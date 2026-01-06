Qué pasó en la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados el lunes 5 de enero hacia su primera audiencia en un tribunal de la ciudad de Nueva York para comparecer ante la justicia de Estados Unidos, tras ser acusados de sus múltiples cargos de narcoterrorismo.

El líder del régimen se declaró inocente de los cargos y, a los pocos minutos de ingresar, sostuvo que lo capturaron desde su casa en Caracas. Además de considerarse “un hombre decente”, cuando el juez le pidió confirmar su nombre, Maduro dijo que era el presidente de Venezuela, según consignó CNN.

Por su parte, Cilia Flores también se declaró inocente y se presentó como la primera dama de Venezuela. Su abogado, Mark Donnelly, dijo al juez federal de distrito Alvin Hellerstein que su cliente sufrió “lesiones importantes durante su secuestro” y sugirió que podría tener una fractura o hematomas severos en las costillas.

Quiénes integran la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores

De acuerdo con el medio citado, Maduro eligió para su representación legal a Barry Pollack, considerado uno de los abogados más destacados de Estados Unidos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la representación de empresas, organizaciones y altos funcionarios gubernamentales.

Pollack es descripto como un letrado “minucioso y reflexivo” que vive, respira y duerme en los juicios. Se especializa en casos difíciles y prioriza a sus clientes, según consignó Georgetown Law.

“Barry está muy centrado en el cliente. Es un abogado excepcional, muy brillante y se encarga de casos difíciles”, relató Chambers USA.

Mark Donnelly, por su parte, representa a la esposa de Maduro, Cilia Flores. Es un penalista con amplia experiencia en el sistema federal estadounidense, según explica la cadena conservadora FoxNews.

Se unió a Parker Sanchez & Donnelly después de una carrera de doce años en el Departamento de Justicia. En el DOJ, Mark se desempeñó como Asesor Principal del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Previo a su paso en el DOJ, trabajó durante ocho años como fiscal en la Fiscalía de Distrito del Condado de Harris (Houston). Allí se especializó en el rubro judicial al abordar diferentes casos que abarcaban desde conducir en estado de ebriedad hasta homicidio capital, según consignó el sitio web de su firma.

Así fue el traslado de Maduro y su esposa en helicóptero al tribunal

Bajo la atenta vigilancia de guardias armados, Maduro y su mujer, Cilia Flores, salieron de la cárcel en la que se encuentran detenidos -el Metropolitan Detention Center-, rumbo a un campo deportivo cercano donde los esperaba un helicóptero.

En imágenes aéreas de televisión se pudo ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero. Poco después, llegó a Manhattan, donde fue transportado en un vehículo blindado hacia el Tribunal Federal.

De qué se acusa a Maduro y Flores

La acusación formal publicada el sábado acusa al Maduro de conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos y a su mujer, de conspiración para traficar cocaína. Los cargos podrían implicar severas penas: de ser declarado culpable, podría enfrentar entre 30 años y cadena perpetua.

Los cargos surgieron de una larga y exhaustiva investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Dónde se realiza el proceso legal

El caso se desarrolla en el Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan, una imponente torre de 27 pisos en las afueras de Chinatown.

Nicolás Maduro comparece este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan Google Maps

Quién es el juez a cargo del caso

El juez que preside el caso, Alvin K. Hellerstein, tiene 92 años y fue nombrado juez federal en 1998 por el presidente Bill Clinton y recientemente presidió los intentos del presidente Trump de trasladar su condena penal en Manhattan a un tribunal federal, un asunto que aún está pendiente.

Los magistrados de la fiscalía federal para el Distrito Sur, dirigidos por Jay Clayton, se encargarán del caso. Podría pasar más de un año antes de que se constituya un jurado para evaluar las pruebas en su contra.

Delcy Rodríguez juró en Venezuela

Delcy Rodríguez juró el lunes como la presidenta interina de Venezuela en el Parlamento en Caracas –la Asamblea Nacional– dos días después del operativo norteamericano que dejó acéfalo al régimen chavista.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, agregó la presidenta interina.

Disparos y “situación irregular” en Caracas

De acuerdo a lo que informó la agencia AFP, ráfagas de disparos se escucharon el lunes por la noche en las inmediaciones del palacio presidencial de Venezuela, según vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada.

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de las fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20 horas -hora local-, según esa fuente.