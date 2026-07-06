A pedido del Gobierno, los bancos buscan regularizar deudas de familias

En medio del aumento de la mora, que según estimaciones privadas habría alcanzado el 12,7% en mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los bancos están ofreciendo planes con plazos más largos y tasas más bajas para regularizar la situación de los clientes con dificultades de pago.

“Hemos hablado con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema y la respuesta es bastante optimista porque, por lo menos, están apuntando a refinanciar deudas a más largo plazo y a tasas más bajas”, afirmó el funcionario en la presentación del programa financiero 2026-2027. “El otro día di una charla en IDEA y tres bancos vinieron a decirme que están refinanciando a una tasa del 25% anual y a plazos más largos”, agregó.

Más allá de esto, insistió en que el incremento de la mora responde a un fenómeno esperable tras la fuerte expansión del crédito y el elevado nivel de tasas registrado el año pasado. “Es un problema lógico porque hubo una fuerte suba de tasas el año pasado y porque los bancos volvieron a actuar de bancos. Antes le prestaban al Tesoro y al Banco Central. En este nuevo rol, el crédito aumentó fuertemente en estos dos años y, como parte de ese proceso, la mora subió porque las tasas fueron muy, muy altas”, explicó.

Consultadas por LA NACION, fuentes del sector financiero señalaron que, en general, las entidades están acercando propuestas que combinan extensión de plazos y, en algunos casos, reducción de tasas.

“Los bancos actúan proactivamente, acercando propuestas a los clientes que tienen dificultades de pago para encontrar soluciones en función de las situaciones particulares de cada caso”, sostuvo Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

El presidente de Adeba, Javier Bolzico

En Santander explicaron que cuentan con “múltiples y flexibles alternativas” para reorganizar productos y refinanciar obligaciones. “Nuestras propuestas llegan proactivamente a los clientes a través de la app Santander, Online Banking y otros canales digitales”, indicaron.

Desde Galicia detallaron que, cuando un cliente entra en mora, es segmentado según su nivel de riesgo y se activan distintas instancias de contacto, que van desde comunicaciones por correo electrónico y notificaciones en la aplicación hasta gestiones telefónicas personalizadas. “La comunicación combina campañas segmentadas con abordajes personalizados según la situación de cada cliente, siempre con el objetivo de ayudarlo a regularizar su deuda”, señalaron.

A estas iniciativas se suman distintos programas impulsados por bancos públicos. El Banco Nación anunció este lunes una nueva línea de consolidación de deudas destinada a clientes que perciban —o trasladen— el cobro de sus ingresos a la entidad. El programa permite unificar en un único préstamo las obligaciones mantenidas tanto con el propio Banco Nación como con otras entidades financieras, siempre que no estén judicializadas.

El financiamiento será de hasta $100 millones, con plazos de hasta 10 años y bajo la modalidad UVA. La tasa será de UVA más 12% nominal anual para deudas con atrasos de entre 30 y 90 días y de UVA más 14% para obligaciones con más de 90 días de mora. La operatoria estará disponible desde el miércoles 8 de julio y el otorgamiento quedará sujeto al análisis crediticio correspondiente.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño promulgó el 30 de junio la ley de desendeudamiento de familias, destinada a personas calificadas por la Central de Deudores del Banco Central en situación 2 y 3, es decir, con atrasos de entre 60 y 180 días. La norma prevé planes de pago con un plazo mínimo de 24 meses y una tasa con un tope del 35% anual.

El Banco Provincia puso en marcha el programa “Ponete al día”, que reduce las tasas de interés y amplía los plazos de refinanciación hasta 72 meses, con alternativas diferenciadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.

Frente Banco Provincia Nicolás Suárez

De acuerdo con un informe de EcoGo, en mayo las refinanciaciones representaron el 24,84% del total de los créditos en mora, frente al 20,32% registrado en octubre de 2025.

En el segmento de personas, los planes de pago alcanzaron el 26,07% de los préstamos en situación irregular, equivalente al 3,16% del total del crédito otorgado a familias. En las empresas, las refinanciaciones representaron el 19,13% de los créditos en mora, lo que equivale al 0,50% del financiamiento total a personas jurídicas.