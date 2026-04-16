Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en mayo de 2026 con el aumento confirmado
Los beneficiarios reciben un aumento del 3,38%; cuál es la cifra exacta que se cobra en el quinto mes del año
- 3 minutos de lectura'
Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben un reajuste en mayo del 3,38%, en línea con el último índice inflacionario.
En mayo se aplica una suba del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. De esta manera, las AUH del quinto mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.
Esta actualización abarca a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
De cuánto es la AUH en mayo 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en mayo:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$113.127,92
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$368.034,76
Asignación por Embarazo
$113.127,92
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
A quiénes les corresponde el cobro de la AUH
Esta asignación está dirigida al los siguientes grupos poblacionales:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
Cómo presentar la Libreta AUH
Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH completa en las oficinas del organismo, a la que pueden ir sin turno previo. Mediante este trámite se debe acreditar la condición de alumno regular y los controles de salud de los niños y adolescentes que la perciben. De este modo, se habilita el cobro del 20 por ciento acumulado del año anterior.
Pasos para presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
- 1
Tras el discurso de Milei, empresarios valoran la señal de sostener el rumbo y advierten por el impacto de la inflación
- 2
El dólar acelera la baja, mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas
- 3
Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”
- 4
El Gobierno captó otros US$300 millones para pagar la deuda y renovó todo lo que vence en pesos