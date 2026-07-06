La eliminación de Brasil y México golpea a los fabricantes de cerveza

La temprana eliminación de Brasil y México del Mundial no solo dejó un sabor amargo entre sus hinchas. También podría afectar las ventas de las principales cerveceras de la región.

Analistas del banco Morgan Stanley advirtieron que las derrotas de ambas selecciones reducen las posibilidades de un repunte en el consumo de cerveza en América Latina durante el tercer trimestre, un fenómeno que suele extenderse cuando los equipos permanecen más tiempo en competencia. Con la eliminación del “Scratch” y de “El Tri” el domingo, se desvanecieron las expectativas de un impulso adicional en las ventas de cara a la final que se jugará en New Jersey el próximo 19 de julio.

“Creemos que el mayor incremento en los volúmenes de cerveza se produce cuando las selecciones disputan las instancias decisivas del torneo”, señalaron los analistas encabezados por Sarah Simon en un informe citada por la agencia Bloomberg.

El mexicano Israel Reyes (15) lamenta la derrota ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Ricardo Mazalan) Ricardo Mazalan - AP

Según Morgan Stanley, la empresa más expuesta es AB InBev, dueña de marcas como Brahma, Corona, Skol y Quilmes, por la importancia de los mercados brasileño y mexicano en su negocio. Heineken también presenta una exposición significativa a ambos países.

La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de AB InBev cayeron más de 4% en la Bolsa de Bruselas, mientras que Heineken retrocedió 1,4% en Ámsterdam. En Estados Unidos, Constellation Brands —distribuidora de Corona y Modelo— perdió 5,9%, acompañada por bajas en Boston Beer y Molson Coors. En tanto, Ambev, la filial brasileña de AB InBev, cedió 3,5% en la Bolsa de San Pablo.

Cuestión de expectativas

Para Morgan Stanley, la eliminación de Brasil tendrá un impacto mayor que la de México debido al tamaño de su mercado cervecero y a las mayores expectativas que existían sobre el desempeño del equipo en el torneo.

Dos goles de Haaland frente a Brasil pusieron a Noruega en los cuartos de final por primera vez en la historia Getty Images

Los analistas aclararon que el efecto negativo no responde a una caída del consumo habitual, sino a la pérdida del crecimiento adicional que suele registrarse cuando una selección avanza a las fases finales del Mundial.

Ahora la atención está puesta en Estados Unidos, que hoy enfrenta a Bélgica en busca de un lugar en la siguiente ronda. Cerca del 20% de los ingresos de AB InBev provienen del mercado estadounidense y un buen desempeño del equipo local podría generar un efecto positivo sobre el consumo. Sin embargo, Morgan Stanley considera que todavía no está demostrado que el impacto futbolístico sobre las ventas de cerveza en Estados Unidos pueda compensar la oportunidad perdida en América latina, aunque reconoce que el hecho de ser el país anfitrión podría convertirse en un factor favorable si la selección sigue avanzando.