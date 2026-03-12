Unos 10.000 escritores firman un libro en blanco para protestar contra el “robo” de la IA en Reino Unido

Unos 10.000 escritores, entre los que se encuentran el premio Nobel de Literatura 2017, Kazuo Ishiguro, o la autora de la saga juvenil Heartstopper, Alice Oseman, han firmado un libro completamente en blanco para protestar contra el “robo” de sus obras para entrenar a la inteligencia artificial (IA).

Esta creación, titulada Don’t Steal This Book (No robes este libro), no tiene ningún texto -solo el nombre de los autores involucrados- y pretende concienciar sobre el impacto que tendrían en la industria los planes del Gobierno británico de facilitar el entrenamiento de modelos de IA con obras protegidas por derechos de autor sin necesidad de licencia.

No robes este libro forma parte de una iniciativa creada por Ed Newton-Rex, director ejecutivo de Fairly Trained, una empresa británica de certificación de buenas prácticas para empresas de IA, y se presentó durante la Feria del Libro de Londres 2026, que tiene lugar esta semana.

“Ha sido increíblemente alentador conocer a tantas personas decididas a resistir los intentos de la industria de la IA de explotar a los creativos en la Feria del Libro de Londres esta semana. 10.000 autores firmaron nuestro libro en protesta contra el robo de libros por parte de empresas de IA, pero muchos más se acercaron para mostrar su apoyo", escribió hoy Newton-Rex en la red social X.

“En un evento como este, se percibe claramente la profunda desconfianza hacia la IA y el apoyo a los humanos”, continuó.

En la lista de autores, publicada en la página web de la iniciativa, también aparecen nombres como el de Richard Osman, creador de la saga El club del crimen de los jueves; la autora superventas irlandesa Marian Keyes o Mick Herron, novelista de la serie de espías Caballos lentos.

En el manifiesto publicado junto al libro, los autores instan al Gobierno laborista de Keir Starmer a abandonar los planes de legalizar el “robo a gran escala” de sus obras y consideran que las empresas de IA, como el resto del mundo, también deberían pagar por los libros.

“Si no lo hacen, esto es lo que nos quedará: páginas vacías, escritores sin sueldo y lectores privados del próximo libro que les encantará”, agregaron.

Esta iniciativa sigue a otra similar en el ámbito de la música, lanzada en noviembre de 2025, donde 1000 artistas, incluidos algunos de la talla del ‘Beatle’ Paul McCartney, publicaron un vinilo silencioso en protesta contra los planes del Ejecutivo británico.

Agencia EFE