Alfonso Prat Gay explicó por qué Sergio Massa “es el ministro de las reservas”

En una fuerte crítica a la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, el extitular de Hacienda durante la administración macrista Alfonso Prat Gay tildó al líder del Frente Renovador como el “ministro de las reservas” y lo cuestionó por minimizar la inflación. Asimismo, consideró que aplica un “plan parche”.

Convencido de que es difícil encontrar en Massa un “argumento o razonamiento económico bien armado”, Prat Gay hizo un repaso por los ministros de Economía que eligió el presidente Alberto Fernández. Dijo entonces que Martín Guzmán, el primero, fue el “ministro de la deuda” porque solo hablaba de las obligaciones que tenía la Argentina con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Vino con el cuentito de que la deuda en pesos era distinta a la deuda en dólares y se terminó yendo porque tuvo una corrida tremenda con la deuda en pesos. Si no lo rescataba el Banco Central, sabemos como terminaba”, acotó sobre Guzmán, en Comunidad de Negocios, por LN+, con José del Rio.

En cuanto a Silvina Batakis no ahondó, al alegar que fue muy corto su paso por el Ejecutivo. “El derecho a viajar colisiona con el derecho a trabajar, por lo visto con el iPhone no colisiona”, chicaneó solamente el ministro. Así hizo alusión a una frase que pronunció la extitular de Economía en su paso por la cartera, justo después de que circulara en las últimas horas y en redes sociales una foto de la actual titular del Banco Nación en una tienda Apple de Nueva York.

Y fue en ese momento cuando se refirió a Massa. “Se está posicionando como ‘ministro de las reservas’, no habla de otra cosas que no sea las reservas”, se quejó Prat Gay. “Este gobierno no ha tenido un ministro que se preocupe de la inflación. En el discurso de Massa aparece de refilón. Cuando fue al Congreso el otro día sobre el final, porque le hicieron una pregunta, pero no había ni aparecido el tema”, remarcó. Al respecto, indicó también que durante la gestión massista en Economía se “cristalizó” una suba de precios mensual de 7%. “Más que un techo fue un piso”, cuestionó.

Seguro de que en la Argentina “no hay un horizonte temporal para nada”, Prat Gay puntualizó en tres momentos de “fuerte emisión” que incidieron sobre la aceleración de la inflación tras la pandemia. Primero habló del “momento Gollán” o “plan platita”. Lo calificó así a aquel que se dio entre las elecciones primarias y las generales, el año pasado. “[El Gobierno] dijo: ‘Necesitamos un poco más de platita’. Ahí el Banco Central emitió más de un millón de pesos entre la primaria y la general”.

Después aseguró que llegó el “plan de rescate a Guzmán”, cuando el Banco Central emitió un billón y medio de pesos “para que no le caigan más los títulos de la deuda en pesos”.

Y ahora, según el exministro macrista, apareció el “plan reservas”. En cuanto a esto último marcó que el dólar soja le permitió a Massa recuperarlas, pero con un “costo inmenso” ya que, según dijo, hubo una “emisión muy fuerte” para que el Banco Central compre dólares a 200 pesos y los venda a 140. “Hasta el propio gobierno está admitiendo que el tipo de cambio es un problema, pero políticamente Cristina [Kirchner] no le deja a Massa tomar la decisión para corregir ese problema. Entonces se profundizan las cuestiones”, consideró.

Además, comparó el dólar soja con el dólar futuro, una política aplicada durante la gestión kirchnerista en la que se comercializaron futuros del dólar a un precio más barato. “Estas toneladas de soja que se vendieron no se van a vender en los próximos meses. Un poco como el dólar futuro. Se hicieron pedir prestados unos dólares que no tiene el Banco Central para poder dárselos a los importadores a un tipo de cambio insostenible en el tiempo”, planteó.

Tras eso, analizó los tres momentos juntos. “Esto es lo que le agrega a la dinámica de la inflación. Si vos sumás el ‘plan platita’ de Gollan, el rescate de Guzmán y las reservas de Massa tenés más de 3 billones de pesos, casi la cantidad de dinero que ya está dando vuelta en la economía”, puntualizó el extitular de Hacienda. “Los ciudadanos entienden muy bien esto, los actores económicos miran y la conclusión a la que pueden llegar es que cuando haya un problema, estos van a emitir. Mientras vayan a emitir, va a subir la inflación. [Entonces dicen:] ‘Yo prefiero salirme de los pesos’”, explicó.

En base a todas esas consideraciones, Prat Gay ironizó sobre el “plan parche”: “Cuando uno mira la gestión de Massa, además de los memes que aparecen del humo, que son bastante verídicos, hay que agregar otro que es el del parche. Esto no es un programa ni nada que se le parezca, es un parche sobre otro parche sin un rumbo fijo, que es lo que le pasa al Gobierno. Van a tener que ser más creativos que los parches, porque te aceleran el fenómeno”.