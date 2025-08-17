Afirman que menos ejecutivos se quieren ir ahora del país

El escenario de liderazgo ejecutivo en la Argentina muestra señales de mayor estabilidad. Aunque una amplia mayoría de los directivos continúa abierto a oportunidades laborales, el porcentaje de quienes están buscando activamente un cambio ha disminuido en el último año, señaló el último informe Talent Trends Leadership 2025 de la consultora especializada PageGroup.

La cultura organizacional, la posibilidad de desarrollo y la compensación emergen como factores centrales para la retención, según el trabajo.

“El último año estuvo marcado por un cambio en el liderazgo que las organizaciones no pueden ignorar. La cultura y los valores pasaron al centro de la escena. Para atraer talento ejecutivo hoy se necesita autenticidad, propósito y espacios de decisión reales”, sostuvo Martín Gerding, director en Argentina, Uruguay y Paraguay de Page Executive.

De acuerdo con el informe, el 66% de los ejecutivos argentinos declara estar satisfecho con su trabajo actual. Sin embargo, un 95% se mantiene abierto a escuchar nuevas oportunidades, y el 60% no espera permanecer más de tres años en su posición actual. Incluso entre quienes asumieron su cargo en el último año (35% del total), la disposición al cambio sigue presente, indicó.

Pese a esto, el número de ejecutivos que buscan activamente cambiar de empresa cayó del 50% al 35% en los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, el 43% intentó negociar un aumento salarial, y solo el 30% lo logró, lo que sugiere que el mercado se volvió más cauteloso y selectivo.

El informe identificó un cambio en las prioridades. Mientras que en 2024 el 67% de los ejecutivos argentinos quería emigrar por motivos laborales, en 2025 sólo el 26% considera salir del país.

Entre los motivos principales para cambiar de empleo, el informe menciona que el 47% de los encuestados está insatisfecho con la compensación; el 35% busca un mayor desarrollo profesional, y el 31% no se siente alineado con la cultura.

Además, los líderes consultados priorizan cada vez más el equilibrio entre vida y trabajo, la flexibilidad en la modalidad laboral, y la posibilidad de tener un rol estratégico desde el inicio, según el informe. Hoy, el 42% pasa más tiempo en la oficina que el año pasado, debido a un aumento en reuniones presenciales (60%), y un 56% no aceptaría un puesto que implique mayor presencialidad obligatoria.

Sobre este último aspecto, el 45% de los ejecutivos afirma que rechazaría un ascenso si eso implica perder calidad de vida.

Para llevar a cabo el estudio, la consultora encuestó a 4000 líderes senior de la Argentina y otros países, que trabajan en empresas de distintos tamaños y rubros. Un 76% son empleados y un 24% tienen su propia empresa. El 95% ocupa el cargo de CEO, CFO o presidente, mientras que el 5% ocupa una gerencia de alto nivel.