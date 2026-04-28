Abuchearon a Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, durante una charla

Ariel Sbdar, el CEO de Cocos Capital, una plataforma de inversiones y finanzas argentina, fue silbado y abucheado en el Movistar Arena durante su exposición en Experiencia Endeavor Sub20, un evento para estudiantes de los últimos años del secundario.

El referente de la fintech intentaba iniciar una charla sobre educación financiera cuando el público lo recibió con silbidos y cantos de “la patria no se vende”.

“A bueno, se ve que tengo fanáticos”, ironizó en el escenario, y luego agregó: “¿Por qué me dicen vendepatria?”.

Abuchearon al CEO de Cocos Capital

A su vez, hubo un comentario en relación al escándalo de $LIBRA: Sbdar, que publicó tuits sobre el tema cuando se lanzó el token, respondió: “Yo no tengo nada que ver con eso”. Los conductores del evento intentaron calmar la situación, pero el malestar continuó. Sbdar cerró su computadora y se limitó a hablar cinco minutos. “Es un garrón hacer la presentación con esto”, dijo.

Tras el episodio, Sbdar utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y expresar su desconcierto. “Me parece una pena que estemos tratando de llevar la grieta a todos lados. Estamos más concentrados en eso en vez de avanzar como país. Vamos a subir la charla para todos los que realmente les interesa porque nuestro compromiso es con la educación financiera”.

NUESTRO COMPROMISO ES CON LA EDUCACIÓN FINANCIERA, NO CON LA GRIETA. pic.twitter.com/atdzZEEkaR — Ariel Sbdar (@arielsbdar) April 28, 2026

"Taparon gran parte de lo que tenía para decir sobre inteligencia artificial e inversiones, sobre cómo armar compañías en la Argentina. Es una pena que estemos llevando la grieta a todos lados”, lamentó el emprendedor.

Luego también insistió: “No pude dar la charla, y eso es una oportunidad que se pierde para muchos jóvenes que estaban ahí con ganas de aprender y participar. Me escribieron varios que se quedaron con esa expectativa. Esto no cambia lo importante. Al contrario, refuerza una convicción: hacen falta más espacios donde se pueda aprender y compartir conocimiento. Nuestro compromiso es con la educación financiera y con generar oportunidades. Y voy a seguir yendo a hablar con jóvenes, porque estoy convencido de que ese es el camino”.

El antecedente de “$LIBRA”

El CEO de Cocos enfrentó duras críticas en febrero de 2025 debido a la promoción del token $LIBRA a través de sus redes sociales. El desplome de este activo, promocionado por el propio Presidente, generó pérdidas y el inicio de una investigación judicial.

Ariel Sbdar, Cocos Capital

En aquel entonces, Sbdar celebró con euforia el lanzamiento del activo. “Me vuelvo completamente loco”, posteó al ver que el token subía un 1300% en apenas media hora desde su lanzamiento.

“¿Entienden que el $LIBRA de Milei ya vale más que muchísimas compañías argentinas?”, llegó a escribir, proporcionando incluso detalles técnicos sobre cómo operar en la red de Solana.

Sin embargo, después trató de ser más cauteloso. “Si quieren timbear el cripto token $LIBRA no hay ningún problema, procedan. Pero tengan mucho cuidado. Hubo de Trump, de Melania y de varios países africanos estas semanas. En todos los casos los inversores perdieron plata. Ojalá este sea diferente”, escribió.

En X, algunos usuarios criticaron sus primeros posteos por entender que sugería, aunque no de forma explícita, invertir en $LIBRA.