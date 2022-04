Advertencia del Gobierno a las empresas de alimentos por la inflación: se pondrá foco en sus márgenes

La preocupación por lo que viene se hizo patente con una ironía. “Queremos saber el sendero de los precios”, les dijo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a las grandes empresas alimentarias. Todos se quedaron en silencio. La previsibilidad que el funcionario exigía es la misma que esas firmas suelen pedirle, sin suerte, al Gobierno.

La inflación de abril, que rondaría un 5,5% -dicen los privados-, encendió las alarmas en el Gobierno. Feletti recibió esta mañana en la cartera que dirige a Molinos, Arcor, Unilever, Mondelez, Danone, Mastellone y Nestlé, y advirtió, en buenos términos, a sus invitados que comenzará a hurgar más profundamente en sus márgenes.

En las empresas contaron que, pese a que la suba de precios es este mes menor a la de marzo, en la Secretaría esperaban una desaceleración mayor. Sin embargo, el funcionario no les endilgó a las compañías presentes la culpa de lo sucedido.

El economista que responde a Cristina Kirchner pidió además información sobre costos, el abastecimiento de sus productos en +Precios Cuidados y ratificó que las reuniones serán más periódicas. Básicamente, como sucedió algunas con su antecesora, Paula Español, Feletti busca hallar en el sector privado alertas tempranas. Cerca suyo indicaron que esperan, primero, comprender si esos aumentos están o no justificados. Si efectivamente los estuvieran quieren poder buscar la forma -con las mismas empresas- de que el traslado a precios no sea directo o no se haga todo en el corto plazo.

Los márgenes, en el foco

“Desde que el actual equipo asumió al frente de la Secretaría, siempre se trabajó con las compañías productoras en base al precio final de los distintos artículos, sin poner el foco en los márgenes”, afirmó el secretario, según relata el mismo comunicado oficial de Comercio Interior, y advirtió: “Pero ahora el propósito es centrarse en márgenes y costos”.

“No podemos permitir cualquier apropiación de márgenes, trabajemos con márgenes razonables en función de los costos”, exigió Feletti. “Si ustedes nos dicen qué insumos subieron y de qué modo impacta en cada caso particular, podemos trabajar sobre esos eslabones de la cadena”, dijo el secretario con relación al salto en los precios internacionales derivados del conflicto en Europa del Este.

“Así como en la canasta de +Precios Cuidados vamos a pedir cada mes los volúmenes producidos y comercializados, para los productos que se ubican por fuera de la misma necesitamos analizar los costos, para trabajar con números claros y evitar que la brecha entre los productos regulados y los que no lo están se expanda”, dijo Feletti.

Antes ya había advertido que “hacia adelante, se les va a exigir a las empresas mayor colaboración para conocer anticipadamente el sendero de precios con el que se van a manejar, para analizar la fundamentación y racionalidad de los mismos y evitar cualquier tipo de maniobra especulativa”, según el comunicado oficial.

Feletti dijo además que, más allá de la relación a diario con las empresas, hacia el futuro vamos a mantener estas rondas de diálogo de “manera regular”, para intercambiar información y “consensuar con los números sobre la mesa”.

El abastecimiento, en problemas

Con relación al abastecimiento en +Precios Cuidados, dijo que “no va a permitir ningún tipo de especulación ni abuso”. En ese sentido, las empresas le explicaron a Feletti que era víctima de su propio éxito: el desacople entre los precios libres y aquellos en +Precios Cuidados se expandió fuertemente en el primer cuatrimestre del año por el rebrote inflacionario. Esto produjo un fuerte crecimiento de la demanda en los bienes dentro de la canasta oficial que provocaba más faltantes a pesar de que las compañías hicieron crecer el abastecimiento frente al año pasado, según datos que le presentaron.

En cambio, en Comercio creen que algunas empresas prefieren vender más productos en los comercios de proximidad -donde la canasta oficial es mucho más chica- para evitar el techo oficial que se le pone a los precios.

“Nos pidieron el nivel de abastecimiento en el programa +Precios Cuidados desde el inicio de año hasta acá. Además, que enviemos a la Secretaría los principales problemas de costos que estamos teniendo y los problemas que vemos a futuro” , dijo uno de los presentes a LA NACION, que señaló que la reunión con el secretario no fue tensa.

“Contó que citaron a estas empresas hoy porque son las que mayor peso tienen en +Precios Cuidados, no porque fueran las que más aumentaron en abril. Dijo que van a haber más convocatorias periódicas con empresas y que estas reuniones iban a ser mensuales”, completó y agregó que el secretario pidió que se informen los próximos aumentos de precios.