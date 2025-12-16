Huawei venderá en la Argentina su smartphone plegable triple, el Mate XT, el Mate X7 y la familia Pura 80

Huawei anunció este lunes por la noche que venderá en la Argentina su smartphone Huawei Mate XT, el primer plegable de doble bisagra (o Trifold, como se le suele decir) que la compañía presentó en 2024, que fue un éxito de ventas en su país, y que se adelantó al Galaxy Z TriFold que Samsung presentó hace dos semanas (y que se agotó en Corea del Sur en minutos).

El Huawei Mate XT fue pionero en ofrecer una pantalla que se pliega como una Z para habilitar tres modos de uso: según si queda visible un tercio de la pantalla (lo que permite usarlo como un celular con una pantalla de 6,4″), dos tercios (7,9 pulgadas), o el panel completo, desplegado, de 10 pulgadas.

El Huawei Mate XT Ultimate tiene una pantalla plegable de 10,2 pulgadas que se dobla en dos lugares, con una opción de uso intermedio de 7,9 pulgadas

Cuando salió a la venta en China, el teléfono tenía un precio que rondaba los 2700 dólares; en febrero de este año la compañía se animó a ofrecerlo a nivel internacional por 3500 dólares; ahora se venderá en la Argentina por 6.299.999 pesos (unos 4215 dólares, según el cambio que se tome).

El Huawei Mate X7 tiene una pantalla frontal de 6,5 pulgadas y una interna plegable de 8 pulgadas

Quienes busquen algo un poco menos oneroso, pero con un diseño más tradicional, pueden optar por el Huawei Mate X7, un teléfono plegable de diseño convencional tipo libro, que presentó el mes pasado a nivel internacional, con una pantalla externa de 6,5 pulgadas y una interna plegable de 8 pulgadas, además de hardware mejorado respecto del otro modelo, con un chip Kirin 9030 Pro, 16 GB de RAM y una batería de 5600 mAh, por 3.999.999 pesos. Compite con el Galaxy Z Fold7 de Samsung, que tiene un precio local de 3,4 millones de pesos.

Con Android, pero no del de Google

En ambos casos, y al igual que con los tres modelos de Pura 80 (smartphones de diseño convencional) que Huawei venderá en el país, los teléfonos usan una versión de Android alternativa, que la compañía desarrolló después de entrar en la lista negra del gobierno de EE.UU. durante la primera presidencia de Donald Trump.

Los equipos tienen su propia tienda de apps de Android (AppGallery), y aunque es posible instalar la tienda de Google (Play Store) en forma manual, lo que debería habilitar el acceso a todas las demás apps y juegos del universo Android estándar, no está garantizada una compatibilidad total.

Pura 80, la apuesta por la cámara y Mercado Libre

Huawei venderá también en la Argentina su línea Pura 80 de teléfonos, después de más de un lustro fuera del mercado local.

Un Huawei Pura 80 Pro Shutterstock - Shutterstock

El Huawei Pura 80, que la compañía presentó a mitad de año, tiene un chip Kirin 9010s (comparable con un tope de línea de hace 3 años), 12 GB de RAM, desde 256 GB de almacenamiento, una pantalla de 6,6 pulgadas a 120 Hz, y una batería de 5170 mAh con carga rápida. El apartado de cámaras, donde más se distinguen estos teléfonos, ofrece una lente normal de 50 megapixeles, un zoom de 5 aumentos y un gran angular. Tiene un precio local de 1,9 millones de pesos.

El inusual combo de cámaras del Huawei Pura80 Ultra

La versión Pura 80 Pro tiene una pantalla de 6,8 pulgadas y un combo cámaras traseras con una lente normal de 50 megapixeles, un teleobjetivo de 4x que también sirve de macro, y un gran angular. Tiene un precio local de 2,7 millones de pesos.

El modelo Pura 80 Ultra suma un segundo teleobjetivo de 9,4x, pero con un sistema que mueve un sensor para elegir qué zoom usar. Ambos tienen un procesador mejorado (el Kirin 9020) con un rendimiento similar a un tope de línea de Qualcomm o Mediatek de hace un año. Tiene un precio de 3,5 millones de pesos.

El sistema de prisma móvil del Huawei Pura 80 Ultra

En los tres casos, en la tienda oficial dentro de Mercado Libre se venden con un descuento de entre el 21% y el 35%, a lo que se puede sumar otro 20% de rebaja si se pega con dinero en cuenta, y hasta 500.000 pesos de descuento por entregar equipos en plan canje, algo que Mercado Libre ya implementó también con la tienda de Apple dentro de su plataforma.