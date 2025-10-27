El dólar se desploma $145 tras el resultado electoral y se vende a $1370

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo hiperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una victoria de La Libertad Avanza que superó hasta los escenarios más optimistas planteados por las consultoras, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja.

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1370. Se trata de una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%), cuando alcanzó los $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En otras entidades financieras, cerca de las 10 de la mañana, se encontraban precios apenas por arriba. Por ejemplo, en el homebanking del Banco Santander se consiguen los dólares a $1400; mientras que también se ofrecen los billetes verdes a $1400 en el Banco Galicia.

Lo mismo se replica en el tipo de cambio oficial mayorista. Luego de que el viernes cerrara a centavos del techo de la banda de flotación, este lunes abre a $1405, equivalente a una caída diaria de $86,72 (-5,81%).

El dólar alcanza nuevamente los $1400 Shutterstock

“En materia cambiaria vamos camino a una sobrerreacción que solo podrá frenarla el Gobierno si es que decide salir a comprar dólares para ponerle un piso al tipo de cambio en estas próximas jornadas", vaticinan desde la consultora económica 1816. Para los analistas, entre la fuerza de la noticia de las elecciones y por el hecho de que el mercado llegó a la votación muy dolarizado, la falta de liquidez “será total” a menos que el Banco Central se ponga a imprimir pesos en las próximas jornadas.

Desde mediados de abril que existe un régimen de flotación por bandas, que actualmente contempla un piso de $936,45 y un techo que alcanza los $1494,04. En la previa electoral, el Gobierno aseguró en reiteradas ocasiones que esta política se mantendría más allá de cualquier resultado electoral, aunque hasta el viernes el mercado descontaba que tendría que haber algún tipo de modificación después de los comicios.

“En cuanto al dólar, que recientemente venía bajo presión, el resultado debería permitir una apreciación hacia niveles en torno a $1250-$1300, ofreciendo una salida a las posiciones del Tesoro de los Estados Unidos sin implicancias negativas. El Gobierno preservará el esquema de bandas cambiarias, anclando expectativas de inflación y permitiendo una baja de las tasas, a niveles que esperamos que rápidamente converjan alrededor de 25%-35%“, analizaron desde Max Capital.

Los tipos de cambio financieros también arrancaron la jornada con fuertes caídas. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1377,97, un desplome de $171,47 frente al viernes (-11,1%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede $197,25, para cotizar a $1369,96 (-12,6%).

Noticia en desarrollo.