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El acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1º de mayo

La decisión fue comunicada por la Comisión Europea y celebrada por el canciller Pablo Quirno

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Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, durante la cumbre de presidentes del Mercosur
Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, durante la cumbre de presidentes del Mercosur

La Unión Europea (UE) anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del próximo 1.º de mayo. La decisión fue comunicada por la Comisión Europea.

“Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en una publicación que reposteó el presidente Javier Milei.

“Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”, agregó el funcionario libertario.

A fines de febrero, y luego de que el Senado convalidara el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N.º 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, que establece una asociación estratégica y comercial.

" Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026″, establecieron entonces.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1.º de mayo.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1.º de mayo.Jorge Saenz - AP

El Gobierno celebró la aprobación del acuerdo a través de un comunicado que fue compartido por la Oficina del Presidente. “Representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, expresó.

Con este acuerdo, la Argentina busca potenciar la competitividad de sus exportaciones, permitiendo que productos locales ingresen con beneficios arancelarios a un mercado de más de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Además, las cuotas de exportación acordadas comenzarán a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

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