“Volví y terminamos”: el mito de las parejas que viajan a Colonia y se separan, explicado por la psicología (con un interesante aporte de la IA)

Cerca. Pintoresco. Barrial. Distinto. Accesible. Esas son algunas de las características que distinguen a Colonia como destino. Sin embargo, detrás de esas cualidades atractivas, en la sombra de sus calles coloridas, se esconde un mito urbano que pone en duda la elección de este lugar para ir de vacaciones: todas las parejas que van a Colonia terminan separándose.

El origen de esta “maldición” no es claro. Pero en 2018, un usuario de Twitter publicó un tuit que decía: “Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar”. La publicación se volvió viral y fue acompañada por una catarata de testimonios que confirmaban la hipótesis y cimentaron el mito.

Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar. — Elio (@Wait_Man) November 18, 2018

Y no aplica solo a los argentinos. “Irrefutable tu teoría. Me pasó viviendo en Montevideo. No sé bien cómo, pero me volví sola con una horma de queso en el asiento del acompañante”, destacó una usuaria en el hilo de Twitter. Otro señaló: “Nada de teoría. Es ley. Conozco 20 casos para comprobarlo. Incluso parejas que lo planearon y no llegaron a ir porque se separaron antes”.

No todo es tan lineal. Algunas personas aportaron su testimonio diciendo que fueron con sus parejas y que aún siguen juntas después de cinco, siete o diez años. “Yo fui con mi pareja hace dos años. Ahora convivimos y todo va bien. ¿La excepción a la regla?”, se preguntó una usuaria. Otras personas expresaron temor después de leer el hilo. “Tengo miedo. Mi pareja quiere ir a Colonia hace unos cuantos meses”, escribió un hombre.

Es un hecho científico. Ninguna pareja que fue sola a Colonia sobrevivió. — 👅 ᴇʀɪᴋᴀ (@flequilloislife) November 19, 2018

La explicación de esta tendencia es que muchas parejas en crisis buscan alejarse de la rutina y estar a solas para reconectar. Según el creador de la teoría, suelen viajar antes de una posible ruptura, eligiendo destinos accesibles. “Colonia es el paso previo a la separación”, aseguró.

Para ser víctima de la teoría no es necesario separarse exactamente en Colonia, sino que la ruptura puede ocurrir unos meses o semanas después, o incluso años más tarde. “Fui a Colonia al principio de mi relación. Ya me separé. Tardío pero efectivo”, confirmó un tuitero. Lo importante es analizar si ese viaje fue el detonante de la separación y si, en definitiva, lo hicieron para salvar un vínculo que quizás ya estaba en crisis. “Es el último manotazo de ahogado”, comentó un usuario.

Suele ser el lugar para "probar" como es estar solos alejados. Claramente, vuelven pensando en descargarse tinder una vez que pisan la aduana. — aldu~🎈 (@Foolscandance) November 19, 2018

Rosalía Álvarez, psicoanalista y excoordinadora del Departamento de Familia y Pareja de la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), comentó para LA NACION que muchas veces una pareja que está desencontrada piensa en alejarse de lo cotidiano para estar solos. “Es cierto que muchas veces estar a solas sin las exigencias cotidianas ni la rutina puede ser un estimulante para el encuentro íntimo, la charla, la introspección”, señala la especialista.

No obstante, enfatiza fuertemente que ocasionalmente se idealiza el viajar como un medio indiscutible para solucionar un problema vincular. “No es magia. Yo siempre recomiendo que la pareja encuentre su momento a solas, para ellos mismos, pero siempre a la par de un trabajo en el consultorio. Sino se lleva el malestar a cualquier lado”, concluyó.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

Al consultarle a ChatGPT sobre la veracidad de esta teoría, la IA respondió que no hay ninguna evidencia científica que la respalde, pero que ha ganado fuerza como una especie de maldición entre quienes la relatan. Explicó que hay varias razones para la difusión del mito. En primer lugar, las experiencias personales compartidas en redes sociales refuerzan la creencia. En segundo lugar, señaló que la atmósfera relajada y melancólica de Colonia puede propiciar conversaciones profundas sobre la relación.

Además, destacó que hay un simbolismo en el puerto que podría influir en esta teoría. “Algunos creen que viajar en ferry desde Buenos Aires y luego regresar puede simbolizar el cierre de un ciclo en la pareja”. Por último, aclaró que el fenómeno de la “maldición” puede ocurrir en Colonia como en cualquier otro lugar si suficientes personas comparten y repiten la historia. “Es como el mito de que los grupos de amigos que viajan a Villa Gesell terminan peleándose”, concluyó.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, afirmó que, por un lado, las vacaciones pueden ser un factor de estrés. Las expectativas y la intensa convivencia pueden hacer que los conflictos ya existentes salgan a la superficie. Además, explicó que el mito de Colonia podría ser una simple coincidencia, pero que, después de viralizarse, muchas parejas ya viajan predispuestas. Por otro lado, señaló que ciertas investigaciones sugieren que las parejas tienden a separarse con mayor frecuencia después de las vacaciones.

De hecho, un estudio de la Universidad de Washington publicado en 2016 demostró que las parejas suelen separarse principalmente en marzo —después de las fiestas— y en agosto —tras el verano en el hemisferio norte—. Julie Brines, autora del paper y socióloga, explicó que las parejas con problemas pueden ver las vacaciones como una oportunidad para arreglar la relación y empezar de nuevo. “Se piensa que las cosas irán mejor”, señaló la especialista.

LA NACION