguró el alcalde y agregó: “La industria tecnológica quiere convencernos de que la educación temprana con inteligencia artificial no solo es inevitable, sino necesaria. Nosotros no lo vemos así”.

Los Ángeles

Padres y miembros del consejo escolar se reunieron en septiembre de este año para estudiar las inquietudes que genera el uso de la IA en las aulas. Según explicó el medio NBC Los Ángeles, antes del año escolar 2026-27, los estudiantes de 13 años o más podían acceder a la IA generativa tras completar un curso de orientación. Sin embargo, desde la implementación de la nueva política de tiempo de pantalla del distrito, la IA generativa está prohibida para todos los estudiantes que utilicen dispositivos del distrito.

Vale aclarar que, tal como informó el medio citado, los miembros de la junta directiva recalcaron que la moratoria se aplica a los dispositivos proporcionados por el distrito; no pueden regular lo que los estudiantes hacen con los personales.

Australia

El 2 de noviembre pasado, se reunieron en Australia los ministros de educación de los gobiernos federal, estatales y territoriales. A los pocos días, publicaron un comunicado, donde transmitieron sus decisiones en relación al uso de la IA en las aulas. El acuerdo contempla dos restricciones principales:

Escuelas primarias: limitar el uso de aplicaciones de inteligencia artificial generativa por parte de los estudiantes.

Escuelas secundarias: restringir el uso de IA generativa durante las evaluaciones.

Vale aclarar que no se propone eliminar necesariamente la IA, sino que algunas herramientas seguirán disponibles. La comunicación también establece que cada jurisdicción decidirá los plazos, el alcance y la forma de implementar las restricciones.

Aunque esto se trató de un acuerdo nacional, algunas jurisdicciones ya habían comenzado a regular el uso de la IA. Es el caso de Nueva Gales del Sur, estado que en septiembre de este año anunció nuevas reglas para las evaluaciones domiciliarias.

China hizo obligatoria la enseñanza de la IA desde los 6 años, a partir de septiembre de 2025 Slow inside - Shutterstock

Frederick County, Maryland

El condado de Frederick County, ubicado en el estado de Maryland, prohibió el uso de IA por parte de alumnos de todos los niveles, desde preescolar hasta el último año de secundaria (PreK-12). La decisión se tomó en octubre de 2026, cuando la junta escolar aprobó la Política 124 por una votación de 6 a 1.

Sin embargo, no es una prohibición absoluta sin excepciones: el distrito contempla usos puntuales vinculados con la enseñanza de la IA. Entre las excepciones que establece, se encuentran las siguientes:

Se permite que los estudiantes utilicen productos de IA en aquellas materias en las que su uso sea necesario para impartir los contenidos curriculares esenciales, según lo determine el Departamento de Currículum e Instrucción (DCI).

Se permite que los estudiantes utilicen productos de IA cuando sean indispensables para participar en las actividades obligatorias de alfabetización en inteligencia artificial, según lo determine el DCI y de acuerdo con lo establecido en los documentos curriculares aprobados para la enseñanza de alfabetización en IA.

Se permite que los estudiantes utilicen productos de IA cuando su uso esté contemplado en su Programa Educativo Individualizado (IEP) o en su Plan de la Sección 504.

Todo resultado generado por IA que se utilice en un trabajo realizado por un estudiante o empleado deberá estar sujeto a supervisión humana.

Los productos de IA disponibles para los estudiantes deberán contar con una aprobación explícita e integrar el Listado de Herramientas Digitales Aprobadas por FCPS, establecido en la Regulación 500-08, sobre selección y aprobación de herramientas digitales para el programa educativo.

Fairfax County, Virginia

El condado de Fairfax County, ubicado en el estado de Virginia, tiene restricciones al uso de IA generativa para los estudiantes, pero no una prohibición general para todos los alumnos de PreK-12 (denominación que abarca desde la educación preescolar hasta el último año de la escuela secundaria), equivalente a la de Frederick County.

En este condado, se reconoce que los estudiantes pueden tener acceso a herramientas de IA en sus dispositivos personales. Además, han publicado una guía que no fomenta ni autoriza el uso de dichas herramientas, sino que explica las expectativas que los estudiantes deben cumplir si deciden usar IA.

Si un estudiante opta por adoptar IA en un dispositivo personal fuera del ámbito escolar, para tareas relacionadas con la escuela, se espera que siga las siguientes indicaciones:

las instrucciones de su profesor, el Código de Honor de la escuela,

los Derechos y Responsabilidades del Estudiante (SR&R), y

todas las políticas de FCPS (Fairfax County Public Schools, el sistema de escuelas públicas del condado de Fairfax, en Virginia) aplicables.

