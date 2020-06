Acuerdo: Mercado Libre absorbe temporalmente a empleados de Le Pain Quotidien

La bienvenida a los trabajadores de Le Pain Quotidien a Mercado Libre, un proceso que llaman "onboarding"

Hace un mes, trabajadores de General Motors pasaron a cumplir temporalmente otras funciones en Unilever , en un acuerdo novedoso en tiempos en que la cuarentena lleva a pensar "out of the box" o fuera de la caja. Ahora, es Mercado Libre la empresa que va a emplear de manera temporal a quienes hace casi tres meses que están suspendidos, cobrando el 75% de su sueldo, porque son los encargados de atender a los clientes en los más de 20 locales que tiene Le Pain Quotidien , la casa de comidas con sello francés que se instaló en la Argentina en 2012.

"Este acuerdo cambia totalmente la situación de personas que actualmente no podían trabajar", dice Sebastián Fernández Silva , a cargo de Recursos Humanos de Mercado Libre . El rubro gastronómico pasa por una crisis sin precedentes, pero Mercado Libre está en expansión, por lo que solo este año va a incorporar a 2200 personas en la Argentina, llegando a 7100 puestos a nivel local. Pero, además, para MELI (su nombre en la bolsa) tomar a trabajadores ya experimentados suma.

Mercado Libre está en expansión, por lo que solo este año va a incorporar a 2200 personas

Ambas empresas ya tenían una relación comercial anterior. "Le Pain abrió una tienda específica para nosotros en el Polo Dot y así emprendieron un nuevo negocio. Cuando empezó la cuarentena nos contactaron para ver cómo podíamos encontrar una solución en conjunto al parate de la gastronomía. La verdad es que a nosotros nos venía bien también un traspaso temporal de empleados, porque sus recursos humanos son muy buenos en materia de valores y de capacidad de aprendizaje. Como necesitábamos cubrir posiciones de manera rápida pudimos resolver la situación en un plazo mas corto que si hubiéramos salido al mercado a buscar. Ellos van a trabajar en atención al cliente y en nuestro centro de almacenamiento y distribución", dice Fernández Silva

Desde Le Pain Quotidien, Federico Lantaron, su CEO, dice que "ante la necesidad en que nos encontramos en el sector gastronómico con una facturación del 20% y una nomina de 300 empleados, el 70% sin trabajar, buscamos una salida. Debido a la relación con Mercado Libre le hicimos la propuesta que fue buena para todos".

"Para mí al empleado le sirve mucho porque tiene la posibilidad de ganar experiencia en una industria diferente, es decir, incrementar su empleablidad", agrega Fernández Silva. "A nosotros nos sirve porque necesitamos mas personas y a Le Pain porque no pueden operar actualmente. A muchos ya los conocíamos porque trabajaban como proveedores nuestros. Son este tipo de alianzas de cooperación las que hay que tratar de llevar adelante en estos momentos ", opina.

El contrato

Los trabajadores de Le Pain Quotidien estaban cobrando su sueldo a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción ( ATP) que brinda el gobierno, pero además estaban suspendidos. Para poder trabajar con un sueldo completo debieron pedir una licencia sin goce de sueldo y de esta manera quedar liberados para que Mercado Libre los pudiera tomar por 4 meses con opción a dos más (aunque el plazo podría extenderse aún más) como empleados temporales, con todas las garantías del trabajo registrado. En una suerte de contrato "a plazo fijo" según las palabras de Fernández Silva, van a percibir el mismo sueldo que gana un empleado que trabaja en Meli para esa función.

Cuando las cosas se traban lo único que se hace es destrozarle oportunidades a la gente Sebastián Fernández Silva

"A veces no se le encuentra la vuelta legal para que estas cosas funcionen y las empresas se quedan ahí, en esa traba. Pero cuando las cosas se traban lo único que se hace es destrozarle oportunidades a la gente. Se trata de un acuerdo entre partes. En función de los resultados estamos trabajando para extender este programa a otros países de la región", agrega.

El centro de almacenamiento de Mercado Libre, donde van a trabajar temporalmente algunos empleados de Le Pain Quotidien

"Trabajamos un par de semanas en el marco legal y lo pudimos encuadrar perfectamente", explica Lantaron. "Además, los empleados dejan de percibir el ATP y también dejan de estar suspendidos". En cuanto a la relación con los sindicatos, "hablamos sobre el tema con los gastronómicos y lo vieron con buenos ojos, porque es un sector muy dañado en cuanto a afiliados. Además será lenta la recuperación del mercado, y el hecho de que les garanticemos que volverán al rubro gastronómico es bueno para el sindicato. No se pierden puestos de trabajo". La obra social es para gastronómicos y no para comercio, al que pertenece el personal de Mercado Libre.

Los trabajadores de Le Pain tienen entre 22 y 38 años y "ante la incertidumbre que se vive actualmente, el hecho de asegurar un trabajo hasta fin de año les de mucha tranquilidad. Además aprenden un rubro diferente con una buena capacitación por parte de una empresa tan importante. Esto pasa a ser una buen experiencia", cierra Lantaron.