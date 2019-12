Tras las idas y vueltas durante el final del mandato de Macri, el nuevo ministro de Salud confirmó que mañana se publicará en el Boletín Oficial el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo; presentará "algunas modificaciones" en relación al publicado en 2015

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019 • 17:28

El ministro de Salud, Ginés González García, presentó esta tarde en Casa Rosada el nuevo protocolo de actuación para los casos de aborto no punible.

"Recién recordábamos el 2007, cuando hicimos la primera guía, el primer protocolo... El primer intento, hoy, es la actualización del protocolo, que ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado", fueron las primeras palabras del flamante ministro sobre la guía de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

"Este protocolo pretende ser una guía para tratar cualquier tipo de patología, y más alguna que está muy protegida por la ley", siguió.

Y se refirió al "combate contra el protocolo en algunas provincias y de parte del propio expresidente". "Esto ha generado confusión e intimidación sobre profesionales que tienen que cumplir con la ley. En esto, pretendemos que el protocolo sirva como lo que es: una guía de procedimiento, que tenga todo el respaldo", sostuvo.

Luego se refirió a la adhesión de las provincias: "Ustedes saben, que en un país federal, mucho depende de que se adhieran las provincias. Ya hay muchas que están adheridas, pero lamentablemente algunas provincias grandes, como Buenos Aires, por ejemplo, no aprobaron el protocolo", añadió.

"Iniciamos un camino de aplicación de la ley y creemos que van a haber organizaciones antiderechos, que van a cuestionar, pero claramente estamos dando un instrumento sanitario, para que se cumpla con el protocolo para personas que lamentablemente están una en situación de interrupción legal del embarazo", expresó.

Luego informó: "El protocolo describe la situación del aborto en la Argentina y en el mundo. Dice cómo se debe proceder, qué deben hacer los equipos de salud, las evaluaciones médicas, cómo es el procedimiento, es bien técnico y sistematizado. Después dice cuál es la bibliografía por el que este texto se valida", agregó.

Consultado sobre los médicos objetores de conciencia, respondió: "Obviamente, somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley", sostuvo, en referencia a instituciones sanitarias que buscan declararse como tales. "La ley respeta la objeción, pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Hay instituciones que han intentado hacer esto colectivamente y obviamente tienen que hacer lo que dice la ley: tienen que conseguir que se cumpla con la ley".

"Esto no es un combate ni una búsqueda de votos, es cómo se ejercita un derecho y se cumple con la ley", agregó.

También lo comparó con el protocolo que aprobó el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein durante el gobierno de Mauricio Macri: "Es una evolución, se introduce algún elemento técnico y es un poco más flexible respecto de cómo se aplica la objeción de conciencia, permitiendo que exista pero garantice la ley. Todos los protocolos son similares. Quienes me rodean estuvieron trabajando históricamente en la construcción de los protocolos ajustados al conocimiento científico nuevo y a los cambios de legislación", agregó.

"Mamarracho político"

Tras asumir al frente de la cartera, el flamante ministro había anunciado que una de sus primeras medidas sería la de rever el "mamarracho político" del gobierno anterior, que reglamentó y anuló la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en cuestión de horas.

Sobre el final del mandato de Juntos por el Cambio, Rubinstein, entonces Secretario de Salud, había oficializado un protocolo de actuación que finalmente fuera revocado por orden del expresidente Mauricio Macri, quien al desautorizarlo se refirió a la "decisión unilateral" que había tomado el funcionario de la cartera sanitaria.