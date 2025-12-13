AFA, contratos y dinero. Cómo funciona una codiciosa red de intermediarios que se esconde debajo de los negocios del fútbol

El uno y el dos del fútbol se llaman por apodos. Claudio Tapia, el presidente, le dice a Pablo Toviggino, tesorero, “el jinete”, dado su apego a los caballos. Este, a su vez, responde con otro donde se percibe la jerarquía: “Monarca”. Tapia está convencido que se trata de la autoridad de presidir lo más alto de la Asocación del Fútbol Argentino (AFA). Pero, Toviggino, un hombre de poder y millones que se florea a diario como si fuese una vidriera de ambos, no duda en explicarle el sobrenombre a quién se lo pregunte. Monarca, dice, es una combinación de dos vocablos: mitad mono; mitad “garca”.

La vida y el destino de ambos dirigentes de fútbol se unió hace tiempo, desde que el tesorero empezó a ascender en la AFA y se convirtió en el verdadero hacedor de los negocios de la entidad. Tapia, que tiene el manejo político, suele mostrar casi una actitud de obediencia total a la hora de pedir dinero o decidir alguna cuestión que tenga que ver con los variados contratos que llegan.

Una de las últimas novedades que aparecieron en sus estados contables es el proyecto para convertir el edificio de la calle Viamonte en un Petit Hotel de 80 habitaciones con un contrato de concesión a 10 años. En una reunión del Comité Ejecutivo, el asunto se discutió y se aprobó. La propuesta que trajo la empresa ARG Capital consta de tres partes: el hotel, un edificio corporativo en la zona y un AFA Point, en la zona de Palermo, para comercializar productos de la marca AFA. Toso se aprobó por unanimidad.

La sede de la AFA, en la calle Viamonte Ricardo Pristupluk - LA NACION

ARG Capital es una compañía ligada al grupo Arpenta que comanda Miguel Iribarne. Se trata de una firma financiera que a su vez estuvo ligada a Mercado Abierto, la histórica firma de Aldo Ducler por donde alguna vez pasaron todos los millones que Néstor Kirchner refugió en el exterior cuando era gobernador de Santa Cruz.

Según los registros oficiales que surgen de los estados contables de la gestión Tapia, la Inspección General de Justicia le observó varios items desde 2017 hasta la fecha. En principio, los balances de la AFA y de la Superliga acumulan observaciones de partidas por un total de US$460,8 millones, a valores actualizados. “Se trata de partidas que han sido observadas por no contestar las preguntas de cómo están compuestos esos montos. Quizá desde el punto del balance, esas partidas están bien, pero como son montos significativos, pregutamos cómo están compuestos. Nosotros preguntamos qué es lo que hay adentro. Y eso es lo que no nos responden”, explicó a LA NACION el Inspector General de Justicia de la Nación, Daniel Vítolo.

El número uno de la IGJ, además, dijo que esa respuesta es simple: “Es una respuesta que no lleva más de 20 minutos porque si llegaron a esa cifra tiene que ser el resultado de la suma de gastos. ¿Porqué no lo hacen?“.

Esas observaciones se refieren a algunos rubros genéricos que no se detallan pero que suman millones. En principio, en la IGJ se presentan los balances de la AFA y de la Superliga. En este último caso hay que aclarar que esta asociación civil nació separada de la AFA y fue creada para administrar la Primera División, con el objetivo de profesionalizarla, generar más recursos y aplicar un “fair play financiero”. Acumula observaciones por US$349,8 millones y el principal ítem es “Rendiciones Clubes” donde se acumulan pedidos de informes por importes que llegan a US$305,9 millones hechos en 2020, 2021 y 2022.

La AFA, por su parte, tiene observaciones en sus balances desde 2020. Entre “otros”, “fines diversos”, “cuenta varios” y “otros créditos no se explican US$23 millones, siempre a valores actualizados y en dólares.

En los papeles oficiales de la AFA, a los que LA NACION tuvo acceso, es posible entender el peso de los contratos que la entidad realiza en el exterior. Por caso, en el inventario de 2024, último presentado, existen créditos a cobrar con la asociacón que conduce Tapia. Para entender la magnitud: la empresa que comercializa los derechos de la selección en el exterior, TourProdEnter LLC debía a la AFA US$14,5 millones en 2024, mientras que los otros otros que completaban el podio, Sur Finanzas (US$113.000) y TyC Sports (US$227.000), estaban muy lejos.

Uno de los partidos de la selección, en Miami Rich Storry - Getty Images North America

Al poner la lupa sobre la empresa empiezan las explicaciones sobre el monto, el crédito y el negocio “Selección Nacional. Ese contrato se firmó el 09 de diciembre de 2021 (un año antes de la consagración de en Qatar) y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, establece que TourProdEnter LLC es el “Agente Comercial Exclusivo para el exterior del país” de los derecho de la entidad rectora del fútbol.

¿Cuánto cobra por ese servicio o cuánto invirtió para quedarse con el premio mayor del fútbol argentino? Ese es un secreto que pocos conocen. En el Boletín de la AFA en el que se dio cuenta del contrato aparece una imprecisa forma: “Como retribución por estas tareas el Agente percibirá una retribución porcentual sobre los montos que ingresen a favor de la AFA y sobre el costo total del servicio de logística prestado a la AFA”, según consta en el Boletín AFA 6031. Poca precisión en las cifras.

Con el paso del tiempo, la compañía americana, que apenas tiene una página web, sin ninguna información y que tampoco tiene domicilio a la vista, se convirtió en la puerta de ingreso exclusiva para cerrar algún acuerdo con la selección de fútbol. En Miami se paga en dólares y nada se sabe del porcentaje que regresa a la AFA.

