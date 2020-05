Planta de Unilever, en Rosario

Paula Urien Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020 • 21:24

En pocos días, 15 operarios de la planta de General Motors en Rosario y que están suspendidos pero cobrando el 70% de su salario, podrán trabajar en la fábrica de Unilever, también en Rosario, percibiendo el mismo salario que un operario empleado de la empresa en la misma posición . Lo interesante es que no pierden el salario de GM y pueden además cobrar un sueldo más por unos meses. A través de una acuerdo innovador, desde Unilever, donde nació la idea, explican que quieren mostrar que en momentos de crisis se puede pensar en herramientas que permitan una mejora de la situación de los trabajadores, si desde la empresas se dan el permiso de hacer las cosas de manera diferente, con prácticas nuevas.

Si algo caracteriza a la Argentina en materia de relaciones laborales es la rigidez presente en los contratos. No se puede, por ley, hacer nada que no esté establecido. Ya lo saben las pymes, que suelen quejarse de la cantidad de juicios laborales a las que son sometidas por no tener el asesoramiento de los grandes estudios de abogados que suelen blindar a las grandes empresas.

Sin embargo, si algo deja la pandemia, es la certeza de que hay y habrá muchas cuestiones, entre ellas las relaciones laborales, que van a emprender un camino de cambio. Las barreras se están resquebrajando y los empresarios y también los trabajadores entienden que hoy todo (o casi todo) vale para conservar u obtener un trabajo, eso tan preciado que el mundo vive como en proceso de extinción.

Bajo este paraguas, en Unilever se preguntaron no por qué, sino porqué no. "En este contexto, en Unilever decidimos llevar adelante esta iniciativa para hacer sinergia con industrias que hoy no están operando y tienen capacidad ociosa . Contactamos a diferentes empresas de diversas industrias y la primera en sumarse a esta alianza estratégica, sin precedentes en el mercado, fue General Motors. Este acuerdo, nos permite incorporar de manera temporal parte de su nómina de operarios para asegurar el abastecimiento en este contexto de emergencia sanitaria", dice a La Nación Melina Cao, directora de Recursos Humanos de Unilever, una empresa que en la Argentina tiene 3.500 empleados (en plantas, centros de distribución y puntos de venta son 2.500) y que actualmente tiene el 12% de su plantel sin trabajar por pertenecer al grupo de riesgo.

"En este contexto creemos que es bueno el mensaje a las empresas de que hay otras formas en las que se puede colaborar" , dice Melina Cao. "El hecho de que se pueda materializar en un acuerdo concreto nos pareció que era un concepto nuevo con respecto a la forma de trabajar". Además, aclara que "esta idea se nos ocurrió acá y ahora la estamos exportando a otros países".

Alejandra Trucco, gerenta de Relacionas Laborales de General Motors (GM), agrega que "llegó la propuesta de Unilever y nos gustó, porque nuestra actividad está parada, están paradas las ventas y estamos haciendo un esfuerzo grande para mantener el negocio en funcionamiento .", Además, reflexionó que " es bueno que saber que las competencias que genera el trabajo industrial pueden servir en distintas industrias . La industria automotriz pasa por un período en donde la innovación es un pilar, estamos en un momento ideal para abrirnos a cosas nuevas".

La planta de GM en Rosario

Por otro lado, y con respecto a la relación con el sindicato, Trucco aclara que " tenemos una relación con Smata de mucha confianza y apertura . Hay que animarse y tender puentes y las cosas suceden", dice. En GM trabajan 1400 empleados en total, y de producción en la planta de Rosario son 1200. " A partir de la pandemia tenemos un acuerdo con Smata por el cual están todos suspendidos cobrando el 70% del salario con un compromiso de estabilidad de empleo hasta el 31 de diciembre de este año . Este es el driver que nos lleva a pensar en alternativas.".

El acuerdo, que empieza con 15 personas que va a contratar Unilever, se lleva adelante en Rosario. Hasta el momento en GM no cuentan con ayuda del gobierno para pagar los sueldos ni les fueron adjudicados Repros.

¿Cómo se materializa? La propuesta es difundida por GM y la gente puede anotarse voluntariamente para participar del programa. Se hace un proceso de selección e ingresan con el mismo salario que cobra un operario de Unilever en el mismo rol. También GM le paga lo mismo: el 70% del sueldo . "La persona sigue siendo empleada por General Motors bajo su condición de suspendido", dice Trucco. "Tiene garantizado su empleo en GM y se le hacen todos los aportes. Es todo muy transparente".

Ambas profesionales aclaran que, como los dos procesos productivos son diferentes, la gente va a aprender nuevas habilidades que también contribuyen a la empleabilidad.

Melina Cao apuesta a " romper el paradigma de buscar el juicio , hay que pensar en cómo buscar lo mejor para todos". También espera que otras empresas sigan este camino. De todas formas, los abogados de ambas compañías le encontraron la vuelta para que haya un marco legal, y el Ministerio de Trabajo también dio el visto bueno, según las fuentes consultadas. "Es todo un reto, la industria automotriz es percibida como rígida en la gestión de las relaciones laborales, por eso es importante mostrar que se puede instrumentar este acuerdo de manera transparente", dice. Asegura que también en Unilever la persona estará en igualdad de condiciones que un empleado de esa compañía.

En caso de que GM necesite de vuelta a los empleados, el contrato deja de tener vigencia y Unilever contratará a nuevos trabajadores.

En qué se basa el acuerdo

Lo que se firmó fue un " acuerdo de entendimiento marco " para generar un programa que permita a Unilever contratar de manera temporal a empleados de General Motors que hoy no están operando.

Todos aquellos empleados de General Motors que trabajen en la planta de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) -en las categorías de empleados polivalentes de producción y mantenimiento -que se encuentran en situación de suspensión de sus contratos de trabajo tendrán la oportunidad de ser contratados temporalmente por Unilever, conforme la firma del acuerdo de entendimiento, habilitando la figura del "pluriempleo" y posibilitando que los empleados interesados puedan participar del programa y trabajar en la Planta de Unilever ubicada en dicha localidad., estipula el convenio.

Los empleados que sean contratados por Unilever tendrán un contrato a plazo según la normativa vigente, y condiciones de contratación, y Unilever asumirá todas las responsabilidades y obligaciones legales y convencionales que correspondan exclusivamente por la vigencia de dicho contrato.

Asimismo, el personal de General Motors que efectivamente sea contratado por Unilever, mantendrá su condición de empleado de General Motors, con todos los derechos y obligaciones correspondientes a esta situación y mantendrá el pago del porcentaje de suspensión previsto; además del sueldo que le pagará Unilever por el plazo que dure el contrato.