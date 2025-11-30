Paul Brody: “La tokenización va a convertirse en la infraestructura del sistema financiero global”

Paul Brody, uno de los referentes globales más influyentes en materia de blockchain, estuvo en Buenos Aires en el marco de DevConnect. Desde 2015 lidera la estrategia mundial de EY en este campo, donde la empresa -una de las cuatro consultoras más grandes del mundo- impulsa desarrollos en infraestructura, privacidad y adopción corporativa.

En una entrevista con LA NACION, Brody analizó el estado actual del ecosistema, el rol que tendrá la tokenización en los mercados financieros y por qué países como la Argentina se convirtieron en un laboratorio natural para la adopción de stablecoins y servicios basados en cripto.

-¿Qué papel tiene la tokenización de activos hoy en la estrategia global de EY?

-Nuestra visión es que la tokenización de activos representa la infraestructura del sistema financiero global del futuro. Con el tiempo, los activos digitales probablemente se convertirán en la forma principal de activos. Si mirás el ecosistema blockchain, es fundamentalmente una plataforma tecnológica avanzada para construir infraestructura: es rápida, eficiente y totalmente programable. La mayoría de los sistemas actuales están diseñados para procesar transacciones: manejan grandes volúmenes eficientemente, pero son limitados para lógica compleja. Blockchain permite manejar tanto volúmenes altos como lógica compleja a escala global.

-Dijiste “con el tiempo”. ¿Tenés alguna estimación de cuándo estas tecnologías podrían ser adoptadas masivamente?

-Estamos en un período interesante de transición. La tecnología central de blockchain, como Ethereum, ya escaló a un nivel adecuado para adopción global. El roadmap de Ethereum apunta a unas diez mil millones de transacciones por día, o 100 transacciones por persona al día a nivel mundial. Aunque la infraestructura central escaló muy bien, faltan otros elementos: los on- y off-ramps no están completos, las stablecoins fuera del dólar estadounidense son limitadas, y las ofertas de valores tokenizados aún no son maduras. Algunos servicios están muy desarrollados, otros menos, y hay brechas en herramientas de KYC e infraestructura de seguridad. En los próximos años, habrá mucho trabajo para completar estos elementos y poner todo en funcionamiento.

-En un país como la Argentina, con alta inflación histórica y baja confianza institucional, ¿qué tecnologías blockchain podrían tener mayor impacto?

-Los datos muestran que los consumidores en mercados emergentes principalmente quieren acceso a dólares digitales. La hipótesis original de Bitcoin era ofrecer un sistema confiable, independiente de políticos y resistente a la inflación. En la práctica, el dólar estadounidense cumple ese rol. Fuera de EE. UU., la gente ve al dólar como relativamente estable y está acostumbrada a precios y cálculos en dólares. Los dólares digitales permiten acceso a servicios bancarios globales y protegen los ahorros, promoviendo la dolarización global. Esto reduce la capacidad de los gobiernos de imponer controles cambiarios de manera unilateral.

-Es cierto que el llamado dólar cripto fue un driver importante para atraer usuarios a las plataformas de criptomonedas. Pero si el peso se estabiliza, ¿creés que la gente seguirá usando stablecoins vinculadas al dólar?

-Una vez que se pierde la confianza en un banco central, es muy difícil recuperarla. Argentina tuvo períodos de estabilidad seguidos de crisis. Se necesitarán largos períodos de estabilidad antes de que los consumidores cambien su comportamiento. Brasil, con un banco central independiente, muestra menor apetito por las stablecoins. La confianza tarda décadas en establecerse, como se vio en Alemania después de la hiperinflación. Los consumidores siguen siendo cautelosos incluso cuando las condiciones mejoran, y esto influye en las tendencias de adopción.

-¿Qué opinás sobre bitcoin como reserva o moneda?

-El white paper de Bitcoin estaba equivocado al asumir que la Reserva Federal de EE. UU. era políticamente corrupta: no lo es. Durante la crisis financiera global, Ben Bernanke, un economista distinguido, tomó medidas cuidadosas que evitaron una segunda Gran Depresión. Otro error es pensar que la deflación es mejor que la inflación. La hiperinflación es perjudicial, pero la deflación también puede causar recesiones. Bitcoin como moneda deflacionaria permanente no sirve para transacciones diarias, pero como activo escaso funciona bien como reserva, similar al oro, con algunas ventajas.

-¿Y sobre la privacidad en blockchains?

-Hoy, las blockchains no ofrecen privacidad por defecto. Muchos asumieron que la criptografía garantizaba privacidad, pero no es así. EY ha sido líder en soluciones de privacidad en blockchain. La privacidad garantiza confidencialidad empresarial, pero no exime de cumplir regulaciones: los reguladores aún pueden monitorear las transacciones.

-Hablando de regulación, ¿qué pasos regulatorios se necesitan para apoyar la adopción de cripto en la Argentina?

-No soy un experto en la regulación local, pero globalmente, los países necesitan converger con las reglas de EE. UU. y Europa. Áreas clave: regulación de stablecoins para garantizar respaldo y auditoría, y reglas para activos tokenizados, asegurando verificación independiente. La armonización ayuda a integrar a los países en la red blockchain global y fomenta la competencia, mejorando la oferta al consumidor. Regulaciones complejas o divergentes actúan como barreras. La consistencia facilita eficiencia y participación.

-¿Notaste algo que te haya llamado más la atención en DevConnect?

-No me encontré con Vitalik esta vez, aunque lo conozco y me ayudó cuando construí el primer blockchain de IBM en 2013. El ecosistema está madurando, convergiendo en casos de uso como stablecoins y DeFi básico. Hace unos años, muchos rechazaban la regulación; hoy se reconoce que la cooperación con reguladores maximiza el valor de blockchain sin comprometer principios.

En este contexto, EY se enfoca en tres prioridades: privacidad en blockchain, casos de uso más allá de pagos y repensar la gestión del dinero. Nuestra blockchain con privacidad, Nightfall, funciona sobre Ethereum y está en las redes Plume y Celo.

Más allá de pagos, blockchain puede habilitar gestión de inventario, activos, manufactura, procurement, cadena de suministro y trazabilidad de carbono.

Y en finanzas, a futuro, blockchain y stablecoins permiten “streaming de dinero”, es decir pagos casi instantáneos. Trabajadores de la economía gig podrían cobrarse diariamente, aumentando productividad y reduciendo dependencia de préstamos. Los tesoros corporativos pueden centralizar fondos y enviar dinero exactamente cuando se necesita, aumentando eficiencia y velocidad del dinero, con implicancias económicas amplias.