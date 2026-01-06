Alerta, inversores: en qué activos recomiendan posicionarse ante la captura de Nicolás Maduro

Luego de que Nicolás Maduro fuera capturado y removido del poder por fuerzas de los Estados Unidos el sábado pasado, el presidente Donald Trump afirmó que las compañías petroleras estadounidenses estarían en condiciones de invertir “miles de millones de dólares” para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela.

Ese país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles. Sin embargo, décadas de desinversión bajo el mando de la compañía Pdvsa hundieron la producción un 67% desde 2013. La reconstrucción de esta industria, particularmente en la Faja del Orinoco (rica en crudo extrapesado), requerirá tecnología que solo un puñado de compañías globales posee.

Wall Street recibió la noticia con optimismo. Mientras las acciones de petroleras chinas como PetroChina y Cnooc se desplomaron ante la pérdida de su socio estratégico, las compañías estadounidenses del sector experimentaron subas de hasta el 11% en el inicio de enero. El mercado anticipa que la normalización de Venezuela no solo estabilizará la oferta global, sino que generará contratos de servicios y refinación sin precedentes.

Para el inversor local, la vía más eficiente para posicionarse ante este acontecimiento es a través de los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos), que son instrumentos financieros que permiten a inversores argentinos comprar, en pesos y desde la Argentina, acciones o fracciones de acciones de empresas extranjeras.

En primer lugar, según Invertir Online, sitio dedicado y especializado en trading online, los activos protagonistas serán las “majors” con ventaja estratégica. Se trata de las grandes empresas integradas, con capacidad financiera para liderar la reconstrucción.

Chevron (CVX) es la gran ganadora teórica. Mantuvo licencias activas y presencia en el país incluso en los momentos más tensos, lo que le permitiría acelerar la producción.

ARCHIVO - El presidente de Chevron en Venezuela, Javier La Rosa (izquierda) durante un evento en Caracas, el 2 de diciembre de 2022. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Matias Delacroix - AP

En tanto, ExxonMobil (XOM), la mayor petrolera de EE. UU., cuenta con el músculo financiero necesario para las inversiones de gran escala que Trump ha prometido incentivar.

En segundo lugar, aparece el sector de servicios petroleros e ingeniería. La infraestructura venezolana está obsoleta, con lo cual la perforación y rehabilitación de pozos antiguos será la primera fase del proceso. Schlumberger (SLB) y Halliburton (HAL) proveen know-how técnico y tecnología de perforación. Sin sus servicios, la recuperación de la capacidad instalada en Venezuela sería imposible.

Después de la perforación entraría la etapa de refinación en la Costa del Golfo, ya que el petróleo venezolano es pesado y requiere procesos complejos.

Phillips 66 (PSX) posee refinerías sofisticadas diseñadas específicamente para procesar crudos pesados. Una mayor disponibilidad de barriles venezolanos en la Costa del Golfo mejoraría sus márgenes operativos.

En tanto, para los inversores que prefieren no elegir una sola empresa, el Cedear del Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ofrece exposición a todas las compañías anteriores en un solo activo, capturando el movimiento general del complejo energético estadounidense.

“Si bien aún es temprano para determinar qué implicancias concretas podría tener este escenario para la economía venezolana o cuál será, en la práctica, el rol que asumirán las empresas estadounidenses, las declaraciones de Trump permiten inferir que, de materializarse un proceso de apertura y reconstrucción, la oportunidad sería significativa para los grandes grupos energéticos de los Estados Unidos”, concluyeron desde Invertir Online.