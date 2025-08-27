ACDE convocó a los empresarios a renovar su compromiso con la inversión y la creación de empleo

Este 27 de agosto se celebra en todo el país el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, una fecha instituida por el Congreso en homenaje a Enrique Shaw, empresario argentino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y primer empresario argentino en proceso de beatificación.

La jornada apunta a reconocer el aporte de los dirigentes empresariales al desarrollo económico y social de la Argentina, inspirados en la figura de Shaw, quien promovió una vocación empresarial con sentido ético y humano, poniendo a la persona en el centro de las decisiones corporativas.

En este marco, ACDE convocó a los empresarios a renovar su compromiso con la inversión, la creación de empleo y el valor comunitario. “Vivimos tiempos de cambios profundos, con oportunidades que requieren responsabilidad y visión. Las empresas debemos asumir ese desafío con foco en las personas y en la comunidad que compartimos”, afirmó Silvia Bulla, presidenta de la entidad.

Los datos oficiales sobre el universo del empleo y la actividad económica relevados por el Indec muestran que la desocupación subió al 7,9% en el primer trimestre del año, un incremento de 0,2 puntos porcentuales en comparación al mismo período de 2024. Asimismo, el estimador mensual de actividad económica reflejó una caída intermensual en junio, pese a los números positivos en la comparación interanual.

En este contexto, la presidenta de ACDE advirtió que, aunque algunos sectores de la economía muestran señales de dinamismo, otros atraviesan procesos de reconversión que requieren acompañamiento. “El camino hacia una Argentina próspera debe incluir a todos, especialmente a quienes corren riesgo de quedar al costado”, sostuvo.

Bulla destacó que el legado de Shaw sigue presente en los más de mil socios de ACDE. “Nos enseñó que la noble vocación empresarial puede y debe estar al servicio de la vida de los trabajadores y de la comunidad en su conjunto”, recordó.

La fecha llega en un contexto económico complejo, marcado por la necesidad de atraer inversiones y generar empleo formal. Desde la entidad empresaria remarcaron que el desafío de los próximos años será articular competitividad y responsabilidad social, en un país que atraviesa transformaciones profundas en sus sectores productivos.

Con la institucionalización de este día, el Congreso buscó reconocer de manera oficial la importancia de la dirigencia empresarial en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, rendir tributo a la figura de Enrique Shaw, considerado un pionero en la promoción de un capitalismo con rostro humano en la Argentina.