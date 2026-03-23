Por problemas para cobrar créditos, los bancos aceleran el cierre de sucursales

Urgidos por reacomodar sus balances, en un contexto de estancamiento del crédito en pesos y de crecientes problemas para cobrar los préstamos ya concedidos, los bancos locales aceleraron en el comienzo del año el ajuste de sus estructuras comerciales, lo que se traduce en un cada vez más notable cierre de sucursales.

La mora general del financiamiento al sector privado, según el dato oficial conocido el viernes, llegó al 6,4% en enero, mostrando un avance generalizado en los distintos segmentos de negocio y alcanzando niveles inéditos en 20 años entre las familias (13,2% en préstamos personales y 11% en tarjetas). Esto obliga a los bancos a incrementar las previsiones en un momento de negocios complicados y cuando la economía solo ofrece horizontes promisorios a unas pocas actividades.

🚨Esperable: En enero aumentó la mora en todas las líneas de crédito🚨



⚠️Personales: 12 a 13,2

⚠️Hipotecarios: 1,2 a 1,3

⚠️Prendarios: 5,8 a 6,3

⚠️Tarjetas de credito: 9,3 a 11 pic.twitter.com/vLI0QjraHe — Jorge Gabriel Barreto (@barretojorgeG) March 20, 2026

De allí que se haya precipitado la decisión de avanzar en la reducción de costos, y el redimensionamiento de estructuras es parte de ello.

Los números oficiales dejan a la vista el fenómeno, que podría decirse se inició con el cambio de hábitos forzado por las restricciones durante la última pandemia, y que en los últimos tiempos sumó muchos cierres por fusiones entre entidades (Galicia/HSBC y Macro/Itaú), para evitar duplicaciones, o directamente el cierre de locaciones en provincias o distritos municipales que, con afán recaudatorio, crearon nuevas tasas o las aumentaron.

Sin embargo, esta tendencia se terminó de dinamizar en el último año, cuando la demanda de financiamiento —que había sido muy dinámica entre mediados de 2024 y 2025— comenzó a frenarse, mientras en paralelo crecía cada vez más la incobrabilidad.

Todo esto, además, en un contexto de gastos en alza para los bancos por regulaciones que los obligan a tener inmovilizada la mayor cantidad de pesos captados del público en los últimos 30 años, y agudizado por las pérdidas financieras que debieron anotar en el tercer trimestre por el desplome en la cotización de los bonos que tienen en cartera, en medio de la dolarización récord que se activó en la previa electoral.

El 13.2% de los créditos personales de las familias se encuentran en mora.- https://t.co/4omagtRlR0 pic.twitter.com/fCt73GEEiZ — Christian Buteler (@cbuteler) March 20, 2026

En este contexto, la estructura comercial física de la banca local, que a fines de 2023 contaba con 4414 sucursales, cerró 2024 con 4336 y se redujo hasta 4131 sucursales hacia fines del último año, según datos oficiales.

Ese ajuste, que incluyó la pérdida de 7683 puestos de trabajo en los últimos dos años (el 62% de los cuales se verificaron en el último año) y se profundizó en esta primera parte de 2026, no solo está relacionado con un intento por ganar eficiencia, sino que replica los problemas que enfrenta la economía real y que están a la vista: se crece, pero solo por el dinamismo de algunos sectores que no son los mayores demandantes de empleo, lo que hace que el empleo formal caiga en un momento en que los salarios, además, vuelven a perder contra la inflación.

La estadística de mora muestra que incluso en el universo de los supuestos “beneficiados” por el modelo hay inconvenientes. Es cuestión de ver que los impagos, de junio hasta aquí, se triplicaron entre las empresas, y que los sectores con mayor morosidad fueron hoteles y restaurantes, firmas vinculadas a la pesca y la agroindustria.

La readecuación del sistema, que es generalizada pero está encabezada por los bancos que cotizan en Bolsa —necesitados de mostrar a los inversores mejoras en sus resultados—, hizo sonar las alarmas en La Bancaria, que el viernes declaró el “estado de alerta y movilización” ante los recientes procesos de achiques y cierres de sucursales efectuados por distintas entidades. A la vez, denunció “políticas de persecución, aprietes y hostigamiento” en algunos casos, “para provocar despidos baratos”. “Hasta aquí hablábamos de desvinculaciones, porque la mayor parte del personal alcanzado por este ajuste había adoptado retiros voluntarios”, explicaron desde ese gremio.

Una de las causas Compumar

“Mucho tiene que ver con el avance y la consolidación de la digitalización, y es una tendencia global: hoy la afluencia a sucursales cayó muy fuerte y no tiene mucho sentido mantener sucursales, en muchos casos, emplazadas en locaciones no propias y con alquileres muy caros”, explicaron en off desde una entidad privada líder.

“Estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital. La inversión se concentra en mejorar eso. Además, se avanzó con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla”, detallaron desde otra entidad líder.

Claro que, más allá de la explicación general —repetida desde otras entidades consultadas por LA NACION—, también admiten que ese ajuste natural sumó últimamente otro motor: la necesidad de reducir costos.

El analista y exdirector del BCRA, Pablo Curat (de CML&A), tradujo en números esa necesidad: “El ratio Previsiones/Cartera Irregular de los bancos cayó del 159% al 94% en 2025. Al ser menor al 100%, cualquier peso adicional que entra en mora impacta directamente y de forma plena en el estado de resultados del mes, y hoy los gastos en provisiones por incobrabilidad se ‘comen’ más del 75% del resultado neto”, explicó.