Acciones argentinas en Wall Street: a cuánto cotizan este lunes 27 de octubre
Los papeles que cotizan en Nueva York comenzaron a operarar de forma positiva en el pre-market; los bancos, lo más beneficiados, con subas de hasta un 35%
Sube el Ethereum
Ethereum (ETH) cotiza hoy, 27 de octubre, a US$4178.07 (ARS $6.099.981), según la billetera virtual Lemon.
Este precio lo posiciona 4,38% respecto de su valor hace 24 horas y 2,69% en comparación con el mismo día de la semana pasada.
Sigue la suba de las acciones argentinas
Los papeles que cotizan en el pre-market de Wall Street siguen al alza luego de la victoria oficialista. Los bancos Macro, Galicia, Supervielle y BBVA, los más beneficiados, con subas que trepan hasta un 35%.
El precio del bitcoin
El bitcoin (BTC) cotiza hoy, 27 de octubre, a US$115576.71 (ARS $168.742.000), según la billetera virtual Lemon.
Este precio lo posiciona 3,24% respecto de su valor hace 24 horas y 3,67% en comparación con el mismo día de la semana pasada.
La capitalización de mercado actual del token es US$2.301.120.341.604.
La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado
El dólar que nunca duerme había dado señales muy claras. Cuando todo en el resultado eran rumores y especulaciones desde los distintos búnkers, la cotización cripto tomó una sugestiva senda descendente. Durante el día había estado en torno a los $1557 con un pico de $1570 al mediodía, según las principales plataformas. Ni bien cerraron las urnas: pasó primero a $1530 y luego a $1500 con una particularidad no menor: el 78% de las operaciones fueron de venta. Sólo un 22% compradores. En ese momento el impactante triunfo no figuraba en ningún pronóstico.
Si bien no es representativo de la economía real, el dólar cripto suele ser el termómetro del humor de los inversores cuando el mercado está cerrado. A las 23, de hecho, había encontrado un nuevo piso en $ 1440. El comportamiento de ayer fue inversamente proporcional al que tuvo durante la elección de septiembre con el triunfo de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, adonde la potencial vuelta del kirchnerismo al poder generó mayor volatilidad. Pasadas las 22 y con el resultado en mano se gritó el gol en el equipo económico. A esa altura eran furor en las redes sociales los memes que hacían referencia al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, con la frase de “el que apuesta al peso, gana”. Ingenio argentino para una noche de alto impacto.
La reacción de los mercados
El resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional tiñó el premarket de verde. El panel de las principales empresas que cotizan en Wall Street amanece este lunes cuesta arriba.
En la Bolsa de Nueva York, el humor de los inversores ya se observa en la previa de la apertura formal de los mercados.
Los papeles de BBVA suben 30%, mientras que Banco Supervielle trepa 33%, el Grupo Financiero Galicia escala 27% y Banco Macro, 30,4%.
Tras el testeo electoral del Gobierno, las acciones de las compañías energéticas también transitaron el lunes en subida. Los ADR de Edenor cotizan un alza del 23%; Pampa Energía (+20,7%), YPF (+22,4%) y Central Puerto (+16,3%).
Transportadora de Gas del Sur, en tanto, marca un leve retroceso de 0,9%.
