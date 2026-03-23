El acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1º de mayo

La Unión Europea (UE) anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del próximo 1.º de mayo. La decisión fue comunicada por la Comisión Europea.

“Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en una publicación que reposteó el presidente Javier Milei.

“Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”, agregó el funcionario libertario.

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026

A fines de febrero, y luego de que el Senado convalidara el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N.º 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, que establece una asociación estratégica y comercial.

" Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026″, establecieron entonces.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1.º de mayo. Jorge Saenz - AP

El Gobierno celebró la aprobación del acuerdo a través de un comunicado que fue compartido por la Oficina del Presidente. “Representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, expresó.

Con este acuerdo, la Argentina busca potenciar la competitividad de sus exportaciones, permitiendo que productos locales ingresen con beneficios arancelarios a un mercado de más de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Además, las cuotas de exportación acordadas comenzarán a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.