Ahora bien, de qué se trata esta empresa. La firma fue inscripta en los registros públicos del estado de Florida el 20 de agosto de 2021, tres meses antes de que empiece a regir el contrato con la AFA, y en los papeles figura como representante Érica Gabriela Gillette, pareja de Javier Faroni, un empresario históricamente dedicado a la producción teatral con estrecha relación con Sergio Massa.

Faroni fue nombrado director de Aerolíneas Argentinas ni bien asumió Massa como presidente de la Cámara de Diputado, en 2019, en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, el excandidato presidencial por el kirchnerismo manejaba el Ministerio de Transporte y pese a que jamás estuvo al frente de esa cartera, siempre fue el verdadero número uno al punto que todos los ministros fueron propuestos por él. En el marco de ese momento de poder fue cuando Faroni llegó a la línea aérea estatal.

En Miami, donde tiene el domicilio TourProdEnter LLC también reside otra de las empresas de Gillette, RentalTourEnter LLC, una firma que sería una de las que le presta servicio a la que tiene contrato con la AFA para la logística de todos los movimientos de la selección. La mujer de Faroni, que es administradora en ambas sociedades cuya sede está en la zona del Shoping Aventura, en Estados Unidos, es una seguidora de Massa y cercana, además, a Malena Galmarini.

Allá, en Miami y sin un contrato claro de cómo se remunera a la AFA, se ha construido la puerta de acceso a cualquier evento que tenga como protagonista a la Selección Nacional de Fútbol campeona del mundo.

En la Argentina, el lugar donde golpean las marcas para sumar su nombre al fútbol argentino es la compañía SV Group, de Sergio y Gonzalo Vera. A ese lugar de Belgrano llegan todas las empresas a firmar contratos con la AFA. Pocos de los que terminan ligados a la entidad madre del fútbol argentino negocian directamente con la estructura sino con intermediarios. la excepción es Pablo Grecco, el gerente de Marketing, que suele ocuparse de lo que tiene que ver con la Liga Profesional de Fútbol.

Pero, de regreso a Faroni, el empresario es operador de una flota de aviones. Uno de los más famosos es el Gulfstream G400, matrícula T7-SUE que la gente de la AFA, en especial Tapia, usa como propio. Allí se lo ha visto varias veces a Tapia, de viaje en viaje. La flota del empresario teatral también tuvo entre sus aviones un Lear Jet, matrícula LV-FUT que le compró al financista K y arrepentido en la causa Cuadernos, Ernesto Clarens. Varios jugadores de la selección, cuando viajan desde sus clubes a las convocatorias, suelen hacerlo en estos jets.

La relación de Faroni y la AFA se completa con Deportick, una plataforma creada por el empresario para comercializar los partidos amistosos de la selección de fútbol.

La dupla Tapia - Toviggino tiene una tercera pata: Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero que ahora es senador nacional, una provincia en la que el Poder Judicial está prácticamente cooptado por la política. Tan cercana es la relación que la provincia, con poca historia futbolística, se ha adueñado de todas las finales de los últimos tiempos.

Estadio Madre de Ciudades X

El abuso de aquella sede en el estadio Madre de Ciudades es algo que molesta los clubes de sobremanera, pero claro, nadie dice nada. Por caso, los socios de cualquier club de la Argentina, que pagan sus cuotas y sus abonos, saben que si su equipo anda bien en un campeonato, tendrán que viajar a Santiago a verlo. Allí, este grupo de intermediarios y dirigentes, habrá vendido a alguna tarjeta de crédito la preferencia de entradas para sus clientes. La AFA comercializa todo sin importarle demasiado la vida social de los clubes.

Toviggino no fue jugador, ni dirigente tradicional de un club hasta que comenzó a edificar su poder desde la dirigencia del club Comercio Central Unidos de Santiago del Estero, colocado allí por Zamora. En aquella provincia, el deporte está directamente financiado por la provincia y sus dirigentes son todos políticos y parientes. Desde ese lugar ascendió a presidente de la Liga Santiagueña de Futbol y luego, a representar en la AFA a los clubes del interior.

Cuando Tapia llegó a la AFA contó con el apoyo de todas esas asociaciones provinciales y se valió de sus votos. Ganador, el “monarca”, lo colocó como tesorero.

Tapia y Toviggino se han convertidos es expertos en el arte de la diplomacia de entradas. Cada partido de la selección es un negocio maravilloso. Pocas son los tickets que salen a la venta cuando se presenta el equipo que conduce Leonel Messi, la mayoría circulan por otros carriles. Un presidente de un club aún se acuerda de un departamento en Qatar donde se acumulaba el efectivo que se recaudaba con las entradas que se vendían para el Mundial. Cuentan que en el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo a la selección desde Doha hubo un especial cuidado con los bolsos de la utilería. No vaya ser cosa que se pierda algún bolso con pelotas o canilleras.

En la tierra del Madre de Ciudades, Zamora, Toviggino y Tapia son intocables. No son pocos quienes recuerdan que para uno de los partidos de la Selección Argentina en el estadio Monumental fueron vistos al menos 20 funcionarios del Poder Judicial provincial, entre jueces y fiscales, que llevaron a sus hijos invitados por Toviggino. Las invitaciones fueron hechas personalmente por Darío Alarcón, histórico presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, y también tesorero de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

La ruta que une a Santiago del Estero con el fútbol aparece por todos lados. De hecho, a los conocedores de autos antiguos no les pasó desapercibido un detalle menor: varios de los autos que estaban guardados en la colección que se encontró en la quinta de Villa Rosa tienen fundas similares a las que envuelven los autos del Museo del Automóvil en Termas de Río Hondo. Casualidades.