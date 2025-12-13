Mercado Libre patrocinará la Liga y ahora auspicia a Estudiantes: estará en la final del Clausura

En la antesala de la final del torneo Clausura, Estudiantes de La Plata anunció una novedad importante rumbo a 2026. El club llegó a un acuerdo de patrocinio con Mercado Libre, que empezará este sábado y se extenderá durante el año próximo.

De acuerdo a la información que dieron a conocer la entidad y la empresa, el vínculo de ausipicio incluye la incorporación del isologo en la indumentaria del plantel profesional masculino, presencia de la imagen en el estadio Uno y una serie de activaciones de marketing para hinchas y socios.

Así lucirán las mangas de la camiseta de Estudiantes, con el isotipo de la empresa internacional argentina. X @ML_Argentina

En lo que respecta a la camiseta del León, el nombre de Mercado Libre aparecerá en las mangas desde este sábado, en la definición del certamen local frente a Racing, prevista para las 21 en Santiago del Estero. Ello, sin perjuicio del contrato que la institución a la que preside Sebastián Verón tiene con la empresa constructora Saint Gobain, que es el patrocinador principal y aparece en el pecho de la indumentaria.

“Nos entusiasma acompañar a Estudiantes en esta nueva etapa. Vemos un proyecto con visión, identidad, valores y proyección internacional”, expresó Juan Lavista, vicepresidente de Marketing de Mercado Libre en el comunicado de prensa. Y fue más allá: “Queremos ser parte de la energía que el club y sus hinchas generan y seguir apostando por la pasión del fútbol en toda la región, tal como hacemos en la Copa Conmebol Libertadores, la Copa Conmebol Sudamericana y a partir del año que viene con el torneo local”.

Tierra de doctores, brujas y campeones del mundo.

Mercado Libre, nuevo sponsor de @EdelpOficial.



Al mismo tiempo, Martín Gorostegui, vicepresidente de la entidad pincharrata, sostuvo: “Es un honor que Estudiantes y Mercado Libre puedan unir fuerzas y transitar un camino de mejora continua conjunta. Sabemos lo que significa Mercado Libre a nivel regional, que nos acompañe es un placer y entendemos que nosotros también tenemos mucho para aportar desde nuestro lugar en cuanto a nuestra imagen, a nuestra identidad y que juntas, sin ninguna duda, se potenciarán”.

Lo llamativo de la novedad es que la empresa de comercio, más allá de que está volcada de lleno en el mundo del deporte (Franco Colapinto en la Fórmula 1 es una su imagen argentina internacional), unas semanas después de acordar auspiciar la Liga Profesional mediante un apretón de manos con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de AFA, ahora se asocia a un club que está en la otra vereda en cuanto al panorama político del fútbol local. Los chispazos entre Verón y AFA, sobre todo, vía Pablo Toviggino, el tesorero, hicieron mucho ruido y son corrientes.

El 31 de octubre pasado, Mercado Libre puso un pie en el fútbol argentino. La empresa fundada por Marcos Galperin anunció un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino por el cual, durante los próximos dos años, la principal competencia del país pasará a llamarse Torneo Mercado Libre. El naming estará vigente durante las temporadas 2026 y 2027, en un convenio que incluye la condición de patrocinador principal de la Liga Profesional.

La presentación del acuerdo entre la Liga Profesional y Mercado Libre por el patrocinio del torneo argentino. AFA

El anuncio fue realizado en el predio de AFA, en Ezeiza, y contó con la presencia de Lavista y directivos de la institución. Para la compañía, se trató de un paso estratégico en su plan de posicionamiento regional, con un foco puesto en el deporte.

“Está claro que el fútbol es el deporte más popular y de mayor llegada en la Argentina. Ya veníamos participando en otros torneos, pero nos faltaba un anclaje más fuerte en la diaria. Estábamos en la Libertadores y la Sudamericana, pero queríamos conectarnos con todos los argentinos. Mercado Libre es la marca del país preferida en comercio electrónico, y estar en la liga local nos permite reforzar esa presencia cotidiana y emocional”, explicó Lavista a LA NACION. “Es una estrategia complementaria. Queremos jugar muy fuerte en el fútbol, que es un punto de encuentro cultural enorme en toda América Latina”, resumió Lavista.

Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente de AFA, durante la presentación del patrocinio de la empresa fundada por Marcos Galperin. AFA

El ejecutivo señaló que la alianza con AFA forma parte de una estrategia regional que la empresa viene desplegando en distintos mercados. En Brasil, por ejemplo, Mercado Libre tiene el naming del estadio Mercado Libre Arena, de San Pablo —el histórico Pacaembú, remodelado— y patrocinó la camiseta de Flamengo, además de efectuar acuerdos con Conmebol en las principales competencias subcontinentales.