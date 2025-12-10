Reclamo de los fabricantes de ropa: dicen que China se adueñó del placard de los argentinos

CÓRDOBA.- El impacto de las ventas de indumentaria de plataformas chinas como Temu, Shein y AliExpress genera debate en el mundo por su modelo fast fashion de precios muy bajos. En la Argentina, en particular, la discusión se profundiza porque con las desregulaciones del régimen courier y la flexibilización aduanera la penetración creció fuerte hasta alcanzar, según Pro Tejer, al 70% del mercado textil importado, lo que implica un crecimiento de más de 20 puntos porcentuales en tres años.

“Sin certificaciones de calidad, sin valores de referencia, sin etiquetas, sin trazabilidad también sin pagar impuestos, las prendas chinas ingresan con ventajas imposibles de igualar para cualquier fabricante argentino”, señala el documento de Pro Tejer que enfatiza que en ese contexto hay cierre de locales y talleres y pérdida de empleo.

Entre enero y octubre las importaciones textiles chinas aumentaron 109% interanual cuando el promedio general lo hizo 89%. Hay rubros en los que la concentración es evidente: en tejidos de punto, ese origen representa 94% del total ingresado; en indumentaria, 71% y en confecciones terminadas (sábanas, toallas, textiles del hogar), 68%.

En marzo pasado, el ministro Luis Caputo bajó los aranceles para la importación de ropa y calzado del 35% al 20%; los de telas se redujeron del 26% al 18% y los de distintos hilados del 18% a un rango de entre 12% y 16%.

El último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita) da cuenta de que la producción textil experimentó una disminución del 20,5% interanual en septiembre (frente al 0,7% de la industria en general) lo que representa el desempeño más bajo en ese mes en la última década registrado en ese mes.

El reporte, elaborado a partir de números oficiales, señala que todos los indicadores muestran un deterioro sostenido. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 37,1% (14,2 puntos porcentuales menos que un año atrás) mientras que entre diciembre de 2023 y julio pasado se perdieron 14.000 empleos formales.

El régimen flexibilizado para importar por courier impulsa las compras en plataformas extranjeras. Shutterstock - Shutterstock

Desde Pro Tejer sostienen que la suba de las importaciones se explica por “el desmantelamiento y falta de aplicación de regulaciones comerciales que funcionaban como mecanismos lógicos de protección del comercio leal” avaladas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Incluyen en ese segmento la declaración jurada de composición del producto, los valores criterio de importación, controles sobre etiquetado y talles y flexibilización del régimen de dumping.

También Fita presentó al secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, la propuesta de volver a poner imponer valores de referencia para frenar la subfacturación de prendas importadas. Desde la federación aseguran que ingresan, por ejemplo, camisas a 8 centavos de dólar.

Plataformas

Pro Teje apunta como otro factor crucial en la suba de importaciones el “uso masivo del régimen de courier y la irrupción de plataformas digitales chinas que operan directamente sobre el consumidor argentino, sin pasar por importadores, distribuidores ni comercios locales”. Las plataformas ingresan productos por vía aérea sin pagar aranceles por las flexibilizaciones del sistema puerta a puerta y “sin controles de calidad”.

El reporte precisa que, además, existen subsidios estatales chinos a los envíos internacionales, a través de programas como ePacket y China Post, “que reducen drásticamente los costos logísticos y permiten ofrecer precios finales más bajos que las materias primas que se utilizan en la producción nacional, incluso considerando fletes internacionales”.

“Cada paquete que ingresa por courier o desde plataformas digitales extranjeras elude los impuestos y controles que cualquier empresa argentina sí está obligada a cumplir. Es la doble pérdida: se reemplaza producción local con importaciones baratas y, al mismo tiempo, esas plataformas venden en la Argentina sin tributar en la Argentina”, señalan.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto se sumó al debate. Impulsó una ley para imponer un arancel del 30% a los productos que ingresan por las plataformas. Busca regular la comercialización de “todos los productos importados ofrecidos en el territorio argentino por plataformas de comercio electrónico extranjeras que realizan ventas directas al consumidor final o a través de terceros sin radicación local”. También exige una inscripción obligatoria de plataformas y sus representantes en el país.

Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre, hace un mes planteó la necesidad de un marco normativo “igual para todos” frente al avance de Temu y Shein. Dijo que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera “el riesgo de socavar el tejido productivo local” y debilitar el empleo nacional, mientras la región endurece controles y la Argentina aún no adopta medidas.