Agenda del Coloquio IDEA 2025: día por día, el programa completo
El encuentro de los principales referentes de la economía nacional y la política transita su 61° edición y se lleva a cabo en Mar del Plata; cómo es el cronograma de actividades
Como sucede cada año, el Coloquio IDEA en su edición 2025 es un evento que convoca la atención del mundo económico y político de la Argentina, y en esta ocasión se desarrollará entre el miércoles 15 y el viernes 17 de octubre, bajo el lema “Juega Argentina: a competir, producir, innovar”.
La cita es en Hotel Sheraton, de la ciudad de Mar del Plata, y se trata de la 61° edición del clásico encuentro que convoca a los principales referentes del ámbito nacional e internacional, público y privado.
De acuerdo a la información del sitio oficial del evento, esas tres jornadas estarán dedicadas a “pensar y proponer cómo hacer de la Argentina un país más competitivo, en un mundo en transformación, desafiante y cambiante”.
Día por día, el programa completo del Coloquio IDEA 2025
Miércoles 15 de octubre (Día 1)
- 09:00 a 14:30: Acreditaciones
- 12:00 a 14:45: Almuerzo de Mujeres Coloquistas. “Elegí quién querés ser. Elegí ser una Mujer Única”. Una iniciativa de IDEA Diversidad powered by Banco Comafi y UCEMA
- 14:00 a 14:50: Coffee de bienvenida by CAEM - Arcos Dorados
- 14:50 a 15:00: Bienvenida al 61° Coloquio de IDEA
Nacho Girón, Periodista y conductor en CNN Radio, El Cronista, Urbana Play FM y Olga
- 15:00 a 15:20: Palabras de apertura: Juega Argentina. A competir, producir, innovar
Mariano Bosch, Presidente del 61° Coloquio de IDEA, Vicepresidente 2° de IDEA y Co-fundador y CEO de AdecoAgro
Javier “Pupi” Zanetti, Vicepresidente FC Internazionale y fundador de la Fundación P.U.P.I
- 15:20 a 15:40: El orden global en escena
Dr. Manuel Muñiz, Rector Internacional de IE University y Presidente de la Junta Directiva de IE New York College
[Modera] Daniela Blanco, Directora Editorial en Infobae
- 15:55 a 16:15: Argentina como oportunidad
Paul Graves, Chief Executive de Rio Tinto Lithium
[Modera] Franco Mercuriali, Conductor en Todo Noticias
- 16:15 a 16:45: Coffee break by CAEM - Arcos Dorados
- 16:45 a 16:55: Bienvenida a la segunda parte de la jornada
- 16:55 a 17:10: El marcador de la competitividad: cómo estamos jugando
Esteban Domecq, Presidente de Invecq Consultora Económica y docente de UCEMA
- 17:10 a 18:10: Argentina sale a la cancha
Ignacio Bartolomé, CEO de GDM Horacio Marín, Presidente & CEO de YPF S.A.
Martín Migoya, Co-fundador y CEO de Globant
Martín Rappallini, Presidente de UIA y CEO en Alberdi Desarrollos
[Modera] José del Río, Director de Contenidos de La Nación
- 18:10 a 18:40: Tierra de campeones: La generación que nos desafió a soñar
Federico Lauría, Fundador y CEO de Dale Play
- 18:40 a 18:50: Voz Activa (I)
Anna Cohen, Tesorera de IDEA y Presidente & Managing Partner del Grupo Cohen
Luis Galli, Presidente y CEO del Grupo Newsan
- 18:50 a 19:05: La visión del Poder Ejecutivo Nacional
Manuel Adorni, Secretario de Comunicación y Medios
- 20:30 a 23:00: Cena de apertura: Juega Argentina by Banco Macro (en el hotel Sheraton)
Luis Scola, CEO de Pallacanestro Varese
Adolfo Cambiaso, Socio fundador de La Dolfina
[Modera] Mariano Bosch, Presidente del 61° Coloquio de IDEA, Vicepresidente 2° de IDEA y Co-fundador y CEO de AdecoAgro
[Modera] Gastón Remy, Secretario de IDEA y Co-fundador y CEO de NuQlea
Jueves 16 de octubre (Día 2)
- 07:30 a 08:30: Desayuno de espiritualidad by Alsea & Burger King
Alejandra Ferraro, Líder de los Centros de Expertise de HR a nivel mundial de Accenture
Juan Politi, Vicepresidente de Allaria SA Guido Solari, Partner en Integration Consulting
[Modera] Javier Goñi, Inversor, Corporate advisor y Miembro del Comité del 61° Coloquio
- 09:00 a 09:05: Bienvenida a la segunda jornada
Maru Duffard, Periodista y Conductora en Infobae y TN
- 09:05 a 09:15: Midiendo la innovación en sangre
Guido Solari, Partner en Integration Consulting Sofía Vago, Directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina
- 09:15 a 09:35: Innovación en tiempo de descuento
Daniel Rabinovich, COO en Mercado Libre
- 09:35 a 09:50: Midiendo la innovación en sangre
Guido Solari, Partner en Integration Consulting
