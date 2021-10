Adrián Mercado: quién es el enigmático empresario que pisa fuerte en el mundo de las subastas

¿Existe Adrián Mercado? ¿Alguien lo vio alguna vez? Esas son algunas de las preguntas que rodean al nombre del empresario que se volvió popular en los últimos años por la inversión que hizo en marketing para lanzar la división inmobiliaria de su empresa. Sin embargo, el fuerte del negocio que lleva su nombre son las subastas privadas de maquinaria industrial y flotas de autos, rubro que vivió un boom el año pasado y al que llegó de casualidad cuando se lastimó la mano trabajando como matricero a los 18 años.

“Hace 40 años tener un oficio de matricero o tornero estaba bien remunerado. La industria estaba fuerte y, para el que no daba para médico o abogado, pagaba bien. Igual no me convencía mucho y un allegado a mi familia me convocó para trabajar en una empresa de subastas de maquinarias industriales llamada De Noia. Yo había tenido un accidente en la mano y empecé a supervisar subastas hasta que me sacaron las vendas y me quedé en esa nueva vida”, contó Mercado, de 57 años, entrevistado por LA NACION.

Hoy Adrián Mercado tiene 90 empleados y más de la mitad están en la división de subastas, que el año pasado incorporó a 30 personas. “En 2020 hubo un boom de las subastas por muchos factores. La gente estuvo mucho tiempo en su casa, con miedo a una devaluación y viendo en qué invertir su dinero. Esa incertidumbre hizo que nuestro sector se beneficiara porque la gente compraba maquinaria como una forma de ahorro”, aseguró.

Camiones, camionetas, vehículos, maquinarias viales, equipos de movimiento de suelo o elevadores tijera fueron de lo más comprado, ya que son máquinas que cotizan en dólares oficiales y, si el comprador tenía el billete físico, le salían un 50% más baratas. “La gente compraba todo lo que parecía ilógico porque las obras viales estaban paradas”, completó.

En cuanto al mercado de los autos usados, dijo que hay mucha gente que se montó un negocio de compra y venta de vehículos en los últimos años.

“En el año 2001, cuando cerraron muchas pymes y no se podía conseguir trabajo, muchos usaban el dinero de la indemnización para comprar un vehículo o un camión en alguna subasta, arreglarlo un poquito y ponerlo a la venta más caro. A partir de ahí empezó a crecer mucho la compra y venta a través de subastas de rodados y se formaron importante cantidad de agencias sin ser agencias”, relató y dijo que esa realidad se mantiene hasta el día de hoy, ya que hay personas que pueden ganar más vendiendo una o dos unidades al mes que trabajando de 6 a 22.

El poder del marketing

Más allá de las subastas, el nombre de Adrián Mercado remite enseguida a la gestión inmobiliaria, un negocio que comenzó por pedido de los clientes. “Los mismos empresarios pymes a los que les vendíamos las máquinas nos decían que nos encargáramos de la venta del inmueble. Al principio decíamos que no nos dedicábamos a eso, pero, en un momento, no podíamos dejar de satisfacer esta última parte que eran los inmuebles industriales entonces empezamos con la publicidad”, recordó.

La estrategia de salir con una campaña fuerte en medios respondía a que no tenían antigüedad en el rubro inmobiliario, pero fue tan agresiva a que, a los meses, los empezaron a contactar todo tipo de clientes. “Había gente que nos había conocido una vez y que tenía dos oficinas que quería vender, otros a los que les habíamos vendido otra cosa y tenían la propiedad de su casa o un departamento a la venta. Entonces tuvimos que tener subdivisiones y gente experimentada en cada sector y así fui creando nuevas unidades de negocios”, afirmó.

Actualmente el sector subastas tiene su “búnker” en Puerto Madero, mientras que el negocio inmobiliario tiene sucursales en Caballito, Canning, Palermo y San Fernando.

Por último, consultado por la decisión de ponerle su nombre a la empresa que ya tiene 35 años, Mercado dijo que respondió a la idea de que siempre haya un responsable. “Hoy soy yo y mañana serán mis hijos. Leandro está en la gerencia del sector inmobiliario y lleva la parte de parques industriales e industria y Rocío está a cargo de la parte administrativa y de marketing. También tengo muchos chicos jóvenes integrados con acciones de la empresa y, los que no tienen acciones, tienen participaciones en las ganancias a fin de año de lo que la empresa facturó. Para sortear todos los idas y vueltas que tiene este país necesitás un equipo fuerte en que todos vayan para adelante, porque si no es casi imposible sostenerse”, cerró.