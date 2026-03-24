A partir de mayo habrá menos aranceles por la puesta en marcha parcial del acuerdo UE-Mercosur

Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1 de mayo.

El camino hacia la concreción del acuerdo parecía sinuoso nuevamente después de que el Parlamento Europeo pidiera en enero que la justicia verifique la legalidad del trato, una evaluación que podría tardar más de un año. Sin embargo, la Comisión Europea, comandada por Ursula von der Leyen, tomó la decisión de que se aplique “de forma provisional” entre los 27 Estados de la UE y en los países del Mercosur.

Para la Argentina, la UE es un mercado de 450 millones de consumidores con un poder adquisitivo medio de US$34.000 dólares anuales. Constituye alrededor del 20% de la economía mundial y un tercio de las importaciones globales.

“La aplicación provisional garantiza la eliminación de aranceles sobre determinados productos desde el primer día, creando normas predecibles para el comercio y la inversión”, anunció la Comisión Europea en un comunicado. “Por lo tanto, las empresas, los consumidores y los agricultores de la UE podrán empezar a beneficiarse inmediatamente del acuerdo, mientras que los sectores sensibles de la economía de la UE estarán plenamente protegidos por sólidas salvaguardias”, añadió.

Según fuentes oficiales, el acuerdo permitirá ampliar la canasta exportadora argentina, con un crecimiento estimado cercano al 15% en exportaciones agroindustriales (carnes, pesca y economías regionales) y de alrededor del 30% en exportaciones industriales, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos, además del potencial de los Servicios Basados en el Conocimiento.

Aranceles en juego

Aunque la UE debe dar más precisiones sobre lo que sucederá efectivamente a partir del 1 de mayo, lo que ya está acordado es que el 76% de las importaciones de la UE provenientes del Mercosur verán eliminados sus aranceles de manera inmediata y el resto se liberalizará en 4, 7 y 10 años. En cambio, la desgravación inmediata del Mercosur solo alcanzará al 15% del comercio y el resto se repartirá en plazos de 4, 8, 10 y 15 años. El Mercosur dejará excluido el 9% de las importaciones desde la UE de productos sensibles y un 60% de las importaciones del Mercosur se desgravará en 10 años o más.

En materia de aranceles para la exportación a la UE, algunos ejemplos para tener en cuenta:

Carne. Actualmente paga entre 20% y 60%. Pasa a tributar entre 0% (cuota Hilton) y 7,5% (nuevas cuotas por un total de 99 mil toneladas a distribuir entre los Estados Partes del Mercosur)

Actualmente paga entre 20% y 60%. Pasa a tributar entre 0% (cuota Hilton) y 7,5% (nuevas cuotas por un total de 99 mil toneladas a distribuir entre los Estados Partes del Mercosur) Langostinos y calamares . Pagan entre el 8 y el 12%; pasan a 0%

. Pagan entre el 8 y el 12%; pasan a 0% Biodiesel. Va del 6,5% al 0% al cabo de 10 años

Va del 6,5% al 0% al cabo de 10 años Merluza. Actualmente paga 15% y baja al 0%

Actualmente paga 15% y baja al 0% Miel . Pasa del 17,3% al 0% (hay una nueva cuota de 45 mil toneladas)

. Pasa del 17,3% al 0% (hay una nueva cuota de 45 mil toneladas) Cítricos y frutas: pagan aranceles que llegan al 17% y llegarán al 0% (entre otros, limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas, kiwi).

Además, las cuotas de carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol son las más grandes otorgadas por la UE. El Mercosur va a distribuir las exportaciones bajo esas premisas y cuánto le corresponde a cada país. Los principales productos de la pesca obtendrán acceso libre de aranceles al momento de la entrada en vigor del acuerdo. Por ejemplo, langostinos, merluza Hubbsi congelada entera y en filets y calamar.

En materia de vinos, la UE eliminará los aranceles y reconocerá 96 indicaciones geográficas argentinas y expresiones tradicionales (como “reserva” o “gran reserva”), que desde hace años solicitaban los productores de vino de la Argentina.

Para las economías regionales, mejorarán las condiciones de acceso de varios productos que hoy enfrentan aranceles altos, como frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, aceite esencial de limón, yerba mate y té.

Un portal con información valiosa

Access2Markets es el portal en línea gratuito de la Comisión Europea que centraliza información esencial para que empresas importen o exporten productos hacia/desde la Unión Europea. Permite consultar aranceles, impuestos (IVA, especiales), procedimientos aduaneros, normas de origen y obstáculos comerciales en más de 120 países.

“La prioridad ahora es convertir este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, proporcionando a los exportadores de la UE la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo”, afirmó el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían incrementarse hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta 122% en un horizonte de diez años.