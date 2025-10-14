Cómo es un voto en blanco con la Boleta Única de las elecciones 2025

El domingo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos habilitados para votar deberán asistir a las urnas y se utilizará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), por eso quienes deseen saber cómo es un voto en blanco con la BUP cuentan con una explicación sencilla que define a este tipo de sufragio.

La manera de votar en blanco con la Boleta Única de Papel CNE

Cómo es un voto en blanco con la BUP

De acuerdo a la información que brinda la CNE (Cámara Nacional Electoral) en su sitio oficial, son votos en blanco aquellos en los que el elector no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Es decir, quienes deseen votar en blanco en las elecciones legislativas no deben realizar ninguna marca en la boleta y así se computará el sufragio como voto en blanco.

La ausencia de marcas en la boleta de papel es la única condición para que el voto sea computado en la categoría en blanco, dado que si existiesen otras variantes pasaría a contabilizarse como voto nulo, recurrido o impugnado.

En las elecciones legislativas 2025 se utilizará la boleta única de papel en todo el país Ricardo Pristupluk - Archivo

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación.

En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Qué se vota con la Boleta Única de Papel

Cada elector vota para elegir diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y senadores nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por lo tanto, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.

En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.

La Boleta Única se utilizará en todo el territorio nacional marcelo-aguilar-4503 - LA NACION

Cómo figuran los postulantes a cada cargo en la Boleta Única de Papel

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

Pasos para votar con Boleta Única de Papel