Sofía Vago, Directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina
- 09:50 a 10:30: Gambeteando el status quo
Marcela Fernie, Managing Director de Banco Galicia Francisco Simón Errecart, CEO & Founder de Humming Airways
Santiago Sosa, CEO de Tiendanube Roger Zaldivar, Director Científico de Instituto Zaldivar
[Modera] Mariano Wechsler, CEO de Teamcubation
- 10:30 a 10:35: El desafío de innovar
Juan Farinati, Presidente y CEO de Bayer Cono Sur
- 10:35 a 11:05: Coffee break by CAEM – Arcos Dorados
- 11:05 a 11:15: Bienvenida a la segunda parte del día
- 11:15 a 11:25: La visión del Ministro de Economía de la Nación
Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación (virtual)
- 11:25 a 11:40: Nivelando la cancha: el desafío impositivo
Matías Surt, Socio-Director de Invecq. Profesor de Macroeconomía UBA-UCEMA-CIAS
- 11:40 a 11:50: Juego limpio
Matías Olivero Vila, Presidente de Lógica
[Modera] Florencia Donovan, Columnista de La Nación y de LN+
- 11:50 a 12:30: Paremos la pelota, repensemos los impuestos
Nicolás Braun, Director de IDEA y Gerente General de Supermercados La Anónima
Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina
Gustavo Lopetegui, Fundador y Director de Pampa Cheese S.A.
Claudio Rodríguez, Director de IDEA y Socio Director de Sinteplast S.A. Martín Ticinese, Presidente en Cervecería y Maltería Quilmes
[Modera] Florencia Donovan, Columnista de La Nación y de LN+
- 12:30 a 12.55: La visión de los gobernadores (I)
Martín Llaryora, Gobernador de Córdoba
Ignacio Torres, Gobernador del Chubut
[Modera] Santiago Fioriti, Prosecretario de redacción y columnista político de Clarín
- 12:55 a 13:05: Voz Activa
Gabriela Renaudo, Vicepresidente 1era de IDEA y Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur
Fabián Kon, Director de IDEA y CEO del Grupo Galicia
- 13:05 a 13:10: Cierre del Segundo bloque
- 13:10 a 19:00: Actividades de Networking
- 20:30 a 23:30: Cena-cocktail Noche Galicia (en el hotel Costa Galana)
Viernes 17 de octubre (Día 3)
- 08:45 a 09:05: Bienvenida a la tercera jornada
Fermín Bo, Presentador, productor, actor y creador de contenido digital
- 09:05 a 09:10: Elijo creer
Carlos Pérez, Founder&Partner de One Step Ahead
- 09:10 a 09:30: Arbitrando un mundo en cambio
Rafael Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (virtual)
[Modera] Sergio Suppo, Director periodístico de Cadena 3
- 09:30 a 09:50: El rol del árbitro en el partido
Juan Carlos Maqueda, Exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
[Modera] Luciana Paoletti, Directora Ejecutiva de IDEA
- 09:50 a 10:05: La confianza se gana en la cancha
Rosendo Grobocopatel, Founder de Constelaciones
Lara López Calvo, Economista (UBA) y Magíster en Finanzas (UCEMA)
[Modera] Carlos Pérez, Founder&Partner de One Step Ahead
- 10:05 a 10:30: Otra forma de jugar
Bernarda Cella, CEO & Founder de Olga
Iván Schargrodsky, Director de Cenital
[Modera] Carlos Pérez, Founder&Partner de One Step Ahead
- 10:30 a 11:00: La visión de los Gobernadores (II)
Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza
Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos
Marcelo Orrego, Gobernador de San Juan
Leandro Zdero, Gobernador del Chaco
[Modera] Horacio Riggi, Jefe de Economía de Clarín
- 11:00 a 11:30: Coffee break by CAEM - Arcos Dorados
- 11:30 a 11:40: Bienvenida a la segunda parte del día
- 11:40 a 12:00: La visión del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina
- 12:00 a 12:15: El tablero del empleo: cómo va el partido
Santiago Bulat, Economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting
- 12:15 a 12:25: Preparar las inferiores para jugar el campeonato
Ignacio Ibarzábal, Director Ejecutivo de Argentinos por la Educación
[Modera] Hernán De Goñi, Director Periodístico de El Cronista
- 12:25 a 13:00: Tiempo fuera: repensando la táctica
Julio Cordero, Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Roberto Murchison, Presidente Ejecutivo de Grupo Murchison
Hernán Sánchez, Director de IDEA y presidente de Celsur Logística
[Modera] Hernán De Goñi, Director Periodístico de El Cronista
- 13:00 a 13:15: Palabras de cierre del 61° Coloquio
Santiago Mignone, Presidente de IDEA y PwC LAN Senior Partner
