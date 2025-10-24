El dólar vuelve a operar en calma, pese al nerviosismo de la previa electoral

El mercado cambiario transita la última rueda antes de las elecciones legislativas en otra jornada de tensa calma. Para los analistas, el tipo de cambio está contenido por las intervenciones silenciosas que hizo el Tesoro de Estados Unidos durante las últimas ruedas, lo que evitó que la cotización mayorista toque el techo de la banda, a excepción del martes.

De hecho, este viernes el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1484,17, equivalente a una caída diaria de apenas $1,70 (-0,11%). Se trata de un comportamiento atípico para la previa electoral argentina. De acuerdo al esquema de bandas, el precio máximo que hoy puede alcanzar esta cotización antes de que intervenga el Banco Central (BCRA) es de $1492,55.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantiene estable a $1505. Un poco más arriba se encuentra el precio promedio de mercado, a $1516,70, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que hace diariamente el Banco Central.

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente a la baja y borran todo el recorrido alcista que tuvieron a lo largo de la semana. El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1525,41, una caída diaria de $8,29 (-0,5%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas a $1543,25, un retroceso de $8,08 frente al cierre anterior (-0,5%).

El dólar blue se vende a $1510 Camila Godoy

En la informalidad de las cuevas que operan en la City porteña, el dólar blue se vende a $1510, unos $15 menos frente al cierre previo (-1,2%). Actualmente, se posiciona como una de las cotizaciones más baratas del mercado, casi empardado con el oficial minorista.

“Si bien la implicancia directa de la elección será sobre la composición del Congreso, tanto el oficialismo como la oposición la han transformado en un referéndum sobre las políticas de Milei, convirtiéndola en un termómetro relevante del apoyo político a dos años de las presidenciales”, consideraron desde la sociedad de bolsa Max Capital.

En el mercado de deuda soberana, los bonos en dólares cierran la semana en terreno negativo, ante el nerviosismo que se genera por el resultado del domingo. Los Bonares ceden 0,61% (es el caso de los títulos AL30D y AL41D), mientras que los Globales caen hasta 0,86% (GD30D). El riesgo país cerró el jueves en 1081 puntos básicos.

“El plano cambiario será clave de aquí en más, no tanto por si cambia o no el régimen, y ni siquiera por el nivel del tipo de cambio real, sino por si la situación cambiaria de las próximas semanas y meses permite o no iniciar un sendero sostenido de acumulación de reservas. Esto último deberá ser prioritario, ya que por la acumulación de reservas pasa una parte importante (si no la más) de la muy necesaria compresión del riesgo país, que permita el rolleo de los exigentes pagos en dólares de la Argentina de los próximos años", sostuvo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

El mercado opera con cautela, en la última rueda antes de las elecciones de medio término TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

La Bolsa porteña muestra una suba marginal del 0,6% y se ubica en 2.067.042 unidades (US$1330 al ajustar por el CCL). En el panel principal, las acciones de Telecom Argentina trepan 4,3%, seguidas por Edenor (+2,5%) y Aluar (+2,5%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) también se tiñen de verde, en una rueda ya de por sí positiva a nivel internacional. Los papeles de Telecom Argentina lideran la jornada con una escalada del 4,3%, mientras que Edenor avanza 3,2% y Grupo Financiero Galicia, 2,3%.