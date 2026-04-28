Abre la inscripción a las Becas Progresar: hasta cuándo hay tiempo y cómo anotarse a la línea de Formación Profesional

Los estudiantes que deseen recibir el beneficio de las Becas Progresar tienen tiempo de anotarse a una de sus líneas, que tiene abierta la inscripción hasta el 27 de noviembre.

Cuáles son las líneas de Becas Progresar que tienen abierta la inscripción Shutterstock - Shutterstock

Se trata de la Línea Formación Profesional, cuyo período de inscripción comenzó el lunes 27 de abril y se extiende por siete meses. “La propuesta está orientada a fortalecer la capacitación en oficios y mejorar las oportunidades de inserción laboral en todo el país”, según consta en el sitio oficial del Ministerio de Capital Humano.

A su vez, para la línea Progresar Superior, el trámite comenzó el 6 de abril y finalizará el 30 de abril para quienes cursen el nivel superior y Enfermería.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

1 Ingresar al sitio oficial

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar. Quienes ingresan por primera vez, deberán crear un usuario nuevo.

2 Seleccionar la línea del programa

Una vez allí, se debe seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

3 Completar con los datos

Es necesario completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

4 Esperar el resultado

Después de completar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial:

Debe tener nacionalidad y residencia argentina. Debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Debe ser alumno regular. Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa.

Debe tener entre 14 y 16 años cumplidos. En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad.

El nivel de ingresos. El solicitante y su grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Requisitos y montos de las Becas Progresar 2026 Unsplash

Cuál es el monto de las Becas Progresar

El monto varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

Este mes, el monto de las Becas Progresar es de $35.000. No obstante, solo una línea accede a esa cifra, ya que a las demás se les retiene un porcentaje hasta fin de año, cuando el alumno acredita la cursada regular. En este caso, el alumno verá acreditada en su cuenta la suma de $28.000.

Esta herramienta es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.