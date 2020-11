Enojo presidencial: por qué faltan materiales para la construcción

El viernes, el Gobierno intimó a las empresas a aumentar la producción Crédito: Shutterstock

Encontrar un ladrillo hoy es tan complejo como encontrar un dólar. Las constructoras confirman que en la Argentina de la brecha cambiaria -las oportunidades de coyuntura para los que tengan divisa cash- están faltando insumos, lo que derivó en la amenaza oficial de la aplicación de la Ley de Abastecimiento. Es que cuando los ladrillos faltan suben de precio.

Una encuesta de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) del 28 de octubre pasado entre 144 actores del sector detectó faltantes en varios productos, pero principalmente en acero redondo, cemento, ladrillo hueco y chapa galvanizada, entre otros.

Las causas, la segunda pregunta de la breve encuesta, son particularmente dos. Entre la que obtuvo más respuestas aparece un genérico: "Restricciones de oferta". Los hombres y mujeres del sector hacen la traducción obvia. El trasfondo de acopio de materiales es que siguen el precio del dólar. Agregan que muchos fideicomisos que construyen adelantan compras.

Por otro lado, la cadena de distribución acopia, porque no tiene costo de reposición. Las causas de fondo son dos: brecha cambiaria, que genera la sensación de un metro cuadrado barato, e incertidumbre por expectativas de devaluación del peso frente al dólar.

A esto se sumaron dos problemas vinculados con la pandemia, por lo menos, entre las respuestas de los empresarios. "La merma de producción en fábrica" y "los impedimentos al transporte". Una tercera causa es el "aumento del consumo", que además de al dólar, puede vincularse a los planes oficiales, muchos de los cuales buscan impulsar la autoconstrucción.

El informe de Costos de Construcción de octubre pasado del Indec mostró un avance de 7,8% en los insumos. En el año acumulan un 44,1%, dato muy por encima de la inflación. Las subas más importantes se dan en el hierro (16,5%), los ladrillos (13%) y los plásticos (12,3%).

Tales incrementos de precios y los faltantes de materiales llevaron el Gobierno el viernes pasado a intimar a las empresas del sector utilizando la Ley de Abastecimiento.

A través de la resolución 605/20 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Paula Español, requirió a las empresas que integran la cadena del sector de la construcción "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada". Se las instó a que "implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión" de los materiales con el objetivo de satisfacer la demanda.

La resolución oficial regirá hasta 31 de diciembre de este año, en el marco de "la emergencia pública en materia económica, sanitaria y social".

"Esta medida responde a las necesidades que surgieron como consecuencia de la reactivación de la construcción y sus industrias proveedoras, a la preocupación existente en el sector privado para abastecer la demanda y a los fines de evitar complicaciones en la progresiva recuperación de la actividad económica y del empleo", dijo el comunicado oficial.

El comunicado de la Secretaría de Comercio afirma haber constatado, tras varias reuniones, inspecciones y requerimientos de información a las empresas del sector de la construcción, "retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales que no guardan relación con la situación actual de la cadena de valor, ya que además existen menores restricciones al tránsito y la tendiente optimización de los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales".

Los insumos a los que alcanza la medida son: piedra, arena y arcilla; productos de madera, químicos, de plásticos para la construcción (tubos, caños, planchas, hojas, artefactos sanitarios, aberturas, etc.); pinturas y barnices; vidrios y productos de vidrio; artículos de cerámica no estructurales (incluyendo sanitarios); productos refractarios y de arcilla no refractarios; estructurales; cemento, cal, yeso; artículos de hormigón, cemento y yeso; piedra de construcción o de tallado y sus manufacturas; muebles; productos de metales ferrosos y no ferrosos; metálicos estructurales y sus partes; artículos de griferías y sus accesorios; aparatos para cocinar, estufas y aparatos similares para calefacción, calentadores de agua; aparatos de iluminación y sus partes; y cables, tableros eléctricos y sus partes.

