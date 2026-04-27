Provincias y empresas reabren la ventana de deuda y sumarán dólares al BCRA

Abril dejó una señal que en el mercado seguían de cerca: se reabrió la ventana para colocar deuda en dólares en Wall Street para algunos jugadores locales. Luego de un febrero y marzo marcados por la suba del riesgo país, la volatilidad global y el impacto del conflicto en Medio Oriente, provincias y empresas volvieron a testear el crédito externo. Así, se reactivó una fuente de divisas que el Gobierno considera clave para el programa económico y para reforzar la munición del Banco Central (BCRA).

En lo que va del mes, entre colocaciones corporativas y subsoberanas, las emisiones hard dollar acumularon cerca de US$1866 millones, según estimaciones de Cohen, por encima de febrero (US$882 millones) y marzo (US$343 millones), aunque todavía por debajo del pico de noviembre pasado, cuando habían rozado los US$4000 millones.

Del total colocado en abril, unos US$1713 millones correspondieron a emisiones bajo ley extranjera y apenas US$152 millones bajo ley local, una señal de que los emisores aprovecharon la reapertura del mercado internacional. El repunte tuvo como protagonistas a Chubut, con una emisión por US$650 millones; Edenor, con US$550 millones; y Vista Energy, que abrió abril con US$500 millones a 11 años.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, no es un dato menor. En un año en el que decidió no volver todavía a Wall Street con deuda soberana por las tasas que exige el mercado para la Argentina, cada colocación privada o provincial aparece como una vía alternativa de ingreso de dólares. Economía busca atravesar 2026 con financiamiento de organismos multilaterales, bancos internacionales y mercado local antes que con una emisión soberana tradicional.

Abril mostró un repunte en las emisiones de Obligaciones Negociables en dólares, tras la fuerte desaceleración de febrero y marzo. El liderazgo volvió a concentrarse en energía y sectores vinculados a la economía real

El mecanismo es seguido de cerca por Economía y por el BCRA. Cuando una empresa o una provincia emite deuda en el exterior, recibe divisas que luego deben ingresar al mercado local para financiar inversiones, cubrir gastos o cancelar pasivos. Eso incrementa la oferta privada de dólares y le permite al Central comprar reservas sin agregar presión sobre el tipo de cambio.

En una presentación ante inversores en Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, destacó que desde noviembre de 2025 —tras la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término— las compañías habían emitido US$9900 millones en deuda corporativa en dólares, de los cuales US$6800 millones ya se habían liquidado en el mercado cambiario, mientras quedaban US$3200 millones pendientes al 10 de abril. Según la entidad, ese proceso ayudó a explicar parte del ingreso de divisas de los últimos meses.

En la misma línea, Banco Comafi señaló que la robusta oferta cambiaria reciente se explicó “en buena medida” por la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs), mientras que Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregó que muchas emisiones realizadas tras las elecciones legislativas de octubre estarían alcanzando ahora el plazo habitual de ingreso de divisas, de 180 días.

Ese factor, sumado a la cosecha gruesa, ayudó a explicar el fuerte poder comprador que mostró el BCRA en abril. En el mercado destacan que las emisiones privadas y provinciales funcionan como un segundo motor de oferta de divisas, complementario al ingreso estacional del agro.

El calendario de deuda corporativa muestra pagos relevantes entre 2026 y 2027, con un pico en julio del próximo año. La necesidad de refinanciar esos compromisos puede sostener nuevas colocaciones en el mercado.

Invecq estimó que la autoridad monetaria acumuló compras por más de US$6700 millones en el año, con una aceleración marcada en las últimas semanas. Solo en abril, distintas consultoras calculan que el BCRA compró alrededor de US$2379 millones, el mayor registro mensual desde mayo del año pasado.

Según pudo saber LA NACION, varias provincias monitorean condiciones para salir en los próximos meses. Neuquén aparece entre las más avanzadas, respaldada por el atractivo de Vaca Muerta y por las perspectivas de mayores regalías hidrocarburíferas. Mendoza también sigue de cerca la ventana financiera, mientras que San Juan gana interés entre inversores por el desarrollo minero, en especial proyectos vinculados al cobre. Santa Cruz y Río Negro también evalúan alternativas de financiamiento. Más atrás aparecen Chaco y Tucumán, que analizan si el costo financiero justifica una eventual emisión en el actual contexto de tasas elevadas.

No sorprende que las provincias vinculadas a energía o minería partan con ventaja. Algunos especialistas del mercado consideran que los inversores privilegian distritos con ingresos futuros en dólares, mayor capacidad exportadora o regalías como respaldo.

También del lado corporativo se espera continuidad. Más allá de nuevas inversiones, muchas compañías necesitan refinanciar vencimientos. Según cálculos difundidos por Salvador Vitelli, de Romano Group, hasta el final del actual mandato vencen alrededor de US$11.500 millones entre amortizaciones e intereses de ON: unos US$5000 millones en 2026 y US$6500 millones en 2027. Solo YPF concentra cerca de US$3000 millones.

Desde octubre de 2025, las empresas emitieron casi US$10.000 millones en deuda en dólares. Una parte todavía no fue liquidada en el mercado cambiario, lo que representa oferta potencial de divisas para los próximos meses.

Eso explica por qué se mantienen activas, sobre todo, las empresas de oil & gas, energía, infraestructura, servicios públicos y exportadoras, sectores que requieren fuertes desembolsos de capital para ampliar producción, transporte y capacidad instalada, o que cuentan con ingresos dolarizados que mejoran su perfil crediticio.

El costo del financiamiento, sin embargo, sigue lejos de ser ideal. Las últimas emisiones salieron con tasas cercanas o superiores al 9% anual. Chubut colocó al 9,45%; Córdoba, al 9,75%; y Entre Ríos, al 9,55%. Incluso así, hubo apetito inversor: la operación chubutense recibió ofertas por casi US$2000 millones, tres veces el monto adjudicado, según destacó Invecq.

La lectura que hacen en el mercado es que, si el riesgo país logra perforar de forma sostenida la zona de los 500 puntos -hoy en 573 puntos básicos- y mejora el clima externo, la ventana podría ampliarse. Pero también advierten que sigue siendo un equilibrio frágil: un salto en las tasas de Estados Unidos o una nueva escalada geopolítica podrían volver a cerrarla rápidamente.

Para el Gobierno implicaría una doble ventaja: más financiamiento para provincias y empresas, y más dólares privados para sostener el frente cambiario sin necesidad de emitir deuda soberana en condiciones todavía incómodas. En el mercado agregan otro punto: cada dólar que entre ahora también ayuda a construir un puente hacia 2027, cuando volverán a pesar el calendario electoral y mayores vencimientos externos.