Entre las disposiciones que establece, señala que los alumnos pueden acceder a herramientas de IA desde dispositivos personales, pero el docente determina si pueden utilizarlas para una tarea específica y bajo qué condiciones. También detalla que FCPS no proporciona acceso a herramientas generalistas de IA generativa como ChatGPT, Gemini o Claude en los dispositivos entregados por el distrito.

En julio de este año, la Junta Escolar de Fairfax County aprobó una moción que dispuso, entre otras cosas, prohibir el uso de esas herramientas por parte de los alumnos de escuelas primarias. También permite su uso en estudiantes de escuelas medias y secundarias únicamente con autorización escrita del director de la escuela, del superintendente o de un delegado, para proyectos especializados o propósitos específicos. La medida rige hasta que la Junta Escolar adopte una política formal sobre el tema.

El condado de Fairfax County, ubicado en el estado de Virginia, tiene restricciones al uso de IA generativa por parte de los estudiantes, pero no una prohibición general para todos los alumnos de PreK-12 Frame Stock Footage - Shutterstock

Clover School District, Carolina del Sur

El 21 de octubre de 2026, Clover School District anunció que comenzará a bloquear el uso de las herramientas de IA en los dispositivos de los estudiantes. “Esta es una pausa, no un bloqueo permanente para los estudiantes, que permitirá al Distrito Escolar de Clover fortalecer las expectativas de uso responsable, la capacidad de proteger la información de los estudiantes y el tiempo para brindar apoyo constante para la integración de la IA en nuestras escuelas”, detallaron desde el Distrito.

Otros casos

Francia

Francia estableció un Marco de Uso de la IA en la Educación, publicado por el Ministerio de Educación Nacional en junio de 2025 y vigente en todas las escuelas. “El marco de referencia tiene como objetivo brindar respuestas claras a las preguntas legítimas de toda la comunidad educativa y el personal docente sobre el uso de la IA en la educación. El uso de la IA está permitido en la educación siempre que cumpla con el marco definido”, detalla el comunicado.

“En el ámbito educativo, el uso de la IA plantea en primer lugar la cuestión de su impacto sobre los procesos de construcción cognitiva, el desarrollo de las capacidades intelectuales y relacionales de los alumnos, así como sobre su formación ciudadana”, asegura el marco y detalla, entre otras cosas, las edades en las que se puede acceder a la IA:

Desde el primer ciclo (educación primaria), los alumnos son sensibilizados en los conocimientos básicos sobre las IA, pero sin manipularla directamente.

El uso pedagógico de la IA generativa por parte de los alumnos , encuadrado, explicado y acompañado por el docente está autorizado en clase a partir de 4e (13-14 años) en relación con los objetivos de los programas escolares y del CRCN (Cadre de référence des compétences numériques).

, encuadrado, explicado y acompañado por el docente en relación con los objetivos de los programas escolares y del CRCN (Cadre de référence des compétences numériques). A lo largo de su escolaridad, los alumnos reciben una formación obligatoria sobre la IA y sus desafíos, al menos en 4e y 2de de las vías generales, tecnológicas y profesionales, y en el primer año de CAP (Certificat d’aptitude professionnelle).

al menos en 4e y 2de de las vías generales, tecnológicas y profesionales, y en el primer año de CAP (Certificat d’aptitude professionnelle). En el lycée (secundaria superior), los alumnos pueden utilizarlas de manera autónoma dentro de un marco de aprendizaje y de formación explícitamente definido por el docente.

Países Bajos

El 3 de noviembre de 2026, la Cámara de Representantes neerlandesa aprobó una moción que le pide al Gobierno que prohíba a los alumnos de primaria utilizar herramientas de IA generativa, como ChatGPT. Vale resaltar que se trata de una decisión parlamentaria que insta al Ejecutivo a instrumentar la prohibición, no de una ley que ya impida el uso de estas herramientas en las aulas.

En concreto, solicitan al Gobierno que incluya en su próximo Plan de Digitalización una estrategia para adaptar el sistema educativo a la IA y que, como mínimo, prohíba el uso de IA generativa por parte de los alumnos de la educación primaria.

“Considerando que los alumnos jóvenes desarrollan una parte importante de sus habilidades de pensamiento crítico, creatividad e imaginación en la educación primaria, el uso de la IA generativa supone un riesgo para ello; solicita al Gabinete que incluya en la estrategia de digitalización cómo se puede adaptar de forma integral el sistema educativo a la IA, de manera que se prohíba como mínimo el uso de IA generativa por parte de los alumnos de educación primaria, y procede al orden del día”, detalla parte de la moción.