Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en mayo de 2026 con el aumento confirmado

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben un reajuste en mayo del 3,38%, en línea con el último índice inflacionario.

La AUH de mayo aumenta un 3,38%

En mayo se aplica una suba del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. De esta manera, las AUH del quinto mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.

Esta actualización abarca a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

De cuánto es la AUH en mayo 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en mayo:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $113.127,92 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $368.034,76 Asignación por Embarazo $113.127,92

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

El monto de mayo para la AUH Shutterstock - Shutterstock

A quiénes les corresponde el cobro de la AUH

Esta asignación está dirigida al los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

Cómo presentar la Libreta AUH

Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH completa en las oficinas del organismo, a la que pueden ir sin turno previo. Mediante este trámite se debe acreditar la condición de alumno regular y los controles de salud de los niños y adolescentes que la perciben. De este modo, se habilita el cobro del 20 por ciento acumulado del año anterior.

Pasos para presentar la Libreta AUH

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH